ПОРТРЕТНА ФОТОГРАФИЯ НА КЛАРЪНС ХЪДСЪН УАЙТ

ИЗТОЧНИК: VINTAGE EVERYDAY
ПРЕВОД: Gemini 3 Pro
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
Кларънс Хъдсън Уайт (1871–1925) е американски фотограф, преподавател и член-основател на движението "Фотосецесион". Израства в щата Охайо, където му влияят основно неговото семейство и социалният живот на селската Америка. Започва да се занимава с фотография, след като посещава Световното изложение в Чикаго през 1893 г.
Въпреки че е напълно самоук в областта на фотографията, в рамките на няколко години Уайт става международно известен със своите снимки, уловили духа и сантименталността на Америка в началото на ХХ век. С нарастването на популярността на неговите фотографии, Уайт е търсен от други фотографи, които често пътуват до Охайо, за да се учат от него. Той се сприятелява с Алфред Стиглиц и помага за утвърждаването на фотографията като истинска форма на изкуството.
През 1906 г. Уайт и семейството му се преместват в Ню Йорк, за да бъдат по-близо до Стиглиц и неговия кръг, както и за да популяризират допълнително това, което работи. Докато е там, той започва да се интересува от преподаване на фотография и през 1914 г. основава Училището по фотография „Кларънс Х. Уайт“ – първата образователна институция в Америка, в която се преподава фотографията като изкуство.
Поради изискванията на преподавателските му задължения фотографската дейност на Уайт намалява и той създава малко нови творби през последното десетилетие от живота си. През 1925 г. получава сърдечен удар и умира, докато преподава на студенти в Мексико Сити.
