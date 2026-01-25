ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: Gemini 3
РЕДАКТИРАЛ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
ДО ТУК:
БЕЛИТЕ АМАЗОНКИ / БЕЛИТЕ АМАЗОНКИ – 1 / БЕЛИТЕ АМАЗОНКИ – 2 / И ТОВА СЕРИОЗНО ДЕЛО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОВЕРИ НИКОМУ / СКАЗАНИЕ ЗА СИВИЯ ВЪЛК (ЖЕВОДАНСКОТО ЧУДОВИЩЕ) / НАИСТИНА УМНА ЖЕНА / ИСТИНСКА ПИСАТЕЛКА / ИСТИНСКА ПРИНЦЕСА / ДИВЕРСАНТ № 2 / ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ НА КРИМИНАЛИСТИКАТА / ИСТИНСКИЯТ ДЖЕКИЛ ХАЙД / БРАТЯТА И РАЗБОЙНИЦИТЕ / У, ПРОТИВНАТА / ЕДИН ПЕРЕЛМАН ОТ МИНАЛИ ВРЕМЕНА / ДА ПОМНИМ ГЕРОИТЕ / ОЧАРОВАНИЕТО НА ИСЛЯМА / ДА СЕ УДАВИШ В ПУСТИНЯТА / РАЗГАДАВАМЕ ЗАГАДКИТЕ / ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ПИТКАТА / КАКВИ ПИСАТЕЛИ ИМАЛО НЯКОГА! / ГЕРОЯТ ПРЕДПОЧЕЛ МАЛКИЯ СВЯТ ПРЕД ГОЛЕМИЯ, НО НЕ НАМЕРИЛ ЩАСТИЕ В НЕГО / ПРЕКРАСНИЯТ МАРКИЗ / ЗАЩО МУ Е НА ЧОВЕКА НЕЩАСТИЕТО / ФАТАЛНА ЖЕНА: РУСИЯ, ДВАДЕСЕТИ ВЕК / С БОТАНИК ОКОЛО СВЕТА / РОМАНОВИ, ПАДНАЛИ В БИТКА / ЗА ГАДНАТА ПРИРОДА НА КАРМАТА / МЛАДИ ГЕНЕРАЛИ / СЪВСЕМ МЛАДИ ГЕНЕРАЛИ / ГЛАВНИ ВОЕННИ ГЕРОИ / ПЪТЕШЕСТВИЯТА НА БАБА ШАПОКЛЯК / ПИЛЕНЦЕТО И ЛОКОМОТИВЪТ (ЗА ШВАРЦ) / НЕ ОБИЧАМ БОНАПАРТ / ЗАГАДКАТА НА ЧУДОВИЩЕТО / ПЪРВАТА ДЕВИЦА КАВАЛЕРИСТ / ГРАФ НОГИ ЧЕТЕ ВЕСТНИК
В БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ - БОРИС АКУНИН / „ЖИВОТ НА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ХОРА И ЖИВОТНИ. КРАТКИ ИСТОРИИ ЗА НАЙ-РАЗЛИЧНИ НЕЩА“
НЕСКРОМНОТО ОБАЯНИЕ НА АРИСТОКРАЦИЯТА
Не че „аристократичната“ тема ме занимаваше особено, но по случайно съвпадение се докоснах до сюжет, който подсили моята разночинска [1] антипатия към това капризно съсловие.
Дявол знае какво (и архангел Гавриил като панделка отстрани)
Отдавна се канех да отскоча и да разгледам бретонския замък Кериоле. Бях слушал много за тази архитектурна „folie russe“ (руска лудост – бел. прев.), толкова екзотична за онези краища. Отидох – и не съжалих. Сега ще ви разкажа една приказка.
Някога отдавна, а ако трябва да сме точни – през 60-те години на XIX век, една своенравна руска аристократка издигнала чудноват замък в Финистер – суров и беден рибарски край.
На петолъчката не обръщайте внимание. Архитектът бил масон и ги набол по цялата фасада
Получил се зашеметяващ „коктейл“ от неоготика, бретонски фолклор и романтизъм, увенчан на покрива с руска мечка, която гледа с копнеж на изток, към майчицата Русия.
Сегашният вид на замъка дава слаба представа за някогашния разкош. Всички декоративни елементи били навремето в небесносиньо, а лилиите и звездите блестели в позлата. Съвременниците буквално онемявали, когато видели това варварско великолепие насред монохромния горски пейзаж.
Всичко, което останало от някогашната пъстрота
Историята на замъка Кериоле е вариация на тема от Куприновия разказ „Белият пудел“. Помните ли? „Искам кучето! Трили иска кучето!“
Живяла някога една висшестояща дама, вдовстващата княгиня Зинаида Юсупова, по баща Наришкина (1803–1893). И всичко в живота ѝ било все много хубаво, и никога за нищо не получавала отказ. Родена със златна лъжичка в устата, тя живеела от дете като сирене в масло, добрувала дълго-предълго и пилеела богатството си, но то било толкова много, че и за деветдесет години Зинаида Ивановна не успяла да го разпилее.
Това са фалшивите предци на графа маркиз в Рицарската зала на замъка
И ето че срещнала в Париж един красавец французин. Тя – княгиня едва ли не с царска кръв, той – плебей; тя вече на петдесет и седем, той – на тридесет и две. Обаче Трили закрещял разплакано: „Искам кучето!“. И всичко станало по нейното желание.
Красавецът Шарл не устоял на съблазните, които му обещавал този мезалианс. Зинаида Ивановна купила на годеника си висок пост и цели две аристократични титли – граф и маркиз – заедно с куп знатни предци за придатък.
Портретите на младите:
Характерът се вижда веднага
А ето го и „белият пудел“ (според мене не е чак такъв адонис
Нейно сиятелство заключила своя трофей в бретонската пустош, поради което било построено и това любовно гнезденце. Съдейки по старинните снимки, интериорът на замъка бил още по-пищен от екстериора, но от него останало твърде малко. Защо – ще обясня малко по-късно.
Не без труд разбрах, че над герба е изсечено „При Онази“
На парадната фасада се кипри гербът на Наришкини, макар че след два брака можело да не парадира чак толкова с моминската си фамилия.
Като разбра, че съм от Русия, екскурзоводката ме помоли да преведа девиза.
Предположих, че неразбираемата формула изразява по всяка вероятност генеалогична почит към най-известната представителка на рода – царица Наталия Кириловна. Един вид: ние всички, Наришкини, се приютяваме в сянката на Онази, която роди Великия Пьотр.
През първата половина от екскурзията, докато ни разказваха за екстравагантните харчове и изцепки на princesse russe (руската принцеса – бел. ред.), улавях неведнъж върху себе си почтителните погледи на френската група.
Вероятно, давайки съгласие за брака, храбрият момък си мислел: „Е, колко ли ѝ остава?“. Но старицата надживяла своя prince charmant (принц красавец – бел. прев.) и поплакала на погребението му. После поживяла още и накрая се представила пред Бога, като направила на изпроводяк типично аристократичен подарък на департамента: завещала Кериоле на бретонците, но с куп досадни условия и ограничения – и това не можело да се прави с имението, и онова.
Сменили се епохи, минали световни войни, започнала надпреварата в ядреното въоръжаване.
Един ден правнукът на Зинаида Ивановна – преследваният от кредиторите Феликс Юсупов (l’assassin de Raspoutine – убиецът на Распутин, вдигна пръст екскурзоводката и цялата група закима), се сети, че е имал някаква смахната прабаба, а прабабата имала някакъв смахнат, но безумно скъп замък.
„Искам кучето!“ – казал Трили. По това време руският Дориан Грей не приличал вече на знаменития портрет, рисуван от Серов, а изглеждал ето така.
Все пак е, разбира се, красавец
Но експертизата установила, че шестдесет години след смъртта на княгинята вече никой не помни никакво завещание. Нещо от колекциите било прехвърлено в местните музеи, нещо в парка било променено.
Възмутен от подобно кощунство, Юсупов завел дело и след многогодишна съдебна битка отнел замъка от департамента, като получил и солидно обезщетение.
Веднага след това, пренебрегвайки плебейските условности (ето го истинският аристократизъм!), грижливият пазител на свещената памет на своята прабаба разпродал целия интериор и изобщо всичко, което било възможно. Успял дори да пробута на съседната община старинния кладенец от двора на замъка и кладенецът бил изнесен. Цялата земя разделил на парцели и я пуснал на търг. Накрая обявил, че в архитектурно отношение Кериоле е ужасна безвкусица (честно казано, на мене също ми се стори така) и продал опосканата сграда за хотел.
А прекършеният кестен вдясно е на 400 години и все още е жив
На това място от екскурзията започнах да се смалявам – сега цялата френска група ме гледаше с русофобско-санкюлотски гняв, сякаш аз бях онзи княз Юсупов, граф Сумароков-Елстон.
И се отдалечих, преди всички да са запели: „Аристократите на фенера!“.
Все се озъртах към замъка и в своя овехтял вид той ми се стори изведнъж трогателен и прекрасен – като райска птица, долетяла по нелепа случайност в чужд сив край и разпиляла там своите лазурни пера.
БЕЛЕЖКА
1. Разночинци – термин, специфичен за руската история: хора от различни съсловия, обикновено интелектуалци с неблагороден произход.
(Следва)
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.