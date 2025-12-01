АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД / 29 ОКТОМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с GPT-5.2 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД
Преследване към север, покрай Дунава
29 октомври
През нощта вали, почвата се разкалва, падат мъгли, които затрудняват разузнаването и наблюдението.
От командующия III. армия се получава в 11 ч. 15. м. заповед, с която се иска: „усилената конна дивизия да настъпи веднага и не дава възможност на противника, състоящ се от слаби конни части да се организира (№ 7144., 29, Х. 916. г., 10 ч. пр. пл.)".
Донася се в армията, какво: „догдето се не формира колоната на полковник Габарев, отстояща 30 км. назад за да се имат всички средства под ръка, движението към север на може да се предприеме; неудобно е да се пръскат силите на дивизията в гонитба на неприятелските разезди и единични ескадрони".
(№ 653, 29. Х. 916 г., 11 ч. 45 м.).
Дивизията, която е в непосредствено съприкосновение с противника има възможност да чувствува дали този последния е само от слаби конни части, или напротив, се засилва и готви за отбрана на една благоприятна за целта местност и дали е благоразумно да се влезе в действие по части, преди всички бойни средства да са под ръка.
Нервните нареждания на армията дават да се предполага, че командването ѝ в случая не е определено и твърдо, няма едно ясно становище за начина, по който трябва да се извърши преследването. Или конната дивизия с придадените ѝ части може да се справи с противника, или не ѝ трябва да се засили. Щом се взима това последно решение, трябва да се даде възможност и време на подкрепленията да се присъединят към дивизията и тогава само да се иска от началника на същата започване на нови действия. Но и при това положение разузнавателните части на дивизията са в непосредствено съприкосновение с противника, а ядрото ѝ е едва на 16. км. от позицията му.
Събраните от разузнаването сведения през този ден обрисуват положението без значителни промени, но се долавя, какво противникът продължава да урежда по плътно разположението си в южната окрайнина на гористите височини.
За предстоящите действия се отдава по конната дивизия оперативна заповед № 33, с която движението на дивизията към север на 30 октомври се урежда както следва:
„§ 3. На усилената конна дивизия е заповядано да преследва противника и го изтласка зад Дунава.
Заповядвам:
А. Конницата да настъпи утре, 6 ч. пр. пладне, в посока с. Мохамедча, с. Чаушкьой, с. Тестемел, и изпрати:
1) Полковник Табаков с 1. конен полк, и 1 взвод от 2. конна батарея да настъпи в посока с. Фогарашу-Ноу и разузнава в зоната от Дунава до с. Тополог включително.
2) Майор Берон с 1 ескадрон от 6. конен полк да настъпи в посока Ергизбя-Тепе (к. 392.), като разузнава в зоната с. Тополог (изключително), в. Долама (включително).
3) Полковник Митов с 3. конен полк (3 строеви и 1 картечен ескадрон) да настъпи в посока с. Каил-Дере и разузнава в участъка в. Долама (изключително), с. Сара-Гьол (включително).
4) Главни сили: Лява колона, полковник Мачев, с Лейб Гвардейския 2., 9. конни полкове, 1. конна батарея, 1 взвод от 2. конна батарея, да настъпи по пътя с. Балджиу, с. Мохамедча, западно от к. 313., к. 304. и 325.
5) Дясна колона, полковник Мархолев, с 4. и 6. конни полкове 3. конна батарея, да настъпи по пътя с. Мохамедча, с. Куруджа, с. Чаушкьой, к. 325.
Б). Пехота, полковник Габарев, да настъпи в 3 колони в обща посока с. Хаджи-Омер и заема гребена Ергизбя-Тепе (к. 392.), в. Долама.
а) Лява колона, майор Савов, с 1 дружина от 35. пех. полк и 2 дружини от 16. полк с пешите картечни ескадрона на 2., 6. и 9. конни полкове 11 ½ полски батареи от 14. артилерийски полк, да настъпи по пътя с. Мохамедча, к. 243, к. 392 (Ергизбя-Тепе).
б) Средня колона, полковник Иванов, с 1. и 4. дружини и картечната рота на 16. пех. полк, 1 полска с. с. батарея, да настъпи по пътя с. Картал, по долът, източно от к. 170., с. Куруджа, к. к. 313, 304, 281, с. Хаджи-Омер,
в) Дясна колона, подполковник Цанев, с 31 ½ дружини и 1 картечна рота от 8. пех. полк, 1. полска с. с. батарея, да настъпи по пътя с. Картал, к. 252 (ю. и. от с. Караджа), к. 227., с. Чаушкьой, в. Долама.
г) Дружината от 7. полк с 1 полски артилерийски взвод от 14. артилерийски полк заема Хърсово и охранява тилът на дивизията от десанти.
§ 5. Пехотните колони да достигнат линията с. Мохамедча, с. Касимча в 10 ч. пр. пл.
§ 6. Всички домакински обози тръгват 1 час след колоните и се спират на линията Мохамедча - Касимча.
§ 7. Началника на дивизията ще следва с дясната колона на пехотата, като ще спре на к. 313. и к. 304., в случай че се започне бой
Началник І. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев
Началник щаба
(п) Подполковник Кисьов.
На командира на 2/4 пех. бригада, полковник Габарев заповедта е изпратена с предупреждение да я приведе в изпълнение само ако днес пристигнат дружините на 16. пех. полк, за което да донесе на 30 октомври в Сарай - щаба на дивизията, пред 5 ч. пр. пл. (№ 656, 29. Χ. 916. г., 10 ч. сл. пл.).
От полковник Габарев се получава донесение № 12., според което, в 8. пех. полк са установени 7 холерни случая в лека форма. Между конните части има 2 такива случая и 2 смъртни.
Твърде бързо.
До командующи III. армия.
По сведения от нашите разузнавателни части положението е без особена промяна. Противника продължава да заема к. 39., 197. и 196, южно от Остров. На к. 39. има около 1 дружина. По на изток държи с отделни групи и взводове отделни височини. Нашите разезди са срещнати с огън. Противника заема височината южно от Роман Тополог с около 1 пеши ескадрон, в Татар - Тополог има около 1 конен полк с 1 батарея и картечници.
При Ешил-тепе имало окопи заети от 1 дружина; отзад в втора линия имало втора дружина. В южната окрайнина на Айгар Амет имало 1 рота, или 1 спешен ескадрон. По казване на предал се българин конник от 10. каларашки полк ромънската конна бригада с двата си щандарта се премесила от Сариурт в Тестемел; един руски конен полк заминал за Хаджи-Омер; при с. Ески-Баба имало около 3 роти пехота руска, които се окопавали. Полковник Габарев донася, че днес в 8 ч. пр. пл тръгнал за с. Карач, без дружините от 16. пехотен полк, които били случили заповед от армията да се насочат направо за . Картал. № 654, от с. Сарай, 23. Х. 1916. г., 3 ч. 30 м. След пладне.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генераль-майор Колев.
Твърде бързо
Командующи III. армия.
Разузнавателните части донасят: Към 3 ч. сл. пл. противника усили позицията си източно от к. 197. (ю. и. Остров) с 2 роти, които започнали да се окопават. По хребета южно от Урумбей и Роман Тополог се вижда голямо оживление и огньове. По сведения от заловени пленници тук е разположен 1/2 полк от 3 стрелкова дивизия. Противника усилено се окопава по хребета между с. Роман - Тополог и с. Доеран. Също и в това последно село голямо оживление от пехота и конница. При Ешил - Тепе (к. 228.) противника имал окопи в първа линия за 1 дружина и в втора линия за друга дружина. В Роман - Тополог имало конен полк с 1 батарея и картечници.
Противника заема к. 392. (Ергизбя - Тепе), в. Долама, Тестемел, като се е установил на окрайнината на леса южно от с. Баш-Бунар. Противника заема с. Саръ Гьол, нов разезд е изгонен от с. Инам - Чешме. Според казването на едно българче, вчера дошло от Мачин, всички ромънски части били прехвърлени зад Дунава, а в Добруджа останали да действуват само руси. Според казването на пленници руските 16. и 115. дивизии били съвършено разбити и пренесени зад Дунава. На тяхно място били дошли 3. стрелкова дивизия и 4. Сибирски стрелкови корпус 9. и 10. дивизии. 9. дивизия е съставена от 33., 4., 35. и 36. Сибирски стрелкови полкове. Всеки полк от по 4 дружини, с по 4 роти от по 200-250 човека.
1 конна дивизия остава групирана в района с. Сарай, с. Карапелит; колоната на полковник Габарев само 8. Приморски полк, с 2 батареи, е минала днес в 3 ч. сл. пл. в с. Картал. Дружините от 16. п. полк още не са донесли, че са пристигнали, Нашите разузнавателни части са на линията: к. 117., Фагарашу-Ноу; к. 223., к. 197. южно от Дойран, к. 281., к. 280 и к. 201. № 655., от с. Сарай, 29. X. 1916 г., 9 ч. 15. м. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия,
(п) Генерал-майор Колев.
(Следва)
