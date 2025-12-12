НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1996 г. / ЛИТЕРАТУРА / ВИСЛАВА ШИМБОРСКА

Вислава Шимборска (Wisława Szymborska)
2 юли 1923 г. - 1 февруари 2012 г.
Литература
(За поезия ѝ, която с иронична прецизност позволява на историческата и биологичната реалност да излязат наяве във фрагменти от човешката действителност)
Вислава Шимборска (1923–2012) е една от най-значимите фигури в световната поезия на XX век, наричана често „Моцарт на поезията“ заради лекотата, с която съчетава хумор, ирония и дълбока философия. Когато получава Нобеловата награда през 1996 г. Шведската академия я отличава за „поезия, която с иронична прецизност позволява на историческия и биологичния контекст да излезе на светло във фрагменти от човешката реалност“.
Стил и теми: „Радостта от писането“. Шимборска е известна с това, че пише малко. За целия си живот е публикувала едва около 350 стихотворения. Тя е перфекционист, който често изхвърля написаното в кошчето, ако не отговаря на нейните стандарти. Нейната философия е насочена към „обикновеното“. Тя открива чудесата в ежедневието. Едно нейно стихотворение може да започне с описание на камък, облак или лук и да завърши с дълбоко екзистенциално прозрение за мястото на човека във вселената. За разлика от много други източноевропейски поети от нейното поколение, чиято поезия често е тежка и политически натоварена, Шимборска използва хумора като защитен механизъм и като инструмент за разбиране на света. В своята Нобелова реч тя казва, че най-важните думи в речника на поета са „не зная“. Според нея истинската мъдрост идва от постоянното съмнение и учудване пред света, а не от фалшивата увереност на догмите.
Кратка биография. Родена е в Бнин (днес част от Курник), Полша. Повечето от живота си прекарва в Кракув – градът, с който е неразривно свързана. По време на Втората световна война работи като железопътен чиновник, за да избегне депортация в Германия за принудителен труд. Този период оформя нейния скептицизъм към идеологиите и големите исторически наративи. В началото на кариерата си (през 50-те години) тя, подобно на много млади интелектуалци тогава, се увлича по социалистическия реализъм. По-късно обаче се отрича от своите ранни творби, наричайки ги грешка на младостта, и се дистанцира от политиката, фокусирайки се върху индивида.
Най-известни творби. Някои от най-емблематичните ѝ стихотворения са превеждани на десетки езици. Стихотворението „Котка в празен апартамент“ е написано след смъртта на нейния партньор, писателя Корнел Филипович. Стихотворението описва смъртта не през очите на човека, а през погледа на домашния любимец, който не разбира защо господарят му го няма. Това се счита за един от най-силните текстове за загубата в световната литература. „Нищо два пъти“ е стихотворение за неповторимостта на всеки миг, станало изключително популярно в Полша, дори превърнато в рок песен. Във „Възможности“ Шимборска изброява своите предпочитания („Предпочитам киното... Предпочитам котките...“), изграждайки автопортрет чрез избори, а не чрез факти.
Личност. Шимборска е пословично скромна и затворена. Тя нарича Нобеловата награда „Стокхолмска трагедия“, защото внезапната слава нарушава нейния спокоен ритъм на живот и работа. Нейните приятели я описват като човек с изключително чувство за хумор, който обича да прави колажи от стари вестници и картички (които нарича „лепенаци“) и да ги подарява на своите близки. Тя оставя наследство от поезия, която е достъпна и разбираема, но същевременно бездънна – поезия, която учи да се учудваме на света отново и отново.
