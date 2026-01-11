БОРИС АКУНИН / „ЖИВОТ НА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ХОРА И ЖИВОТНИ. КРАТКИ ИСТОРИИ ЗА НАЙ-РАЗЛИЧНИ НЕЩА“ / ПЪРВАТА ДЕВИЦА КАВАЛЕРИСТ

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: Gemini 3
ПЪРВАТА ДЕВИЦА КАВАЛЕРИСТ
Считайте това за продължение на разказа за доблестната любовница на ботаника.
Когато се подготвях да пиша романа „Соколът и лястовицата“, попадах на най-разнообразни материали за женския кросдресинг през осемнадесети век. Някои истории са не по-малко удивителни от биографията на уханната Жанна Баре. Ще разкажа още една – и приключваме с преобличанията.
Ако ви попитам кой е този, макар и без мустак, но наперен офицер, вие, разбира се, ще отговорите веднага: е как, това е нашата гордост, героичната Надежда Дурова, авторката на „Записки на девицата кавалерист“. В детството си, като мнозина други, аз я обожавах – гледах „Хусарска балада“ и направо се влюбих.
По-късно, много след това, прочетох, че Дурова съвсем не била девица, а избягала съпруга и майка кукувица. И изобщо Надежда Андреевна била, изглежда, доста странно същество; сред нейните съвременници се считало за признак на добър тон да ѝ се присмиват. Но не това се превърна в главното ми разочарование. Изясни се, че нашата Дурова не е чак толкова уникална. В Европа било пълно с подобни кавалеристки.
Първата и най-известната от тях е ирландката Кристиан (може и Кит) Кавана (1667–1739), чиято биография написал някога самият Даниел Дефо (заглавната страница на книгата е по-долу).
Тя живеела в Дъблин и била най-обикновена млада жена: имала мъж гуляйджия, била собственичка на пивница, родила две деца и носела трето. И изведнъж благоверният ѝ (казвал се Ричард Уолш) изчезнал. След известно време от него пристигнало писмо, че е завербуван насилствено и изпратен да воюва в Холандия. В онези времена принудата да защитаваш родината ставала с отвличане. (Впрочем, у нас това се случва май и сега.)
Любящата Кит оставила децата на грижите на майка си и заминала през морето, за да спаси злочестия си съпруг. Било по-евтино и лесно да предприеме това пътуване за държавна сметка, затова храбрата жена отрязала косата си, преоблякла се в мъжки дрехи и постъпила също на военна служба – първоначално като пехотинец.
С това приказката за Герда и Кай свършва и започва сюжет от съвсем друг жанр.
Представете си, войнишката участ се оказала неочаквано по вкуса на младата ирландка. Тя не се бояла от опасностите, приключенията бунели кръвта ѝ, а общуването с другарите главорези я обогатявало духовно.
Кит участвала в битки, била ранена два пъти, попаднала в плен при французите, била разменена обратно – и продължила военната служба.
“Корнет, вие сте жена?!“
Уволнили я от армията по съвсем неженски повод: убила на дуел сержанта на своята рота. При това двубоят се случил заради жена. Кит подражавала много старателно на напет войн: пиела ром, мародерствала, играела на карти и не изпускала случай да поухажва някоя красавица – без да довежда флирта до граници, които застрашавали да я разобличат. Веднъж някаква проститутка дори заявила, че Кит е баща на детето ѝ и поискала пари за издръжка на своето копеле. Кит платила с охота на наглата уличница.
Особено много започнах да уважавам предпазливата кросдресърка, когато прочетох, че разработила система да уринира права, за което конструирала някаква хитра тръбичка от сребро и кожа.
Ето я красавицата
След като се уволнила, Кит не издържа дълго в цивилния живот – вероятно не ѝ достигал адреналинът. Този път постъпила при кралските драгуни, превръщайки се в истинска девица кавалерист.
При все това продължавала да издирва своя съпруг. По онова време в кралските въоръжени сили още нямало бази данни, а нисшите чинове се зачислявали не толкова по име, колкото „на бройка“, затова издирването отнело цели тринадесет години.
Кит попаднала на своя изчезнал съпруг по чиста случайност и в много неподходящ момент – коварният измамник тъкмо се забавлявал с някаква холандка.
В този миг девицата кавалерист скъсала окончателно с женското си минало, пратила мъжа си там, където му е мястото, и продължила да служи безгрижно – вече не в името на семейството, а за свое удоволствие.
Тайната на Кит се запазила цели петнадесет години и била разкрита само заради ново, тежко раняване. Докато героят лежал в безсъзнание, хирургът открил „неправилни“ полови белези.
Оттам нататък съдбата ѝ се стекла по-малко екзотично, но все пак интересно. Оставили разкритата травеститка в армията, но вече не като драгун, а като маркитантка. Блудният съпруг се завърнал и продължил да кръшка (веднъж Кит била принудена дори да отреже носа на поредната съперница – за да я направи по-малко привлекателна). А когато Ричард бил убит в сражение, неутешимата мисис Уолш преобърнала двеста трупа, преди да открие своя свиден съпруг и да го предаде на християнско погребение.
После имало други мъже и други съпрузи, последният от които (разбира се, също войник) се казвал Дейвис. Затова в историята Кит остава с името Кристиан Дейвис. Добрата кралица Анна отпуснала на ветеранката немалка пенсия: по един шилинг на ден.
А вие ми разправяте за Надежда Дурова.
(Следва)
