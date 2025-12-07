БОРИС АКУНИН / „ЖИВОТ НА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ХОРА И ЖИВОТНИ. КРАТКИ ИСТОРИИ ЗА НАЙ-РАЗЛИЧНИ НЕЩА“ / ГЛАВНИ ВОЕННИ ГЕРОИ

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: Gemini 2.5 Flash Think
ГЛАВНИ ВОЕННИ ГЕРОИ
Веднъж, не е толкова важно защо, ми се наложи да си изясня кой се счита за главен военен герой в различните държави. Не според някаква емоционално-субективна оценка (за някого може и генерал Власов да е герой), а по чисто обективен, дори формален критерий: броя и ранга на получените награди.
Резултатът от търсенето се оказа като цяло предвидим, но в същото време криеше една приятна изненада. Защо изненада и защо приятна – за това после. Първо за предвидимото.
Руски национални топ герои са, естествено, нашите храбри пълководци. Кой да получава висши награди, ако не висшите началници?
Веднага се вижда, че е герой
В дореволюционна Русия рекордьор по отличия бил М. И. Голенишчев-Кутузов-Смоленский, светлейши княз и фелдмаршал.
В съветската история – Г. К. Жуков. Няма начин да не е той.
От приблизително същия ранг, макар и по-малко известен, е най-награждаваният в историята французин: армейският генерал Марсел Бижоар (1916–2010).
У германците това е летецът ас от Втората световна война Ханс-Улрих Рудел.
У американците е лейтенант Оди Мърфи, безразсъден gun-fighter от армията на Айзенхауер.
Генерали, летци и каубои – това е очаквано и общо взето разбираемо. Но ме удивиха и зарадваха англичаните.
За цялата им история най-много ордени и медали получил ефрейторът от Първата световна война Уилям Харолд Колтман (1891–1974), награден включително и с най-високото отличие – кръста „Виктория“, който се присъжда най-често посмъртно за изключителни прояви на героизъм.
Днес в цяла Великобритания има само седем души, носители на кръста „Виктория“.
За сравнение: у нас Героите на Русия са около петстотин.
И поразителното в случая не е това, че рекордьор сред британците е един обикновен ефрейтор, а това, че този войник никога не убил никого, нито веднъж не стрелял и изобщо отказал да вземе в ръцете си оръжие. Защото бил сектант и противник на всякакво насилие. При все това Колтман отишъл на война като доброволец, защото несъпротивата срещу злото с насилие не противоречи изобщо на патриотизма.
Трябва да отдадем дължимото на командирите на упорития пацифист. Не изправили Колтман пред военен съд, а му връчили санитарна носилка, лента с червен кръст и го пратили на бойното поле – под вражеския огън.
Герой, без да убие нито един немец!
По време на войната Колтман спасил безброй много ранени. Веднъж, по време на едно особено кръвопролитно сражение, безстрашният санитар сновял между фронтовата линия и тила в продължение на 48 часа.
Вероятно някой ангел пазел чудатия ефрейтор. Той се върнал от войната невредим и работил след това дълги години като градинар.
Обичам много историите за безусловно положителни герои и то с щастлив край!
Е, и англичаните са също са за похвала, разбира се. Германците, французите или нашите нямаше да му мислят много – щяха да разстрелят смотания пацифист и толкова.
