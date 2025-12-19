НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1997 г. / ХИМИЯ / ПОЛ БОЙЕР

Пол Бойер (Paul Boyer)
31 юли 1918 г. - 2 юни 2018 г.
Химия (заедно с Джон Уокър и Йенс Скоу)
(За изясняването на ензимния механизъм, лежащ в основата на синтеза на аденозинтрифосфат (АТФ))
Пол Бойер (Paul D. Boyer) е изключително значима фигура в света на биохимията, чиито открития променят разбирането за това как живите организми произвеждат енергия. Той е роден в Прово, щата Юта, САЩ и израства в семейство с дълбоки корени в мормонската общност, макар по-късно да става агностик.
Образованието си получава в университета „Бригъм Йънг“ (Brigham Young University), където завършва химия през 1939 г., а докторска степен по биохимия придобива от Университета на Уисконсин-Медисън през 1943 г.
След кратки периоди в Станфорд и Университета на Минесота, през 1963 г. той се присъединява към факултета на Калифорнийския университет в Лос Анджелис (UCLA). Именно там той прекарва по-голямата част от кариерата си и прави своите епохални открития, като същевременно основава Института по молекулярна биология към UCLA.
Най-голямото постижение на Бойер, за което печели Нобелова награда за химия през 1997 г., е свързано с молекулата АТФ (аденозинтрифосфат). Учените знаят, че АТФ е "енергийната валута" на клетката и че ензимът АТФ-синтаза е отговорен за нейното създаване, но никой не може да обясни механизма, по който се случва това. Което е една от най-големите загадки в биохимията в продължение на десетилетия.
Бойер предлага революционна теория, наречена "Механизъм на свързване и промяна" (Binding Change Mechanism). Той описва АТФ-синтазата не просто като химически катализатор, а като молекулярен мотор. Според неговия модел ензимът се състои от въртяща се част (ротор) и стационарна част (статор). Потокът от протони през мембраната кара ротора да се върти, което променя физическата структура на ензима. Чрез тези промени във формата, ензимът принуждава съставните части да се свържат и да образуват АТФ.
Това е първият известен случай в биологията, при който механично движение (въртене) се използва директно за задвижване на химическа реакция. Работата му остава фундаментална за съвременната биология и химия.
Пол Бойер е описван от колегите си като изключително скромен и етичен човек. Интересен факт е, че той дарява голяма част от паричната сума от Нобеловата награда за подпомагане на научни изследвания и стипендии. Умира на 2 юни 2018 г., малко преди да навърши 100 години.
Съставил: Gemini 3 Pro
Редактор: Павел Николов
