АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД / 26. ОКТОМВРИ

ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД
Преследване към север, покрай Дунава
26 октомври
Утрото е влажно и мъгляво.
Дивизията започва движението в 6 ч, като се насочва към Хърсово. В авангард на дивизията е 1. конна бригада с полковник Табаков, като начело следва Гвардейския конен полк с разузнавателни части към Хърсово, Сарай и Касимча. Движението е бързо. По пътя дивизията залавя пленници, коли, разхвърляно оръжие. Но от донесенията на разузнавателните части скоро става ясно, че противника отстъпва към север, заради това от с. Еркесек 2. конна бригада е насочена през с. Капужи, к. 168. за с. Карапелит, с. Балджиу.
За заемане на гр. Хърсово е изпратен Гвард. конен полк (полковник Бананов) с 1 артилерийски взвод. А главните сили са групирани около с. Муслу бей, преди да се продължи движението към север и да се даде време на разузнавателните части да изменят посоката на движението.
Към 11. ч. се получава в щаба на дивизията следната заповед на фелдмаршал Макензен.
„До 1. конна дивизия чрез 217. германска дивизия.
1. Черна вода, след кратък бой на 25 Х е взет.
Дивизията от нападателната група (източната) от 25 Х няма пред себе си противник.
2. Операциите на Добруджанската армия достигнаха с това за сега своя край. Не се възнамерява да се продължат операциите с преследване на противника с големи сили на север от общата линия - езеро Ташавлу, височините северно от същата линия, с. Доробанцу - с. Бонасчик, и също северно от Черна вода, зад Дунава.
На горепоменатата линия III армия, която наново се подчини на генерал Тошев, ще изработи и укрепи една позиция и ще осигури тази линия с изнесени напред части.
Задачата на кавалерийската дивизия за следните близки дни ще бъде:
а) Преследване и вредене на противника, доколкото силите на хора и коне позволяват.
б) Установяване дали противникът се събира и къде. Строи ли позиция и дали има намерение по-сетне да настъпи.
в) Безпокоене противника, намиращ се при Хърсово и на западния бряг на Дунава.
г) Установяване дали противникът при Хърсово получава подкрепления.
д) Основателно унищожаване железопътните и телеграфни линии пред нашия фронт.
4. Особено важно е бързо да се установи и донесе дали ж.п. линия Карол I - Хърсово е завършена и в експлоатация, както и линията Карол I - Тулча.
Донесенията от сега нататък да се изпращат на генерал Тошев в Меджидие. Препоръчва се построяване телефонно съобщение до Карол I, 26. Х. 1916 г.
От щаба на фелдмаршал Макензен."
Скоро след това се получава донесение за заемане на Хърсово от Гвардейския конен полк.
От донесенията на началника на авангарда, командира на 4. конна бригада, както и от разузнавателните части, се установява, че северно от линията на с. Сарай се отделят отделни войници, с групи от бягащото към север румънско население, прикривани с конница.
При това положение, когато конната дивизия се намира изнесена пред линията: с. Бонасчик - езеро Ташавлу, пред армията, на повече от 30-40 км; когато според самата заповед на фелдмаршала, операциите на Добруджанската армия са достигнали своя край; когато конната дивизия завършила предписаната ѝ задача и е в непрекъснати действия от 8 дни; когато се е изнесла на повече от 110-120 км пред своите последни позиции при с. Геленджик и на 140-150 км от гара Кара-Омер, откъдето се снабдява с хляб и бойни припаси, без да има никакъв дивизионен транспорт, началника на конната дивизия смята, че може преустанови по-нататъшното преследване, за което и самата заповед на маршала му дава свобода, като го поставя в зависимост от умората на хората и конете, които от 8 дни не са имали почивка, и когато част от хората днес не са получили хляб, а на утрешния ден такъв няма да има за всички.
С оперативна заповед на конната дивизия № 32. от 26.Х 916. г. 2 ч. 30 м. сл. пл. се определя новата задача на конната дивизия и начина за изпълнение:
§ 1. Противникът е в пълно отстъпление към север, преследван от конната дивизия.
§ 2. Нашите пехотни части от Източната и Западни групи, след заемането на Кюстенджа и Черна вода, ще се укрепят на линията: Бериш-Тепе (к. 145.), с. Доробанцу, Ленар-Баир.
§ 3. Конната дивизия има заповед: да преследва, да следи в кои посоки се оттегля, де се укрепява, дали получава подкрепления противникът.
Заповядвам:
А. Разузнаване.
Ляв участък, полковник Табаков, 1. конен полк, разузнава в зоната от Дунава до в. Дюлгеру (к. 252.), изключително.
Десен участък полковник Мархолев, с 2. конна бригада, разузнава в зоната к. 252. (в. Дюлгеру) включително до Черно море (езеро Головица).
Б. Главните сили на дивизията ще се разположат:
Лейб Гвардейски конен полк в с. Капуджи; 6. конен полк с конната батарея на поручик Христов в с. Токсов, 5. конна бригада (2. и 9. конни полкове) с конните батареи на капитан Векилски и поручик Доросиев в Турско и Румънско Сатискьой.
Щабът на дивизията, пехотните части, полската артилерия, колоездачните роти, радиотелеграфното отделение – в с. Сатискьой Турско и Румънско.
В. Обозите на конните части от дивизиите в с. Карамурат.
§ 4. Заведущият съобщенията да разпореди за устройство на сигурна телефонна свръзка с щаба на III армия, през с. Карол I в Меджидие.
Н-к 1. конна дивизия, генерал-майор Колев
Н-к щаба от генералния щаб, подполковник Кисьов
Тази заповед, обаче, не се привежда изцяло в изпълнение: към 4 ч. сл. пл. последва ново нареждане от фелдмаршала, с което се иска: „конницата да преследва до последни сили на конете“.
Малко по-късно германския офицер за свръзка пояснява: „какво пехотните части на дивизията трябва да останат назад, за да прикриват укрепяването на III. армия, а само конницата да преследва".
Към 4 ч. 30 м. сл. пл. конното ядро започва движението към север в посока на с. Сарай.
Пехотните части (3 дружини) и 1 1/2 полски батареи са оставени в с. Муслу-бей, 1 дружина с 1/2 батарея е изпратена в с. Хърсово да смени Л. Гвардейския конен полк, който веднага е насочен към с. Сарай - на север, с конната дивизия.
Обозите на дивизията са извикани в с. Карол I , а на интенданта на конната дивизия е заповядано да устрои в Харсово хлебопечене, като използва местните средства в хранителни припаси и хора.
Преследването на противника, застиган от авангарда и разузнавателните части на дивизията, почва да се очертава твърде благоприятно: цели неприятелски части са разпръснати с артилерийски огън и изоставят оръдия, други атакувани от разезди се разбягват и изоставят също оръдия и обози. Това се вижда от следните донесения:
Началнику 1. конна дивизия.
След обстрелването на една неприятелска дружина и батарея, която отстъпваше към с. Сарай, дружината с конете от батареята се разбяга, като напусна оръдията. Оръдията са нескорострелни, от тях едно прибрахме, а за останалите три разпоредих да извадят затворите.
Майор Димитров намира, че няма нужда да се стоварват оръдията назад. № 308., 26. Х. 1916 г., 2 ч. 20 м. сл. пл. Получено в Щ. на Д. същия ден, 4 ч. 30 м. сл. пл.
Командир на 4. конна бригада
(п) Полковник Табаков.
До началника 1. конна дивизия
С взвода атакувах една полска батарея, от която достигнах само последното оръдие, а останалите, под прикритието на една полурота и 1 румънски ескадрон, успяха да отвлекат едно оръдие, коневодите на останалите две оръдия и техните затвори. Залових три оръдия и предниците, 6 коня, 5 ракли - 10 коли. От моята стрелба принудих една полска болница да остави колите си, повече от 10, пълни с медикаменти. Две колони пехотни, около 3 дружини, и още 2 батареи отстъпиха в безпорядък към с. Даяни, уплашени от припускащите към тях коневоди на зетата от мен батарея. Оставам да наблюдавам към Гърличу. № 53., 5 км. южно от с. Гърличу, 26. Х. 916. г. 2 ч. 10 м. сл. пл. Получено в Щ. на Д. същия ден, 4 ч. 5 м. сл. пл.
Началник на самостоятелен разезд
(п) Подпоручик Кушев.
Вечерта ядрото и щаба на конната дивизия занощува: 1. и 5. конни бригади в с. Сарай; 2. конна бригада с. Карапелит, разузнавателни части на линията с. Докузача, к. 88. (в. Араклар), с. Касимча, с. Сара-Гьол. Разузнавателните части, според по-късно получените сведения, са на линията с. Гърличу, в. Кара-Тепе (к. 193.) - ескадрона на ротмистър Богданов, с. Круджа ескадрона на ротмистър Цанев от Лейб Гвардейския конен полк.
Ето и самите им донесения:
Началника 1. конна дивизия.
Към 1 ч. 30 м. сл. пл. влязох в селото. По сведения от намиращите се бежанци и пленници, неприятелски войски, артилерия, пехота и малко конница вчера и нощес са отстъпили към с. Али-факя за Бабадаг. Питали са далеч ли е Дунава. Снощи в с. Касимча са нощували 3 хиляди руси и сърби с 2 батареи и тая сутрин са отстъпили за Тулча. Колари, върнали се от Браила, казват, че към Мачин отивали много войски. Плених около 20 руси и ромъни и 10 двуколки. № 37., от с. Кураджея, 26. Х. 916. год., 6 ч. сл. пл. Получено в Щ. на Д. същия ден, 10 ч. сл. пл.
Началник на разузнавателния ескадрон
(п) Ротмистър Цанев
Началнику 1. конна дивизия
В 7 ч. сл. пл. достигнах с ескадрона кръстопътя 2 ½ клм. южно от Фагарашу-Ноу неприятелски части по шосето за Рахман, заето от неприятелски части вероятно руси. Изпратения разезд към с. Фагарашу-Ноу намери в селото шум и огньове. Не може да се установи дали е заето с войски, или бежанци. Хванати два пленници руси при с. Рахман, неизвестно от кой полк, понеже разездът ги предал на 1. ескадрон.
Оттеглен ескадрона за нощуване по шосето 1 клм южно от Д. Каратепе (136.).
Според сведения от настигнати бежанци, румънски неприятелски части (ромъни, руси и сърби) днес към пладне отстъпили към Тулча и Мачин. По голямата част - през Фагарашу Ноу за Мачин.
Ако ескадронът не бъде сменен до разсъмване моля да се укаже следната посока на разузнаване - Мачин, или Тулча. № 12, ½ клм. източно от Кара Тепе, 26. Х. 1916 г. 7 ч. 45 м. сл. пл. Получено в Щ. на Д. същия ден, 10 ч. 10 м. сл. пл.
Командир на 3. ескадрон от Л. Гвард. конен полк
(п) Ротмистър Богданов
Вечерта за фелдмаршал Макензен се изпраща следното донесение, в което ясно са очертани действията през този ден:
Твърде бързо.
Чрез щаба на III армия за щаба на
групата фелдмаршал фон Макензен.
До 10 ч. 40 м. пр. пл. е забелязано отстъпването на пехотни части и обози, след това време по пътя северно от с. Сарай е забелязано само движение на отделни групи хора, а по-после само на отделни хора. При с. Топалу от снощи към север (Хърсово) не е имало движение на по-големи неприятелски части освен 50-80 човека от ранени руски части. Нашата колона, насочена към Хърсово, след кратък бой с пехотни части, които са заемали града, е овладяла града в 1 ч. сл. пл. Мостът над Дунава е бил разрушен от самите ромъни още тази сутрин. Прехвърлянето на части е продължавало чрез лодки под охраната на 2 монитора и 3 катера. При приближаването на пехотните колони мониторите са открили огън, но са били принудени да се оттеглят към север от нашата артилерия. Нашите колони, преследвайки противника към север, са разпръснали по пътя за Сарай 1 дружина с 1 полски батарея, като са заловили четирите ѝ оръдия. Друга колона е атакувана край Дунава и са заловени 3 оръдия с предниците, 6 коня, 5 ракли, 10 кола пълни с медикаменти. В тази посока са отстъпили 3 дружини с 26 батареи. Вчера, в 4 ч. 30 м. сл. пл., в с. Куружа е имало един руски полк пехота с тежка артилерия, според казване на пленник. Според казването на други пленници, снощи в с. Касъмча са спали 2-3 хиляди руси и сърби. Заловени са днес повече от 200-300 пленници от разни полкове: 8, 9, 12, 7. стрелкови; 34, 39, 51, 52, 66 ромънски и 4, 10, 11 и 12. стрелкови от 3. стрелкова руска дивизия; от 34. пех. полк от 9. Сибирска дивизия, която от 5 дена била докарана тук. В състава ѝ влизали 33, 34, 35 и 36. полкове. Такива от 241, 242, 243 и 244. руски полкове от 61 дивизия. Всички са повечето хора изостанали и насочени към Хърсово, гдето им било казано, че ще минат Дунава.
Според техните показания мостове на Дунава имало при Браила, Исакча и Тулча. Според казването на руси пленници - 9 и 10. Сибирска дивизия от 4. Сибирски корпус се били насочени за в Ромъния. Ог тях 9. дивизия е пренесена цяла в Добруджа, а от 10. дивизия, от същия Сибирски корпус, били дошли само три полка.
Конната дивизия се разположи на почивка с главните си сили на линията: Сарай, Карапелит, с разузнавателни части на линията: с. Гърлица, к. 173, к. 168, с. Касимча, с. Сарж-Гьол. Утре, 27. того, дивизията ще продължи настѫплението си, като остави в гр. Хърсово 1 дружина с 2 оръдия. В с. Муслу-Бей останалите три баталиона, 1 ½ полски батареи, които още тази вечер са заели там място и които без заповед не мога да взема, № 622 от с. Сарай, 26. Х. 916 г., 7 ч. 50 м. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия.
(п) Генерал-майор Колев.
(Следва)
