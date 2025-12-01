АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД / 27 ОКТОМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с GPT-5 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО / АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
/ 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ
/ 26 ОКТОМВРИ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД
Преследване към север, покрай Дунава
27 октомври
Движението към север започва в 6 ч. 30 м. пр. пл. с разузнавателни части: един ескадрон (3/9) в посока г. Сарай, к. 188. к. 228., други ескадрон (2/9) - с. Сарай , Роман-Тополог; дивизията следва в 3 колони: лява колона полковник Табаков, с 1. конен полк и 1 взвод к. батарея поручик Доросиев, преследва противника в посока: с. Остров, с. Айгар-Амет; средна колона - полковник Мачев, с Лейб Гвардейския и 9. к. полкове, с 1 ½ конни батареи - преследва противника в посока на шосето за с. Роман Тополог; десна колона, полковник Мархолев, с 4. и 6. конни полкове и конната батарея на поручик Христов, преследва в посока на с. Доеран.
3. конен полк, подполковник Митов, получава по-самостоятелна задача да разузнава и преследва на крайния десен фланг, през с. Чамурли Де-Жос, за Бабадаг.
Колоните едва изминават по няколко клм. на север от Сарай и н-ка на дизизията получава следното донесение:
Началника 1. конна дивизия
Донасям ви, г-н генерал, че вчера, 26. того, в 11 ч. 50 м. сл. пл. в с. Сатискьой се яви при мен един германски офицер с около ½ ескадрон конница от 217. германска дивизия, който ми каза, че търси Н. Височество Макленбургския херцог за да му съобщи, че пътя с. Сатискьой-Карамурад е несигурен и да не минава по него, тъй като в германската дивизия имали сведения, че в с. Токсов била цялата конна руска дивизия и че имало хора ранени по пътя от руските кавалеристи.
На въпроса ми колко полка има - отговори ми, че има 4 руски и 2 ромънски конни полка. Каза ми, че дивизията се направлявала от с. Таксов за с. Сатискьой.
Поръча ми тези сведения да дам на началника на конната дивизия. № 92. Б. от с. Мослу Бей, 27. Х. 1916. г. 7 ч. пр. пл.
Поручик Ботев.
Колкото и невероятно да изглежда това донесение, предвид общото положение на противника до този момент, все таки, трябва да се държи сметка за категоричността и настойчивостта, с която то твърди за настъплението на съединената руско-ромънска конници в тила на дивизията. Началника на дивизията взима решение да усили разузнаването към изток, да съсредоточи дивизията и се упре на пехотните си части при с. Мослу-Бей.
В посока с. Капуджи, с. Токсов е изпратен 3/2. ескадрон - ротмистр Кемилев, да провери донесението на германския офицер.
На командира на 3. конен полк - началник на крайната дясна колона, като се съобщава за получените сведения и за установяването на конната дивизия при с. Муслу-Бей, се заповядва „да провери дали противника настъпва южно от линията с. Кючюк-Кьой, с. Инамъ-Чешме и в случай, че противника не е южно от тази линия, да се установи на тази линия, като изпрати разузнавателни органи към север и северо-изток. Ако противника настъпва, да се държи в близост на дивизията (№ 623, от 10 ч. 45. м.)
По това време в с. Муслу-Бей някои от бригадните и полкови командири докладват на началника на дивизията за твърде неблагоприятното положение по отношение прехраната: хората не получават хляб и почват да боледуват от подозрително разстройство на стомаха, вследствие на употребление на недоварена царевица, жито и всичко каквото им попадне под ръка. Един войник от 6 конен полк умира от холера.
В 11 ч. при събраните конни и пехотни части на конната дивизия пристига Н. В. Макленбургския херцог и предава на началника на дивизията следната заповед.
Строго поверително
29 октомври 1926. г.
До генерал Кантарджиев
До генерал Колев
Заповядва се:
Войските в Ромънска Добруджа, с изключение частите споменати в § 9., влизат под общо командване, като III. армия, на генерал-лейтенант Тошев.
2. Българската III. армия има следната задача:
а) Със усилената дивизия да продължава преследването на неприятеля, да го разпръсне и унищожи, като изчисти цяла Северна Добружа от неприятел.
б) Да се укрепи със всички средства на общата линия; Лак Ташавлу, с. Бонасчик и се задържа здраво на нея. Линията за укрепяването трябва да се определи въз основа на най- точно разузнаване.
в) Да отбранява брега на Черно море, същевременно заеме Кюстенджа (1. дружина от 21. германски полк и бреговата дългобойна батарея № 4. остават за тази цел в нейно разположение) и тоя на Дунава, на изток от ез. Олтина, като заеме Черна вода и моста над него. Пристанищните съоръжения на Кюстенджа и ж. п. мост при Черна вода да се подготвят за разрушение (самото разрушение ще стане по заповед на фелдмаршала).
3. За по-нататъшните действия ще се пренесат по железницата, или ще отпътуват по сухо: а) германската и австрийска тежка артилерия, с изключение на батарея № 4.; б) германската 217. п. дивизия, в чието разположение влиза 45. пех. германски полк и стрелковия полк; в) уланския полк № 6. със 3 ескадрона от 1. конен резервен шасьорски полк; г) 1. пех. дивизия с изключение на 16. пех. полк; д) 6. турски корпус.
4. Така щото да останат в Добруджа освен конната дивизия, германската дългобойна батарея № 4. в Кюстенджа, българската тежка артилерия (освен тази на 1. пех. дивизия) всичко 43 ¼ дружини.
5. Заповедта за пренасяне на войските ще последва допълнително.
(под.) Фелдмаршал Макензен.
Едновременно с това се получава и заповед от командующия III. армия:
Началника 1. конна дивизия.
Генерал фелдмаршал Макензен заповядва:
Поверената ви дивизия, с придадените ѝ 4 дружини и 2 полски батареи, да преследва противника в северна посока, да го разпръсне и унищожи, като по този начин цяла Северна Добруджа се очисти от противник. Първоначално дивизията ще завладее Хърсово, след което да се насочи към Тулча, като остави заслон към Исакча и Мачин. В случай на сериозно съпротивление на противника, да го задържате и ще донесете за положението, а в екстрени случаи, веднага.
Армията ще се установи на линията с. Бонасчик и ез. Ташавлу и ще изпрати авангард на линията с. Балтажещи, Геленджик, Пелифлия.
№ 7058, 26. Χ. 1916. г. Получено в Щ. К. Д. 27. Х. 916. г., 11 ч. 15 м.
Командующия 3. армия
Генерал лейтенант Тошев
В отговор на тези заповеди, под впечатлението за настъпление от неприятелската конница в тила на конната дивизия и мъчнотиите по снабдяване с бойни припаси и по прехраната, началника на конната дивизия изпраща до командующия III. армия следното донесение чрез старшия адютант, който трябва да даде и при нужда необходимите пояснения:
Заповедта Ви № 7058 получих в 11 ч. 15 м. пр. пл. днес, тъкмо когато конната дивизия отиваше да пресрещне неприятелската конна маса, която се движи пред фронта на армията ни. С разузнавателните си части конната дивизия е далеч напред от паралела на с. Сарай; ядрото тази заран беше тръгнало да се движи още на север.
Заповедта Ви да преследвам към Тулча и Исакча посрещам колкото съ радость, толкова и със смущение, че не ще ми бъде възможно да я изпълня, а за това има не само чисто тактически съображения - присъствието на неприятелската конница и някакви пехотни части зад нея, но и чисто ложистически пречки. Последните именно свързват бъдещите ми действия - въпроса за снабдяването на цялата конница, 4-те пехотни дружини и 5 полски батареи с бойни припаси, със средствата, които се имат под ръка и на такова голямо разстояние, без достатъчно сигурна комуникационна линия, считам невъзможно; снабдяването на целия ми отряд с храна главно с хляб при подвижността, която имаме е факт, че е също тъй невъзможно.
Ето няколко деня вече частите не са получили ни трохица хляб отзад, а хлебопечене не може да се устрои, понеже всички села са напуснати от населението и мелници липсват. При тази дилема, да изпълня задачата си като кавалерист и да изпълня дълга си като началник, аз се обръщам към вас и вярвайте с истинско съжаление, да моля да отмените заповедта си за преследването, тъй като то е не осъществимо щом като главните ни сили остават толкова назад на позиция и щом не можем да удовлетворим стомаха на войника. Единствения изход да се излезе от това положение е да се подвезе храна и припаси с няколко камиона. След това с готовност ще пристъпя към преследване, или ако това бъде късно към действие още по на север. № 141 Б, от с. Мослу Бей, 27 Х. 916. г., 12 ч. по пладне.
Началник 1. конна дивизия
Генерал-майор Колев.
До разяснение положението и получаване отговор на това донесение конната дивизия остава в с. Муслу-бей.
Тъй като въпроса за прехраната ще влезе в една по остра форма при новото положение, когато подвоза отзад ще се затрудни, на командира на 1/7 п. дружина, разположена в гр. Хърсово, се праща следното нареждане:
Командиру 1/7. п. дружина.
Най-голяма услуга и служебен дълг ви се налага да вземете всички и най-енергични мерки за приготовление по възможност повече хляб за конницата и пехотата. Използвайте за целта всички хора и материали в града. Важното е по скоро и повече хлябъ да се приготви, понеже подвоза отзад е затруднен. Щом имате известно количество хляб готов, насочете го към с. Муслу-бей. По заповед № 626 от с. Муслу-Бей, 27. Х. 1916. г.
Началник щаба 1. конна дивизия
(под) Подполковник Кисьов
Този е именно единствения случай, гдето началника на конната дивизия временно се отклонява да изпълни заповедта да преследва, получена от командующия III. армия и от фелдмаршал Макензен.
За да се вини или извини началника на конната дивизия за неизпълнението на тази заповед, трябва добре да се прецени дали при тогавашните условия тази заповед е била изпълнима, дали той е правилно постъпил, като е усвоил временно едно пасивно поведение с частта си.
Частите на усилената конна дивизия от 18. октомври, надвечерието на нападателните действия срещу противника, са в непрекъснати боеве и походи; в денонощна работа по разораните и кални поля, без възможност за почивка и редовно хранене.
По отношение на прехраната и снабдяването с бойни припаси дивизията е в твърде лошо положение.
Освен конните полкове с техните конни и пеши картечни ескадрони, 3-те конни батареи, колоездачните роти, към конната дивизия се придават още 4 дружини, с 2 полски батареи.
Всички тези части трябва да се снабдяват ежедневно преди всичко с хляб; месо все таки се намира, из полето има доста изостанал добитък.
По селата, опразнени от населението им, брашно че се намира. В Хърсово действително има мелница, но тя е отчасти повредена и не може да се използва. Също и фурни, хлебари и удобства за замесване на такова голямо количество хляб няма. Хлебопеченето на дивизията до сега е било на ст. Кара-Омер. На интенданта на конната дивизия наистина е заповядано да го пренесе в Хърсово, но затова се иска време, то не се осъществява до края на действията на конната дивизия пред фронта на армията по липса на средства и време.
Дивизията няма продоволствен транспорт, какъвто имат пехотните дивизии. Полковете имат само домакински обоз, който може да се използва за подвозъ само на един преход, а дивизията е вече на 140-150 км. пред своите фурни. Исканите от армията камиони още на 23. октомври не са получени.
Хората гладуват и са принудени да се хранят с варено жито и царевица, каквито не всякога се намират и не могат за всички да се приготвят. Появяват се случаи от холера.
Подвоза на бойни припаси е в същото положение.
С изнасянето на конната дивизия към север може да се очаква, че тя ще има случай да влезе в по сериозни действия с противника, които ще предизвикат и по-голям разход на бойни припаси. Без възможност да ги попълни, конната дивизия би изпаднала в критическо положение.
В момента за вземане решение неприятелската конница — руска конна дивизия и ромънска бригада, се насочва в тила на конната дивизия и прави още по-опасно изнесеното ѝ положение пред фронта на армията, като заплашва да прекъсне всякакъв подвоз от тила.
Вън от тези съображения въпрос е дали конната дивизия, със силите с които разполага, заедно и с тези, които сега и се придават, би могла да изпълни тази обширна задача — да разпръсне и унищожи противника и изчисти от него цяла Северна Добружа, задача от която армията се въздържа за сега да се товари, задача която общото стратегическо положение на ромънския фронт още не позволява, задача в изпълнението на която самия командующ на III. армия се съмнява и внася условност за изпълнението, задача която по-късно цялата III. армия постига с големи усилия и редица продължителни боеве.
Какви са опасностите от едно вдълбочаване в Северна Добруджа преди противника да е отблъснат от Влашко и предвид преживяната криза едва преди един месец с минаването на ромъните при Рахово, ясно се очертават. При изнесеното положение на III. армия на линията Ташавлу, Бонасчик тези опасности са станали по-големи, отколкото когато тя е била на линията Кобадин. Те ще станат още по-големи с напредването към север.
При наличността на неприятелските сили в Северна Добруджа, при усвоеното поведение от III. армия да се спре и укрепява, конната дивизия можеше ли да си позволи свободата да продължи своето настъпление към север на един тесен фронт, какъвто силите и позволяват да заеме и, каква би била ползата от това настъпление. Не би ли се изложила тя на отделно поражение, заедно с придадените ѝ части, вместо да постигне разпръсването и унищожението на неприятелските сили.
Разглеждането и преценяването на всички тези въпроси на така създалото се положение, при което началника на конната дивизия е имал да взема своето решение, ще разреши въпроса дали това му решение е правилно и съобразно с обстановката и дали всъщност може да става дума за изпълнението на заповедта, когато самата заповед за момента е неизпълнима. Неизпълнимостта на заповедта в случая се състои в това, че нейното изпълнение наместо да бъде от полза би принесло само пакости и би влошило наместо да подобри общото положение, понеже се рискува да се изложи на пълно разстройство и поражение конната дивизия, заедно с придадените ѝ части.
И при все това, началника на конната дивизия изказва своята готовност, след задоволяване стомаха на войника, след разяснение положението, да продължи преследването и действията към север. Готовност, която той привежда в изпълнение още на следния ден, като се задоволява с обещанието, че прехраната ще бъде уредена и след като се разяснява невярното донесение за настъплението на неприятелската конница в тила на конната дивизия.
От сведенията, които се получават през деня се установява, какво ромънските и руски войски продължават да отстъпват, като използуват всички пътища към север. Главните маси са преминали височините Гхюн-Гхюрмез и Султан-Баир предния ден, а през днешния ден южно от тези височини са останали отделни прикриващи дружини и конни части, които се окопават по височините северно от с. Айгар-Аметъ, с. Урумъ бей, с. Доеран.
В посока източно от с. Муслу Бей, към с. Токсов противник не е открит. (Донесение от ротм. Кямилев № 40. от 26. Х. 916. г., 2 ч. сл. пл. Получено Щ. Д. В часа?).
Пленени обози на конната дивизия не е имало, нямало е кой да ги плени всъщност.
Заловени са през деня от предните части на дивизията, които продължават преследването, около 500 души пленници, между които телефонната команда на 4. руски корпус, заедно със началника ѝ, един офицерски кандидат.
Привечер (5 часа) от щаба на III. армия в щаба на дивизията се получава следната радиотелеграма:
Щаб на 1. конна дивизия.
Към проверената дивизия се придават целия 8. полк, останалите две дружини от 16. пех. Ловчански полк и 1 артилерийско отделение от 4. Преславска дивизия, под началството на полковник Габарев. Така усилената дивизия да прогони противника зад Дунава и с пехотата заеме градовете Хърсово, Бабадаг, Тулча, Исакча и др. Разпоредено е утре, 28. октомври, към обед, горните части да бъдат съсредоточени при с. Киришлик и влязат във ваша подчиненост. Разпоредете частите да вземат със себе и толкова обоз. За получаването донесете.
№ 7072. от гр. Меджидие 27. Х. 1916. г.
С телеграма № 477. командующия на 3. армия съобщава, че щаба на III. армия се е настанил в Меджидие и иска конната дивизия да се свърже с телефонно и телеграфно съобщение, работа, която армията трябва да извърши, а не конната дивизия, която няма средства за това.
(Следва)
