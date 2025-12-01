АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД / 28 ОКТОМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с GPT-5.2 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД
Преследване към север, покрай Дунава
28 октомври
Скица № 16
Благодарение своевременната разпоредителност на заведующия съобщенията в дивизията, майор Величков, дивизията още сутринта влиза в телефонна свръзка с армията, като използва румънските постоянни линии.
Въпроса за уреждане подвоза се урежда на книга, на дивизията се дават 12 камиона, 10 от които да пренася хляб от Кюстенджа и 2 бойни припаси, но понеже тези камионни са на ст. Кара Омер, днес не успяват да достигнат дивизията.
От получените през нощта сведения се вижда, какво разузнавателните части са продължили движението си още по на север и през нощта са занощували на линията с. Остров, Алифака, Сара Гьол, Инам Чешме. (Донесение до командующия 3. армия № 633. от 28. Х. 916. г., 7 ч. 30 м. пр. пл.).
Така че в същност преустановяване на преследването не е имало по отношение на противника.
Конната дивизия продължава преследването и в подготовка настъплението, заедно с пехотните части към север, засилва разузнаването, като са изпратени нови разузнавателни части:
Ескадрон (ротмистър Златанов) от 1. конен полк в посока с. Остров - гр. Мачин, ескадрон (майор Берон) от 6. конен полк, в посока Тополог, Баш-Кьой, Тулча; от 4. конен полк ескадрон (поручик Стефанов) с. Касимча, Башбунар, Камбер, Тулча.
На командира на 3. конен полк в с. Касъмча се съобщава за новата задача на дивизията - да настъпи към север и изтласка противника зад Дунава, като му се заповядва „да продължи движението си към Бабадаг, да поддържа близко съприкосновение с противника и не му дава възможност да се урежда".
С полковник Габарев, към с. Киришли, е потърсена свръзка, като му се съобщава за заповедта на армията и желанието на началника на конната дивизия пехотния отряд да се предвигне на север и заеме поне селата Кулели и Ръмнику-Де-Жос. Предупреден е, че пред него се намира 3. конен полк, който ще настъпва към Баба-даг и който ще изпраща и нему събраните сведения. (№ 635. от 28. Х. 10 ч. пр. пл.).
Поискано е от армията да се открие за дивизията промеждутъчен разходен склад в с. Естер (на ж п. линия).
От армията се получава съобщение, какво пехотата на полковник Габарев ще се съсредоточи в с. Картал, вместо в с. Киришли.
Най-после, от самия полковник Габарев се получава донесение (6 ч. сл. пл.), според което той е пристигнал в с. Киришли с 8. пех. полк и 2 батареи, обаче, дружините от 16. пех. полк не са се още присъединили. № 3. от 28. Х. 916. г., 12 ч. 40 мин.
С второ донесение (№ 5. от с. ден, 5 ч. 40 м.) той донася, „че дружините на 16. пех. полк не са още пристигнали и че след тяхното пристигане ще се насочи през с. Ръмнику-Де-Жос за Сара-Гьол, гдето предполага да нощува.
Разузнавателните части и 3. конен полк развиват през деня усилена деятелност и по целия фронт влизат в съприкосновение с противника, който не само че прекратил отстъплението си към север, но изглежда засилен, спира се и търси да се организира на по-удобна позиция южно от гористите височини. Конната дивизия се намира пред нова отбранителна линия, която противника се готви да брани.
Така: противника се окопава по хребета южно от с. Остров. Той заема к. 39. и к. 197. с около една дружина, окопава се на к. 228. (Ешил-тепе) и по височините с. от с. Тополог. Селото Тополог се заема от конна колона - 4 ескадрона, с 1 батарея, дошла от към с. Чукурова; от с. Тополог 2 ескадрона са насочени на юг по шосето за Сарай, други 2 ескадрона през с. Дойран за с. Калфа. Противника заема с конни части с. Каил-Дере; с. Сара-Гьол и с. Бейдауд са заети с около бригада неприятелска конница, също силни конни части има и по на изток към с. Сариурт.
Ето някои от получените донесения:
Началника 1. конна дивизия.
Неприятелска (руска) кона бригада (12-16 ескадрона) заема село Сариурт три спешени ескадрона са заели коти (височините) 160., 109., 124. и 104.
Село Саръ-Гьол е заето от един ескадрон, селата Тари-Верде, Инам-Чешме, Рамнику, Качамак, Картал, Муслу са свободни от противник. № . . ?
От ротмистр Захариев.
Командира 2. конна бригада.
Неприятелска дружина зае върха Езил тепе. 1 спешен ескадрон за сега е 1 клм. пред с. Айгар-Амет. 4 ескадрона с 1 картечен ескадрон настъпват от с. Татар-Тополог към с. Роман-Тополог и заемат последното село. Разездите обстрелват техните. Северно от с. Роман-Тополог в гората се забелезват още части. Оставам да наблюдавам. № 53, могилата два км. южно от с. Тополог. 28. Х. 916. г. 12 ч. 40 м. сл. пл. Получено на 28. Х., 4 ч. 15 м. сл. пл.
(п) Майор Берон.
Началника 1. конна дивизия.
Селата Алифак. Чауш-Кьой, Коюн Дере са свободни. В 9 ч. 15 м. пр. пл. с. Саръ-Гьол се зае отново от противника. По сведения, събрани от пленници от 3 хусарски полк, се установява: бригадата от 3 улански и 3. драгунски полк е в с. с. Саръ-Гьол - Бейдауд, един в пър-ва линия, а другия в резерв. Бригадата от 2. хусарски и 3. казашки полк е в ляво от тях, до морето, също в две линии заедно с 1 ромънски коенн полк. Черноморския полк придаден към пехотата за полицейска служба. Имало слух, че 8. кавалерийска дивизия щяла да се присъедини към 3., но той не я видял. В дясно от тях има пехота. В дивизията имали 12 оръдия, при всеки полк по един взвод (2 оръдия). № 62 от с. Касимча, 28. Х. 916.. 12 ч. 30 м. сл. пл. Получено в Щ. на Д. същия ден 4 ч. 15 м. сл. пл.
Командир на 3. конен полк,
(под.) Подполковник Митов.
Командира 9. конен полк
До тук стигнах без да срещна противник. От к. 23 наблюдавах с. Коюн-Пунар. При него с фронт на изток са окопани около 2 роти. По хребета от с. с. Иар-Амет, Коюн-Пунар, Урумбей се е окопала 1 дружина. В ляво, над с. Урумбей, се виждат около 2 ескадрона, от които един спешен. По шосето от с. Чукурово към Тополог от 12 ч. 30 м. сл. пл. почна да се вижда конница, придружена с картечници и 1 конна батарея. До сега влязоха в селото 4 ескадрони и 2 разделени, тъкмо слизаха, обаче ние три разезда обстреляхме. Появилите се .... души през с. Роман и движението се спря. Непосредствено след това почнаха да откачат артилерия и ние се оттеглихме по шосето на юг. Сега наблюдавам от една могила, западно от шосето, на около 3 клм, от с. Роман.
Конница продължава да слиза, сега се чуват пушечни пукоти. Стрелят по нашите наблюдатели, изнесени напред - № 2, по шосето 1 к. м. юго-западно от с. Роман, 28. Х. 916. г., 1 ч. 20 м. см. пл. Получено в 5 ч. 20 м. сл. пл.
(под.) Подпоручик Цанев.
Командира 2. конна бригада
Още 4 ескадрона и 1. батарея се спуснаха от гората, идещи от с. Татар-Тополог в с. Роман-Топлот и батареята след нашата престрелка взе посока за Доеран. Един взвод настъпи към ескадрона, но обстрелян, спря. Друг ескадрон се насочи по долът за с. Калфа. Пратих разезд да го наблюдава. По сведения на разузнавателния ескадрон от 4. конен полк в с. Калфа имало 2 ескадрона и 2 картечници.
Заб. В тоя момент дружината, която заемаше височината Урумъбей се спуща към самото село. - № 54, на височината на шосето за Тулча, срещу с. Фагарашу Ноу. 26. Х. 927. г., 3 ч. 35 м. сл. пл. Получено... ?
(под.) Майор Берон.
Началника конната дивизия
Самостоятелния разезд № 2, изпратен по посока на Ешил-тепе донася от к. 125. в 1 ч. 31 м. сл. пл. следното: 1) Два спешени неприятелски ескадрони заемат Ешил-Тепе; 2) Един спешен ескадрон заема с. Урумбей, рекичката, която минава по южната окрайнина на с. Агарамет и 3) Един конен полк с батареи и картечен ескадрон настъпвали по шосето от Тулча при Тополог и южно от него. № 279, 28. .Х.916. г., 4 ч. 5 м. сл. пл. Получено в Щ на Д. същия ден, 4 ч. 15 м. сл. пл.
Командир на 9. конен полк.
(п) Подполковник Топалджиков
Началника 1. конна дивизия
(В) с. Саръ-Гьоль противника със силни спешени части е заел и е на западната окрайна на близкия хребет.
В 1 ч. 30 м. сл. пл. се забележиха два ескадрона картечници по направление към Имам-Чешме, от Саръ-Гьол към к. 195.
Селото Каил-Дере е заето също от спешени кавалерийски части.
От заловени (предали се) ромънски кавалеристи и пехота от 16. пех. полк, потвърждава се, че четири конни полка руски и ромънски са около Саръ-Гьоль и морето.
Четвърти ескадрон на ротмистър Захариев се прибра към полка и изпратих взвод към пехотните на полковник Габаров части и влизам в свръзка. № 73. от с. Касимча, 28. Х. 916. г., 5 ч. сл. пл. Получено в Щ. на Д. същия ден, 6 ч. 30 м. сл. пл.
Командир на 3. конен полк,
(п) Подполковник Митов
Началника 1. конна дивизия.
Противника заема и се окопава на линията к. 93. 1 к. 197., южно от с. Остров. По височината Гюн-Гюрмес, северно от с. Остров, се забелязва слабо движение и се спуснаха около два взвода пехота към Остров. Пред фронт на линията, без много да се отдалечават, се движат и няколко разезди. По сведения от заловената ромънка, която била изпратена от противника да събере сведения за нас, турските и германските войски и колко сме, което сама призна, поротивникът имал около 4,000 пехота ромънска и сръбска и окопи на височината Гюн-Гюрмес; оръдията били окопни. Същата каза, че имало и кавалерия ромънска много, но повече напред, също имало около 3,000 пехота, която правила окопи при с. Чамурли, южно от Бабадаг.
Жената се изпраща, а нужно е населението в с. До кузача и Сарай да се изтегля. № 40., от к. 145., юго-източно от с. Острово, 28.Х.916. г., 3 ч. сл. пл. Получено в Щ. на Д. сжщия ден...?
(п) Ротмистър Златев (Златанов, бел. авт.)
Началника конната дивизия
Резултат от днешното разузнаване е следния: 1. конна бригада с 1 картечен ескадрон, 1 батарея и 1 рота - в с. Роман-Тополог. Към 3 ½ ч. сл. пл. 2 ескадрона с 2 картечници настъпиха от Доеран за Калфа. Към 4 ½ ч. сл. пл. 2 ескадрона от бригадата се изнесоха напред на около 2 ½ км. пред с. Роман Тополог. 1. пех. дружина през деня заемаше к. 228. и към 5 ч. сл. пл, по ротно, в походна колона, се спусна към с. Урумбей и зае стрелковите трапчета, южно 1 км. от селото, като почна да се окопава, на юг, 2 км. от с. Айгар-Амет една верига около една рота окопана. Към 5 ч. сл. пл. 1 конен взвод отиде в с. Фагарашу- Ноу; като се стъмни ескадрона с разездите от 9. и 4. конни полкове се оттегли малко назад към с. Рахман (северно 1 км. по пътя за Фагарашу-Hoy), гдето ще нощува и утре ще продължи наблюдението си. № 55, 1 км. северно от Рахман, 28. Х. 916. г., 6 ч. 35 м. сл. пл. Получено в Щ. на Д. същия ден.. .?
(п) Майор Берон.
Вечерта конната дивизия занощува: 1. конен полк 2. конна батарея, 3 дружини пехота - в с. Сарай; 1 ½ полска батарея, 5. конна бригада (Лейб Гвардейския 2. и 9. конни полкове) и 1. конна батарея - в с. Балджиу; 2. конна бригада (4. и 6 конни полкове) с 3. конна батарея - в с. Карапелит; 1/7 пехотна дружина в с. Хърсово; колоната на полковник Габарев - с. Киришли.
На този последния е пратена заповед на следния ден да се предвигне в с. Картал, като за охранение на колоната се насочва 4. конен полк, през с. Картал, с. Кючук-Кьой, с. Кулели, с. Токсов. До командующия III. армия са изпратени привечер следните донесения:
Твърде бързо.
Командующи III. армия.
По сведения от нашите разузнавателни части противника се окопава по хребета южно от с. Остров, к. 39. и к. 197., заема с пехотни части около дружина и се окопава на Ешил-Тепе, (к. 228.). По хребета Гюн-Гюрмес слабо движение. Руски конен полк 4 ескадрона с картечници и една батарея днес е заел с. Тополог-Роман-Ергизбя-Тепе (к. 392.) заедно с две роти. От там се спуснали два ескадрона с 2 картечници в с. Доеран. Селата Чауш-Кьой, Каил-Дере не са заети от противника. С. Саръ-Гьол, днес, в 9 ч. 15. м. пр. пл., е било наново заето от противник - 3. уланска бригада - един полк в първа линия, друг във втора (това по сведения събрани от пленник; същия казва, че по в ляво била другата бригада, до морето.
От донесения до началника на 9. и 19. дивизии (полковник Скарморяно) в с. Коюн Пунар (датирани 13. Х. стар стил) от с. Туркоя, се разбира, че артилерийските полкове на тези дивизии са групирани при с. Туркоя; иска се разрешение една продов. колона да се остави като напълно достатъчна за тези дивизии, а другите да се оттеглят. Продоволствените колони били групирани при Мачин, а полковите обози в Сатул-Ноу. Снабдяването било трудно, понеже пътя за Мачин бил задръстен от бежанци и кола. № 642. от с. Сарай, 28. Х. 916., г. 5 ч. сл. пл.
Началник 1. конна дивизия,
(п). Генерал-майор Колев.
Твърде бързо.
Командующи III. армия.
Според донесение от наши разузнавателни части, в 5 ч. 30 м. сл. пл. 4 ескадрона и 1 батарея се спуснали от Татар-Тополог в Роман-Тополог. Батареята заела позиция зад селото. 2 ескадрона настъпили от Роман-Тополог за с. Сарай. 2 ескадрона с 2 картечници, ½ рота настъпили за с. Калфа. Полковник Габарев донася от с. Киришлик, 12 ч. 40 м. сл. пл., че е пристигнал с 8. Приморски полк, но дружините от 16. п. полк ги очаква. По причина пътищата, както и закъсняването на 16. п. полк едва ли утре 29. того ще бъде възможно да се съединят 2-те колони. № 643., от с. Сарай, 28 Х.916. г. 8 ч. 55м. сп. пл.
Началник 1. конна дивизия (подп.)
Генерал майор Колев
