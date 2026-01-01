БАРТ ЪРМАН / БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ / ГЛАВА 11. СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН, КЪСНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ТЪРСЕНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ИСУС / ДРУГИ ЕВАНГЕЛИЯ / ЕВАНГЕЛИЕ С ИЗРЕЧЕНИЯ

Превод: Gemini 2.5 Pro Think
Редактор: Павел Николов
ДО ТУК ОТ БАРТ ЪРМАН
В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“: „ИСУС ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЯТА“
ДО ТУК
ГЛАВА 1. КАКВО Е БИБЛИЯТА? ЗАЩО Е ТОЛКОВА ТРУДНА ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ? - 1; 2; 3
ГЛАВА 2. “БИТИЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5
ГЛАВА 3. ОТ ЕГИПЕТ В ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ: ОТ „ИЗХОД“ ДО „ВТОРОЗАКОНИЕ“ - 1; 2; 3; 4;
ГЛАВА 4. ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ. ОТ „ИСУС НАВИН“ ДО ЧЕТВЪРТА КНИГА „ЦАРЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5;
ГЛАВА 5. РАННИТЕ ПРОРОЦИ НА ИЗРАИЛ - 1; 2; 3; ЕРЕМИЯ; ОСИЯ, МИХЕЙ; НАУМ, СОФОНИЯ, АВАКУМ;
ГЛАВА 6. ИСТОРИЦИ И ПРОРОЦИ ОТ ВРЕМЕТО НА ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН И СЛЕД НЕГО - ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 1 / ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 2 / ЕЗЕКИИЛ / ИСАЯ ВТОРИ / ЙОИЛ, АВДИЙ, АГЕЙ / ЗАХАРИЯ, ИСАЯ ТРЕТИ, МАЛАХИЯ; ПО-НАТАТЪШНАТА ИСТОРИЯ НА ЮДЕЯ;
ГЛАВА 7. ПОЕТИ И РАЗКАЗВАЧИ НА ДРЕВНИЯ ИЗРАЕЛ - ПРИРОДА НА ЕВРЕЙСКАТА ПОЕЗИЯ / ПСАЛМИ / ПЛАЧ ЕРЕМИЕВ / ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ / РУТ / ЕСТИР / ЙОНА / КНИГА НА ДАНИИЛ / ЛЕТОПИСИ;
ГЛАВА 8. ПОУЧИТЕЛНИ КНИГИ И АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА - ПРИТЧИ / ЙОВ / ЕКЛЕСИАСТ / АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА
ГЛАВА 9. ПЕРИОДЪТ НА ИСУС И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3 / ЧАСТ 4 / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ - 2 / ПОЯВА НА НОВИЯ ЗАВЕТ И РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО
ГЛАВА 10. СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ: МАТЕЙ, МАРК И ЛУКА - СЮЖЕТНА ЛИНИЯ НА СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ; СИНОПТИЧНИЯТ ПРОБЛЕМ; ЕВАНГЕЛИЯТА КАТО БИОГРАФИИ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРК / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЙ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКА / СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ГЛАВА 11. СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН, КЪСНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ТЪРСЕНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ИСУС - ПРОЛОГЪТ НА ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ЙОАН
/ ЙОАН И СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ
/ ИЗТОЧНИЦИ НА ЧЕТВЪРТОТО ЕВАНГЕЛИЕ. ЙОАН ИЗМЕСТВА АКЦЕНТИТЕ
„БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ“ В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“
ГЛАВА 11. СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН, КЪСНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ТЪРСЕНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ИСУС
ДРУГИ ЕВАНГЕЛИЯ
Евангелията от Матей, Марк, Лука и Йоан не са единствените евангелия, създадени от ранните християни. Просто се случило така, че точно тези четири евангелия били включени в Новия завет. Любопитно е обаче, че авторът на едно от тях, Лука, казва, че имал „много“ предшественици, съставили разказ за това какво е говорил и вършил Исус (1:1). За нещастие, с изключение на Евангелието от Марк, всички ранни повествования са изгубени (макар че знаем поне за Q; знаем също така по нещо за източниците, които наричаме М и L, както и за източника на знаменията в четвъртото Евангелие и т. н.).
В допълнение към тези източници, които лежат в основата на евангелията от Новия завет, разполагаме с повече от четиридесет други евангелия, достигнали до наши дни (или напълно, или фрагментарно). Повечето от тях имат малка стойност за онзи, който иска да знае какво наистина е говорил и правил Исус. Обикновено това са сборници с легенди и са създадени по-късно – през II, III, IV век и още по-късно, през Средните векове. Четирите канонични евангелия са също така и най-ранните от запазените. Въпреки това е важно да признаем съществуването на по-късните евангелия, защото те показват, че християните не са преставали да размишляват върху значимостта на Исус и не са се въздържали от писането на повести за Неговия живот, дори след като книгите на Новия завет били вече завършени. Истории за Него продължавали да бъдат разказвани, променяни и измисляни в продължение на векове. Те продължават да бъдат измисляни дори и днес, както можете да видите, ако гледате която и да е от версиите, създадени в Холивуд.
Ние не сме в състояние да разгледаме всичките неканонични евангелия, но можем да поговорим за четири изключително важни. Тези евангелия се различават значително едно от друго (както и от евангелията на Новия завет): едното е „Евангелие с изречения“, в което има само поучения на Исус; има две „Евангелия за детството“, в които се разказва за раждането на Исус и за Неговите младини; и „Страсти Христови“ – алтернативен разказ за съда над Него, смъртта и възкресението.
Евангелие с изречения
Коптското евангелие от Тома е несъмнено най-значимото открито ново евангелие в съвременната епоха. То е намерено в хранилище близо до село Наг Хамади в Египет през 1945 г. (ще обсъдим това откритие по-долу). Нарича се Коптско евангелие от Тома, защото е написано на коптски – късна форма на древноегипетски език (както ще видим, има и друго евангелие от Тома и е важно те да не се бъркат едно с друго). Първоначално това Евангелие било написано на гръцки; следователно достигналият до нас коптски ръкопис е превод, направен по-късно.
Намереният ръкопис, който съдържа и други съчинения, е създаден в средата на IV в. Има обаче ясни свидетелства, че евангелието от Тома е написано първоначално много по-рано – вероятно в началото на II век. Така че то е създадено 30 или 40 години след Йоановото евангелие. Някои изследователи го датират дори към още по-ранен период – I век, по времето на новозаветните евангелия, но повечето учени не споделят това мнение.
Наричам това евангелие „Евангелие с изречения“, защото се състои само от изречения на Исус – общо 114 на брой. Тези изречения се намират извън повествователен контекст – всъщност няма никакво повествование (нито чудеса, нито конфликти, нито смърт, нито възкресение), а само едно изречение след друго, които обикновено се въвеждат просто с думите „Исус каза“, макар че понякога са разговор: учениците задават въпроси, а Исус отговаря. Що се отнася до литературния жанр, тази книга прилича повече на „Премъдрости на Соломон“, отколкото на Евангелие от Новия завет. Това е сборник с мъдри поучения, създаден, за да донесе светлина на онзи, който ги осъзнае.
Разбирането е първостепенно важно за автора на евангелието от Тома. Тази черта на изреченията е една от най-любопитните: авторът започва своето произведение със следните думи: „Това са тайните слова, които каза живият Исус и които записа Дидим Юда Тома. И той каза: Който намери тълкуванието на тези слова, няма да вкуси смърт“ (изречение първо). Каква е важността на интерпретацията на тези изречения? Тя е безкрайно важна: правилното им тълкуване е път към вечния живот. Според това Евангелие не смъртта и възкресението на Исус ще донесат спасение, а правилното разбиране на Неговите тайни слова.
Кой е създателят? Не знаем всъщност кой е написал книгата, но авторът твърди, че се казва Дидим Юда Тома. „Дидим“ означава на гръцки „близнак“; „Тома“ означава на арамейски „близнак“. Следователно Юда бил нечий брат близнак. В Новия завет е казано, че Исус имал брат Юда (Мк. 6:3). На отделни места, където се разпространила ранната църква, вярвали, че Юда е всъщност близнак на Исус; дори Негов еднояйчен близнак (вж. отклонението „Тома – братът близнак на Исус“). Кой би бил по-добре запознат с учението на Исус от Неговия брат близнак?
Много от изреченията на Исус, съдържащи се в това Евангелие, ще се сторят познати на всекиго, който знае синоптичните евангелия. В него четем за слепеца, който води слепец; за това, че „са блажени бедните“; притчата за синаповото зърно. Повече от половината изречения в евангелието от Тома могат да бъдат открити в каноничните евангелия. Други изречения изглеждат също познати, но са малко променени: „Нека онзи, който търси, не спира да търси, докато не намери, и когато намери, ще бъде потресен и ако е потресен, ще бъде удивен и ще царува над всичко“ (мисъл 2).
Но останалите изречения не приличат изобщо на новозаветните: „В този ден, когато бяхте едно, станахте две. Но когато станете две, какво ще направите?“ (изречение 11); „Когато отхвърлите срама си и свалите дрехите си, когато ги поставите на земята и ги стъпчите с краката си като деца, тогава ще видите Сина на Живият и не ще имате страх. “ (изречение 37); „Този, който е познал света, е намерил труп, и светът не е достоен за този, който е намерил труп“ (изречение 56); и най-краткото изречение в цялото Евангелие: „Бъдете минувачи“ (изречение 42).
|
ОТСТЪПЛЕНИЕ
Тома – братът близнак на Исус
Някои сирийски християни смятали, че Юда, братът на Исус, споменат у Марк (6:3), бил негов близнак. В този контекст името Юда Тома означава „Юда Близнака“. Тази идея предизвиква недоумение у повечето съвременни читатели. Ако ранните сирийски християни вярвали в уникалността на Исус, защото е роден от девица, как са могли да мислят едновременно с това, че е имал брат близнак?
За съжаление, нито един от древните сирийски текстове, в които се споменава това вярване, не дава отговор на този въпрос. Вероятно бихме могли да научим все пак някои подробности, ако разгледаме други случаи в древната литература, при които се раждат близнаци, като единият е син на смъртен, а другият – на бог. Най-известната история води началото си от гръцката митология – митът за раждането на Херакъл (Херкулес) и неговия брат близнак, смъртния Ификъл. Тази история е преразказвана много пъти, а може би по най-забележителен начин в хумористичната пиеса „Амфитрион“, написана от римския драматург Плавт през II в. пр. н. е.
Главната героиня, Алкмена, вече била бременна от съпруга си Амфитрион, преди да прекара една дълга нощ в обятията на царя на боговете Зевс. В резултат от това любовно свиждане тя заченала отново. В крайна сметка родила двама синове: Ификъл, човек, син на Амфитрион, и Херакъл, божествения син на Зевс. Може би древните сирийските християни са знаели подобни приказки и са мислили за възможността Исус и Юда да са близнаци, родени едновременно от една майка, като единият от тях е син на Бога, а другият – син на Йосиф?
Смисълът на тези изречения изобщо не е кристално ясен: ако беше такъв, нямаше да се наричат тайни! Но когато разглеждаме всички изречения заедно, може да съзрем определен смисъл. В това Евангелие светът, в който живеем, е изобразен като най-лошо място, сравнявано дори с труп. Човеците не бива да влагат усилия в живота тук. Някои хора не принадлежат наистина на този свят. Техните души са слезли от небесното царство и са се озовали затворени в материални тела. Кой иска да напусне своето тяло, подобно на затвор, като го остърже от душата си, за да се върне в своя небесен дом? Кой може да узнае начина да направи това чрез разбиране на тайното учение на Исус? Нищо друго в историята на Исус не е важно – нито Неговите чудеса, нито Неговото разпятие, нито Неговото възкресение. Той слязъл от висшето царство, за да предаде тайно учение, което може да доведе до спасение от света, подобен на труп, и от тялото, подобно на затвор. За автора Царството небесно не е някаква местност, която ще се появи тук, на земята. То е свободно съществуване, на което човек може да се наслади, като избяга от материалния свят и от тялото, което има. Последователите на Исус не трябва да живеят заради житейските наслади, призвани да ги привържат към тялото; те трябва да обръщат по-голямо внимание на вътрешния свят и да търсят освобождение чрез получаване на истински знания за това какви са всъщност – души от висшето царство, както е разяснено в тайното учение на Исус.
От момента на откриването на това евангелие учените си задавали въпроса дали някои от тези необичайни изречения произлизат от самия Исус, или напротив, са по-късни размишления върху значението на Исус, записани от Негови последователи, живели по-късно и на друго място. Трябва да признаем, че някои от изреченията може да са принадлежали на Исус – поне тези, които приличат на изреченията, включени в синоптичните евангелия. Но много от останалите изречения изглежда са били съставени от християни, които имали алтернативно разбиране за важността на Исус – не като разпънат Месия, а като такъв, който разкрил тайната истина, способна да донесе спасение.
(Следва)
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.