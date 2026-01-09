НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1997 г. / ФИЗИКА / СТИВЪН ЧУ

Стивън Чу (Steven Chu)
28 февруари 1948 г.
Физика (заедно с Клод Коен-Тануджи и Уилям Филипс)
(За създаване на методи за охлаждане и улавяне на атоми с лазерен лъч)
Стивън Чу е изтъкнат американски физик и държавник, който съчетава кариера на световнопризнат учен с високи политически постове. Той е ключова фигура в съвременната наука поради работата си върху взаимодействието между светлината и материята. През 1997 г. получава Нобелова награда по физика за разработването на методи за охлаждане и улавяне на атоми с лазерна светлина.
Едно от най-значимите му постижения е създаването на т.нар. „оптичен петмез“. Докато работи в лабораториите „Бел“, Чу и неговият екип използват система от шест лазерни лъча, които се пресичат, за да забавят атомите до екстремно ниски скорости. Това състояние позволява на светлината да действа върху материята като гъста и лепкава течност, което отваря нови хоризонти за изследване на квантовите свойства на газовете. По-късно той помага за усъвършенстването на магнитно-оптичния капан, който използва комбинация от лазери и магнитни полета за фиксиране на атомите в пространството.
В Станфордския университет Стивън Чу разширява обхвата на своите изследвания, като прилага методите за лазерно улавяне в биологията. Той разработва техниката на „оптичните пинсети“, с които успява да манипулира отделни молекули ДНК и да изследва тяхната еластичност и поведение на молекулярно ниво. Този негов принос полага основите на съвременната нанобиофизика и позволява на учените да наблюдават работата на биологичните мотори в реално време.
Освен научната си дейност, Стивън Чу оставя дълбока следа и в управлението на САЩ. Той става първият лауреат на Нобелова награда, назначен на пост в кабинета, заемайки длъжността на министър на енергетиката в администрацията на Барак Обама (2009–2013). В тази си роля той не само насърчава иновациите в чистата енергия, но и прилага научния си подход при решаването на глобални кризи. По време на петролния разлив „Deepwater Horizon“ в Мексиканския залив през 2010 г., Чу ръководи лично екип от учени, които проектират успешното запечатване на дефектиралия кладенец.
Днес откритията на Чу са в основата на създаването на свръхточните атомни часовници, които са критично важни за функционирането на GPS системите. Неговият професионален път, преминал през лабораториите „Бел“, Станфорд и Бъркли, остава пример за това как фундаменталната наука може да се трансформира в практически решения за бъдещето на планетата.
Съставил: Gemini 3
Редактор: Павел Николов
