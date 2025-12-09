МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО / РАЗКАЗИ / „МАЙМУНСКИ ЕЗИК“

ПРЕВОД: Gemini 2.5 Pro Think
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
ДО ТУК ОТ МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО:
1923 г. – „ИЗПОВЕД“ / „БЕДА“ / „НА ЖИВА СТРЪВ“ / „БОГАТ ЖИВОТ“ / „ЖЕРТВА НА РЕВОЛЮЦИЯТА“ / „АРИСТОКРАТКА“ / „ЧАШАТА“ / „МАТРЬОНИЩЕ“ / „КУЧЕШКИ НЮХ“ / „БРАК ПО СМЕТКА“
1924 г. – „ЛЮБОВ“ / „ЖЕНИХ“ / „ЩАСТИЕ“ / „НЕ ТИ ТРЯБВАТ РОДНИНИ“ / „СЕЛСКИ САМОРОДЕН ТАЛАНТ“ / „ЧЕСТЕН ГРАЖДАНИН“ / „ИГРА НА ПРИРОДАТА“ / „ПАЦИЕНТКА“ / „БАНЯ“ / „НЕРВНИ ХОРА“
1925 г. – „АКТЬОР“ / „КРИЗА“ / „БЕДНОСТ“ / „АДМИНИСТРАТИВЕН ВЪЗТОРГ“
1926 г. – „КРАДЦИ“
1927 г. – „БЮРОКРАТИЗЪМ“
МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“
МАЙМУНСКИ ЕЗИК
Труден е този руски език, скъпи граждани! Боже, колко е труден.
Главната причина е, че е натъпкан с чужди думи. Ето, да вземем френската реч. Всичко е хубаво и разбираемо. Кескесе, мерси, комси — все, обърнете внимание, чисто френски, натурални, разбираеми думи.
Но опиташ ли с някое руско изречение — беда. Цялата реч е засипана от думи с чуждестранно, мъгляво значение.
Това затруднява речта, нарушава дишането и къса нервите.
Аз онзи ден чух един разговор. На събрание беше. Съседите ми се разприказваха.
Много умен и интелигентен разговор беше, но аз, човек без висше образование, разбирах техните приказки с мъка и само мигах на парцали.
Работата започна с нещо дребно.
Моят съсед, все още не много възрастен мъж с брада, се наведе към съседа си отляво и попита учтиво:
— Какво, другарю, това заседание пленарно ли ще бъде, или как?
— Пленарно — отвърна небрежно съседът.
— Гледай ти — удиви се първият, — то и аз си викам, че ще е нещо такова. Пленарно трябва да е.
— Бъдете спокоен — отговори строго вторият. — Днес е изцяло пленарно и такъв кворум се е насъбрал — дръж се само.
— Така ли? — попита съседът. — Нима и кворум се е насъбрал?
— Ей богу — каза вторият.
— И той какво, кворумът де?
— Ами нищо — отговори съседът, леко смутен. — Насъбрал се е и толкоз.
— Виж ти — поклати глава с огорчение първият съсед. — Откъде накъде така, а?
Вторият съсед разпери ръце и погледна строго своя събеседник, после добави с мека усмивка:
— Вие, другарю, май не одобрявате пленарните заседания... А на мене са ми някак си по-близки. Всичко някак си, знаете ли, се развива в тях минимално според същността на деня... Макар че аз, право да си кажа, се отнасям напоследък доста перманентно към тези събрания. Тъй де, знаете ли, индустрия от пусто в празно.
— Не е винаги така — възрази първият. — Ако, разбира се, погледнем от друга гледна точка. Да се стъпи, така да се каже, на гледната точка и оттам, от гледната точка, тогава да — това е конкретно индустрия.
— Конкретно фактически — поправи го строго вторият.
— Може би — съгласи се неговият събеседник. — И това го допускам. Конкретно фактически. Макар че зависи...
— Винаги — отсече късо вторият. — Винаги, драги другарю. Особено ако след речите подсекцията се заформи минимално. Тогава дискусиите и викането нямат край...
На трибуната се качи един човек и махна с ръка. Всичко утихна. Само моите съседи, малко разгорещени от спора, не млъкнаха веднага. Първият съсед не можеше да се примири никак си с това, че подсекцията се заформя минимално. На него му се струваше, че подсекцията се заформя малко по-иначе.
На съседите им зашъткаха. Те свиха рамене и млъкнаха. После първият съсед се наведе пак към втория и попита тихо:
– Кой е пък тоя, дето излезе там?
– Тоя ли? Той е от президиума. Много остър мъж. И първокласен оратор. Винаги говори остро по съществото на деня.
Ораторът протегна ръка напред и започна своята реч.
И когато произнасяше надменни думи с чуждестранно, мъгляво значение, съседите ми кимаха сурово с глави. При това вторият съсед поглеждаше строго към първия, искайки да покаже, че е бил все пак прав в току-що завършилия спор.
Трудно е, другари, да се говори на руски език!
1925 г.
