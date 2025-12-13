РОГАТИТЕ ШЛЕМОВЕ НА ВИКИНГИТЕ НЕ СА НА ВИКИНГИТЕ

ИЗТОЧНИК: DISGUSTING MEN
ПРЕВОД: Gemini 3 Pro
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
Група учени от университета в Орхус публикуваха резултатите от изследване на две легендарни археологически находки — рогатите шлемове, открити в Дания през 1942 г., които дълго време били смятани за викингски.
Отчасти именно заради тях в масовата култура се е затвърдил трайно стереотипът за викингите като диви воини с рогати шлемове, но радиовъглеродният анализ показва, че намерените шлемове не са техни.
Шлем от Датския национален музей
Датските учени публикуваха резултатите от изследването си в списание Praehistorische Zeitschrift. Както съобщава Naked Science, още през 2019 г. те откриват остатъци от брезов катран върху рога на един от шлемовете, което позволява да се извърши точна радиовъглеродна датировка на находките. Анализът разкрил, че шлемът се е озовал в блато близо до градчето Вексьо около 900 г. пр. н. е.
Откритието изяснява не само това, че рогатите шлемове са били изковани дълго преди епохата на викингите, но и помага да бъдат свързани артефактите с други подобни шлемове. Например изображения и фигурки на хора с рогати украшения за глава са открити и в югоизточната част на Иберия и в Сардиния – заедно с датските шлемове те вече се причисляват към късната бронзова епоха на Северна Европа. Съществуват предположения, че рогата са попаднали при скандинавците чрез финикийски търговци, пътуващи на север през Средиземноморието и крайбрежието на Атлантика.
Водещият автор на проучването Хеле Вандкилде смята, че рогатите шлемове едва ли са били използвани по време на бой:
„Има много признаци за това и нашето ново датиране на шлемовете съвпада много добре с картината на централизация и важността на политическото лидерство. Лидерите трябвало да използват религиозните вярвания и иновативни черти – дори такива като рогата – за да укрепят своята власт.“
В масовата култура рогатите шлемове се свързват с викингите, след като подобни изображения са открити на кораба от Осеберг, изкопан в Норвегия през 1904 година. Въпреки това много историци и експерти по оръжията са настоявали винаги, че дори викингите да са имали шлемове с рога, те не са били използвани в битка, защото стърчащите елементи на шлема само пречат – при удар по главата заради тях шлемът може да се измести настрани и да закрие видимостта или дори напълно да падне.
