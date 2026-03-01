АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА / ПРЕМИНАВАНЕТО НА ДУНАВА ПРИ ЧЕРНА-ВОДА — ст. ФИТЕЩИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ДО ТУК:
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ / 26 ОКТОМВРИ / 27 ОКТОМВРИ / 28 ОКТОМВРИ / 29 ОКТОМВРИ / 30 ОКТОМВРИ / Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ / Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ / 2 НОЕМВРИ
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА - 3 НОЕМВРИ
/ 4 и 5 НОЕМВРИ
/ 6 НОЕМВРИ
/ 7, 8 и 9 НОЕМВРИ
/ 10 НОЕМВРИ
/ 11 НОЕМВРИ
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА
Преминаването на Дунава при Черна-вода — ст. Фитещи
За да се провери какво става у противника, първоначално от щаба на дивизията се заповядва на началниците на участъците да се опитат да прехвърлят патрули на левия бряг на Дунава. Поради липса на опитни гребци, вследствие изтеглянето и групирането на конните части, това нареждане остава неизпълнено.
Остава едничко средство — да се използва железния мост при Черна-вода и по него да се прехвърлят разезди, които първоначално да разузнаят пространството между Дунава и левия ръкав Борча.
Изпратения на 10. XII. полуескадрон от 2. конен полк в разузнаване дава следните сведения: противника е напуснал низината между Дунава и Борча на 5—6 км. южно и северно от ж. п. линия. Селото
Фитещи изглежда незаето от противника (№ 905. до командуващия III. армия).
На следния ден от полуескадрона се поискват по-точни сведения, като му се заповядва да изпрати разезди: 1) по пътя южно от ез. Стръмбу, к. 17., с. Фитещи, 2) северно от ж. п. мост по левия бряг на Дунава, 3) по пътя край източния бряг на ез. Бутуци и между това езеро и ез. Кабал, 4) северно от ж. п. линия, по десния бряг на канала Борча, 5) край ж. п. линия до с. Фитещи, поддържан от един взвод пехота (№ 194. Б. от 10. XII. 1916. г.).
На 11. декември в щаба на дивизията се получава инструкция по III. армия № 8967. от 10. XII., в която се предвиждат вероятните посоки за настъпление на дивизиите от състава на армията, в случай, че тя премине в настъпление. В случай на отстъпление на противника, дивизиите по свой почин да преминат в настъпление с предните си части. За конната дивизия се предвижда посоката Кюстенджа — Бабадаг.
Тази посока, макар ексцентрична по отношение сегашното разположение на конната дивизия, има свой удобства по отношение на прехраната, тъй като фурните и другите складове с хранителни припаси на дивизията са в Кюстенджа.
Добитите сведения от разузнаването в низината между Дунава и Борча потвърждават, какво противника е изчистил тази низина на север дори до срещу с. Гиздарещи, обаче левия бряг на Борча е зает от него. В с. Фитещи е забелязан един конен полк. На юг с. Лътени по височините са забелязани постове през 400—500 метра. Моста над Борча при Фитещи е разрушен, канала може да се мине само с лодки или пароми.
Поради опразването на блатата, от щаба на армията последва нареждане: в с. Олтина, с. Мърляно, с. Маралуй-Мик, с. Расово, с. Кокирлени, с. Сеймен-Мари и Мик да се остави по един пост от 4 човека да наблюдават за местното население да не шпионира, а ротите да се приберат в Черна-вода. (№ 8997. от 11. XII. 1916. год.).
За да се установи точно дали противникът държи още с. Фитещи, командуващия III. армия заповядва с № 9042. от 12. XII. да се изпрати пехотна част, която с огън да разузнае има ли или няма противник и в какви сили е.
Началника на дивизията отправя до началника на отбраната в Черна-вода съответното нареждане, като препоръчва с кола да се закара понтон до канала Борча, в случай, че там няма средства за минаване (№ 918. от 13. XII. 1916. г., 2 ч. пр. пл.).
Догдето майор Рандев, началник на отбраната, донася за направеното от него, от щаба на III. армия запитват: „изпълнено ли е нареждането да се изпрати пехотна част, която с бой да разузнае за положението. Усиленото демонстриране при канала се налага незабавно от положението“. (№ 9050. от 13. XII. 1916. г., 12 ч. 30 м.).
Явява се известно различие между искането на армията и изпълнението от конната дивизия, заради което началника на тази последната отправя ново и по-настойчиво искане до началника на отбраната на Черна-вода да насочи цяла рота за целта.
От армията скоро след това се получава ново нареждане: „Съгласно заповедта от щаба на фелдмаршал Макензен, възнамерява се конната дивизия да бъде прехвърлена при Фитещи за операции на северния бряг на Дунава За целта е разпоредено да се преведе понтонен материал по течението на Дунава до Черна-вода, но този материал може да се забави.
„Прехвърлянето, обаче, на дивизията да започне веднага със средствата на понтонната рота, която сега е в разпореждане на дивизията и да се извършва настойчиво. Към дивизията се придава и пехотната дружина от 4. маршеви полк.
„В допълнение на дадените ви до сега инструкции по форсирането на канала Борча и заемането на с. Фитещи, командуващия армията заповядва да почнете с изпълнението на горната заповед, като донесете за направеното проект за изпълнението“.
Разпоредено е от началника на дивизията понтонните средства от Черна-вода да се превезат усилено с кола до канала Борча. (№ 9051. 13. XII. 1916. г., 2 ч. сл. пл.).
За изпълнение заповяданата задача се предвиждат ред мъчнотии от тактически и технически характер. Тактически мъчнотии: преминаването ще има да се извърши по една ясно очертана посока, вдлъж на ж. п. линия, по една низка, открита и не навсякъде проходима местност, която се командва от височините по западния бряг на Дунава, гдето противника лесно може да съсредоточи средствата си за отбрана.
Технически: пътя през балтата е твърде мек — на много места кола и оръдия затъват, трябва да се усили: прехвърлянето през канала ще може да се извърши твърде бавно — на разположение има само 10 понтона, които пренасят по 2—3 кола.
Началника на дивизията решава: изпълнението на техническата подготовка да възложи на пионерния майор Попов; преминаването първоначално да извърши с 4. маршева дружина, прикривано с огъня на батареята и на тежките картечници на дивизията.
Дават се съответни нареждания: 2 конен полк да се предвигне в Черна-вода и придаде конно-картечния си ескадрон на пех. дружина; 4. конен полк да се приближи в с. Жабаку; командира на конната батарея да проучи пътя за движение до позицията си срещу Фитещи; изпраща се ескадрона от 2. конен полк с картечници за прикриване действията в балтата от северна страна; изпратени са разезди към юг за свръзка с отряда на генерал Назлъмов; хлебопечение се устройва в Черна-вода.
Към 5 ч. в щаба на дивизията се получава донесението № 641. от началника на отбраната при Черна-вода, с което, като потвърждава по-раншните донесения, че балтата е чиста, донася, че опита на първи понтон да стовари хора на срещния бряг при с. Фитещи излязъл несполучлив, противника открил огън и върнал понтона.
Към 8 ч. 45 м. на 13 XII. се получава нова заповед от командуващия III. армия: „Тая нощ заемете с. Фитещи, като прехвърлите необходимите за целта войници с понтони. За направеното донесете.“ (№ 9064., 13. XII. 1916. г., 7 ч. вечерта.)
Веднага се дава съответно нареждане до началника на отбраната в Черна-вода.
„Общото положение изисква да се заеме още тази нощ Фитещи, за това, едновременно със пренасянето понтоните до канала Борча и прехвърлянето артилерията през Дунава, настъпете веднага с четирите си роти и картечната рота към канала. Когато намерите, че отряда ви е достатъчно съсредоточен, бързото прехвърляне осигурено, започнете операцията. Желателно е това да стане колкото се може по-скоро. Първоначално прехвърлете само 3 роти, като веднага след първата рота изпратите един картечен взвод; другата рота и картечния взвод оставете временно на десния бряг на канала, до като се изясни положението. В успеха имайте предвид, че изненадата е най-сигурно средство и заради това вземете мерки, щото преминаването да става тихо и скоро. В случая влезте в споразумение с инженера майор Попов, който може да ви бъде полезен.
За да започнете преминаването, случаят не изисква да чакате непременно пристигането на артилерията. Въ ваше разпореждане се дава и картечния ескадрон на 2. конен полк, на когото е предписано утре, в 9 ч. пр. пл., да ви се яви при канала. Пехотната рота оставете за поправянето на пътя.
За охрана на отряда ви от северната страна изпратете ескадрона на ротмистър Кямилев, който, като разузнава с разезди към Хърсово, да заеме теснините между езерата, Дунава и канала със спешени взводове“. № 926., с. Пещера 13. XII. 916. г., 10 ч. 10 м, сл. Пл
(п) Началник на 1. конна дивизия,
Генерал-майор Колев.
На тази заповед началника на отбраната при Черна-вода, майор Рандев, донася: „Тази нощ по никакъв начин не може да направя десант при с. Фитещи.
1) понтоните са на левия бряг на Дунава чакат да прехвърлят батареята, която не е още пристигнала. За пренасянето ѝ са необходими 6 часа — най-рано може да е на левия бряг в 8 ч. Сутринта,
За превозване на понтоните при канала Борча са необходими 7 часа, значи едва към 3 ч. сл. пл. понтоните ще бъдат при канала.
2) Майор Попов доложил, че за подготовката на сегашния десант му са необходими 1 ½ дни.
3) Десант без предварително подготвена пехотна и артилерийска позиция е рисковано да се компрометира и от малки артилерийски части.
4) Телефоните са строени до втория мост. Утре рано линията ще продължи до третия мост.
5) Трябва да се приготви храна за 2 дни за частите, които ще десантират, които не могат получи храна, докато не се уреди превоза по мостовете и мочурливата местност.
Поради горното решавам: ротите да останат на местата си, да се не лишават от почивка, като настъплението започне утре в 2 ч. сл. пл., за да пристигнат при стъмняване и не се забележи тяхното приближаване“ (№ 616. от 14. XII., 1 ч. пр. пл.).
На 14. декември през деня продължава работата по подготовката на преминаването. В 6 ч. 15 м. сл. пл. започва преминаването на 1. рота с 2 картечници, в 7 часа започва друга рота. В 8 часа заемат гребена западно от с. Фитещи. Десанта се извършва без жертви. (Донесение от майор Рандев № 619., 14. XII. 9 ч. сл. пл.)
Общото положение в Ромъния става причина противника да напусне и с. Фитещи и се оттегли към север.
След прехвърлянето на дружината трябва да продължи и прехвърлянето на други части от дивизията, за което началника на конната дивизия заповядва:
„Командира на 5. конна бригада се назначава за началник на авангарда с 2. конен полк, батареята и дружината, да заеме позиция и прикрива преминаването на дивизията, като изпрати разузнавателни ескадрони по левия бряг на Борча. Преминаването на полка и батареята да започне на 15. рано сутринта“.
На 4. и 1. конни полкове са пратени заповеди да се приближат в Черна-вода, готови за преминаване.
През деня се получава оперативна заповед от III. армия, според която цялата армия преминава в настъпление. За конната дивизия в тази заповед не се говори, като че ли изоставя назначението ѝ да премине в Ромъния.
(Следва)
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.