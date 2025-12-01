АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД / 30 ОКТОМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с GPT-5.2 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ДО ТУК:
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО / АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
/ 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ
/ 26 ОКТОМВРИ
/ 27 ОКТОМВРИ
/ 28 ОКТОМВРИ
/ 29 ОКТОМВРИ
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД
Преследване към север, покрай Дунава
30 октомври
През нощта вали. Полетата са плувнали от вода.
В 6 ч. 40 м. полковник Габарев донася, какво 16. пех. полк е пристигнал през нощта в с. Терзикьой, след като е направил 35 км. преход и че ще бъде в с. Картал преди пладне.
Оперативна заповед № 31. ще приведе в изпълнение след ново нареждане от началника на конната дивизия.
(№ 13. от 30. 916. г. 4 ч. пр. пл.).
Налага се отлагане изпълнението на оперативната заповѣд № 33.
Въпреки. че частите са си още почти на място, те не са снабдени с хляб и бойни припаси — камионите не са пристигнали.
Те се доволствуват главно с месо и варена царевица, събрана из полето, с малко хляб приготвен от самите тях, от брашно, намерено по изоставените от населението къщи.
От събраните през деня сведения и разпита на заловени пленници се установява, че е положението по фронта е без чувствителни промени. Противника, изключитело руси, (само при с. Тестемел конните части — около бригада са ромънци) заема: 10. дивизия, с 37. и 38. полкове, позиция западно от Тополог, а източно от това село са 11. и 12. пех. полкове от 3. стрелкова дивизия.
До командующия III. армия през деня са изпратени следните донесения:
Твърде бързо
Командующи III. армия.
Противника заема вчерашните си места. Снощи в с. Фагарашу-Ноу е влязла една неприятелска рота. Фронта, южно от Урумбей, през Тополог, Каил-Дере и по на изток, е зает от руски пехотни и конни части. Само в с. Тестемел има още румънска конница. Дружините от 16. пехотен полк са пристигнали в с. Терзикьой снощи, 9 ч. 30 м. сл. пл., след като са направили 36 клм. Днес, 10 ч. пр., се присъединиха към колоната в с. Картал.
От 26. того в 8. Приморски полк са констатирани 7 холерни заболявания. В конната дивизия са констатирани 2 случая и двата смъртни. № 661. от с. Сарай, 30. Х. 916. г., 3 ч. 40 м, сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев
Командующия III. армия
От русин пленен се узна следното: към състава на 4. Сибирски полк има един сборен конен полк, 6. Ровненски, от който полк е самия пленник; отстъплението е било извършено в голям безпорядък, частите били съвсем разбъркани и пленника заключава, че такова отстъпление никъде във войната, гдето е участвувал, не е видял. Конния полк достигнал по погрешка до един мост на Дунава (изглежда при Мачин) и след това бил върнат назад към юг. При моста пленника видял 12 кораба натоварени с руски войници, които заминавали по течението на реката, тези войници били невъоръжени и не взели участие в боевете (трябва да са били за попълнение). На връщане по шосето видял големи румънски обози и румънски войници в безпорядък да се движат към същия мост. Руските части не напущали Добруджа, напротив, организирали се и чакали да пристигне много артилерия за да преминат в настъпление. За разположението им знае, че 37. и 38. полкове, от 10. дивизия, заемали позиция западно от Тополог и вероятно още по-назад предполага да бъде 9. дивизия, все от 4. Сибирски корпус; източно от същото село били 11. и 12. полкове от 3. стрелкова дивизия. В участъка на 10. дивизия имало 12. оръдия. Противника укрепявал 4 линии, от които последната близо до моста при Мачин. Сръбската 1. дивизия била много пострадала и чувал, че по настоящем брои само около 2500 души. Говорило се, че генерал Брусилов и 8. корпус отивали на румънския фронт. От 9 дена не било давано храна на войниците, освен чер сухар, който раздали преди 3 дена. Войниците били вече изморени от войната. За идване на нови войски в Добруджа нищо не е чувал. Между конете от полка му имало болест, от която конете се вдървявали и скоро умират; в течение на 9 дена в ескадрона му измрели 27 коня. № 156 Б, от с. Сарай, 30. Х. 916. г. 10 ч. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия (п)
Генерал-майор Колев
(Следва)
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.