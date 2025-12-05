НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1996 г. / МИР / ЖУЗЕ РАМУС-ОРТА

Жузе Рамус-Орта (José Ramos-Horta)
26 декември 1949 г.
Мир (заедно с Карлуш Филипе Шимениш Белу)
(За работата му за намиране на справедливо и мирно решение на конфликта в Източен Тимор)
Жузе Рамус-Орта е една от най-важните фигури в съвременната история на Източен Тимор (Тимор-Лесте), международно признат дипломат и фундаментална част от борбата за независимост на своята родина. Роден е в Дили в семейство на португалец, заточен от диктатурата на Салазар, и тиморка. Още от ранна възраст се ангажира с антиколониалната борба, получавайки образование в католическа мисия, а по-късно специализира международно право в Хага и САЩ.
През 70-те години Рамус-Орта става един от основателите на Fretilin (Революционен фронт за независим Източен Тимор). Когато страната обявява независимост от Португалия през ноември 1975 г., едва 25-годишен, той е назначен за министър на външните работи. Само девет дни по-късно обаче Индонезия нахлува и окупира страната. Рамус-Орта успява да напусне Дили точно преди инвазията, изпратен да пледира пред ООН, което предопределя съдбата му за следващите десетилетия.
В продължение на 24 години той живее в изгнание, превръщайки се в "гласа на Тимор" пред света. Като най-младия дипломат, обръщал се към Съвета за сигурност на ООН, той води неуморна дипломатическа война. Докато въоръжената съпротива се бие в джунглите, Рамус-Орта разкрива пред международната общност масовите нарушения на човешките права и геноцида, извършван от окупаторите, убеждавайки света да не признава анексирането на територията.
През 1996 г. усилията му са възнаградени с Нобелова награда за мир, която споделя със своя сънародник епископ Карлуш Филипе Шимениш Белу. Комитетът ги отличава за "техните неспирни усилия да попречат на потисничеството над един малък народ". Тази награда връща забравения конфликт в центъра на световното внимание и оказва решаващ натиск върху Индонезия, спомагайки за последвалия референдум за независимост.
След възстановяването на независимостта през 2002 г., Рамус-Орта се завръща като герой и заема ключови държавни постове – първи външен министър на новата държава, министър-председател по време на кризата от 2006 г. и президент (2007–2012). През 2008 г. преживява тежък опит за покушение, когато е прострелян в дома си от бунтовници, но оцелява след дълго възстановяване, като дори прощава на нападателите си в името на националното помирение.
Известен като прагматик и умерен политик, чиято философия се гради на ненасилието и диалога, той продължава да служи на своята страна. След период на работа в структурите на ООН, през 2022 г., на 72-годишна възраст, Жузе Рамус-Орта печели отново изборите и в момента изпълнява втория си мандат като президент на Източен Тимор.
