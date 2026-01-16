НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1997 г. / ФИЗИКА / КЛОД КОЕН-ТАНУДЖИ

Клод Коен-Тануджи (Claude Cohen-Tannoudji)
1 април 1933 г.
Физика (заедно със Стивън Чу и Уилям Филипс)
(За създаване на методи за охлаждане и улавяне на атоми с лазерен лъч)
Клод Коен-Тануджи е един от най-влиятелните съвременни физици, чиято работа поставя основите на квантовата оптика и атомната физика. През 1997 г. споделя Нобеловата награда за физика със Стивън Чу и Уилям Филипс за разработването на методи за охлаждане и улавяне на атоми с лазерна светлина. Този пробив отвори изцяло нови хоризонти в изследването на материята при температури, близки до абсолютната нула.
Биография и ранни години
Клод Коен-Тануджи е роден в Константин, Алжир, в семейство на сефарадски евреи. През 1953 г. заминава за Париж, за да учи в престижното училище École Normale Supérieure (ENS). Под менторството на Алфред Кастлер започва да изследва взаимодействието между фотони и атоми. Въпреки че военната служба по време на Алжирската война прекъсва научната му дейност за близо три години, той се завръща в науката с нови сили, ставайки професор в Collège de France през 1973 г.
Научни постижения: Лазерно охлаждане
Основният принос на Коен-Тануджи е в разбирането на това как светлината може да упражнява сила върху атомите, за да ги забави. Един от най-известните му модели е т.нар. „Сизифово охлаждане“. Подобно на митичния герой, атомите в лазерно поле се изкачват постоянно по „хълмове“ от потенциална енергия, губейки своята скорост. Тъкмо когато достигнат върха, лазерният лъч ги прехвърля обратно в нискоенергийно състояние, за да започнат изкачването отново. Благодарение на този механизъм учените успяват да достигнат температури в порядъка на микрокелвини.
Освен Сизифовото охлаждане, той разработва и методи за „под-откатно“ охлаждане, които позволяват на атомите да станат дори още по-студени, преодолявайки физическите ограничения, смятани дотогава за непреодолими. Тези открития са критични за развитието на свръхточните атомни часовници, които днес са в основата на GPS навигацията и прецизното измерване на времето в глобален мащаб.
Педагогическо наследство
Коен-Тануджи е не само велик изследовател, но и изключителен преподавател. Неговият двутомен учебник по квантова механика се счита за стандарт в обучението по физика в целия свят. Той е вярвал винаги, че науката е колективно приключение и че най-голямото удовлетворение за един учен е да препредаде ентусиазма и знанията си на следващите поколения. Неговите лекции в Collège de France са посещавани от хиляди студенти и млади учени през годините.
