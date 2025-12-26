НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1997 г. / ХИМИЯ / ДЖОН УОКЪР

Джон Уокър (John Walker)
7 януари 1941 г.
Химия (заедно с Пол Бойер и Йенс Скоу)
(За изясняването на ензимния механизъм, лежащ в основата на синтеза на аденозинтрифосфата (АТФ))
Сър Джон Ърнест Уокър е един от най-изтъкнатите британски химици на нашето съвремие, чиято работа хвърля светлина върху фундаменталния "механизъм на живота" — начинът, по който клетките си осигуряват енергия. Роден в Халифакс, Англия, той посвещава кариерата си на молекулярната биология, работейки в престижната Лаборатория по молекулярна биология в Кеймбридж, на която по-късно става и директор. Неговите изследвания са крайъгълен камък в разбирането на човешкия метаболизъм.
През 1997 година Уокър е удостоен с Нобелова награда за химия, която споделя с американеца Пол Бойер и датчанина Йенс Скоу. Отличието му е връчено за изясняването на ензимния механизъм, който стои зад синтеза на аденозинтрифосфата (АТФ). АТФ е известен като "енергийната валута" на живите организми — всяко движение, мускулно съкращение или предаване на нервен импулс изисква енергия, която се доставя именно от тази молекула.
Преди откритията на Уокър и Бойер, науката знае, че АТФ се синтезира в митохондриите, но никой не разбира как точно работи ензимът АТФ-синтаза. Чрез използването на рентгенова кристалография, Уокър успява да определи точната триизмерна структура на този ензим. Неговият труд потвърждава теориите, че АТФ-синтазата функционира като уникален молекулярен мотор.
Този "мотор" е едно от най-сложните и най-красивите устройства в природата. Той притежава въртяща се част (ротор), която се задвижва от поток протони. Докато се върти, роторът променя формата на неподвижната част на ензима, принуждавайки химичните съединения да се свържат и да образуват АТФ. Това откритие променя изцяло представите за биоенергетиката.
Заради изключителния си принос към науката, през 1999 година Джон Уокър получава рицарско звание от британската кралица. Днес неговите открития служат като основа за изследвания върху редица заболявания, свързани с енергийния баланс на клетките, включително дегенеративните болести и процесите на стареене.
Съставил: Gemini 3 Pro
Редактор: Павел Николов
