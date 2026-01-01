АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД / 31 ОКТОМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с GPT-5.2 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО / АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
/ 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ
/ 26 ОКТОМВРИ
/ 27 ОКТОМВРИ
/ 28 ОКТОМВРИ
/ 29 ОКТОМВРИ
/ 30 ОКТОМВРИ
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД
Спиране на конната дивизия
31 октомври
Рано сутринта (в 4:35 ч.) от щаба на III армия се получава заповед, според която задачата на усилената конна дивизия се изменя.
Според тази заповед дивизията трябва да продължи да разузнава противника, без да се ангажира в сериозни действия, и да възпрепятства противника. Авангардът на 4-та дивизия се вдига към с. Капуджи и Д. Тепе (к. 185), северно от с. Геленджик, а дивизионната конница – към с. Терзикьой № 7239.
За да се избегне по-близко сблъскване с противника и да се стесни неговото пространство към север, заповедта за оперативното движение се предприема и тогава към 10:30 ч. пехотните части достигат линията с. Мехамедкьой – Куручжа – Касимча, като спират на тази линия. За усилване на разузнаването към североизток, на мястото на 3-ти конен полк е изпратена 5-а конна бригада, полковник Манев, със 2-ри и 9-и конни полкове.
Събраните през деня сведения не дават нищо ново за разположението на противника, който продължава да се окопава по линията: к. 39 (южно от с. Островл), к. 197, к. 196, к. 123, к. 223, с. Лоранг – с. Хаджи-Омер, к. 325, с. Тестемл, к. 287, к. 289 (Кандарла-Кунар), к. 201 (южно от Сара Гьол). Изнесъл е предни части на к. 117 и 128, западно от Сарача-Юну.
Вечерта частите от дивизията заемат: 1-ви конен полк и колоната на майор Савов – в с. Мехамедкьой; колоната на полковник Иванов и 2-ра конна бригада – в с. Куручжа; дясната колона, Лейбгвардейският 3-ти конен полк и щабът на дивизията – в с. Касимча. Късно вечерта тук се прибира и 5-а конна бригада.
Линията на стражевото охранение е: к. 212 (2 км северно от с. Мехамедкьой), к. 280 (6 км северно от с. Касимча).
В армията е изпратено следното донесение:
Твърде бързо.
Командующия III армия.
Положението без промяна. Началника на конния разузнавателен отряд с артилерия изпратен в посока на Кара-Тете, Фагарашу-Ноу, потвърждава досегашните сведения за фронта Дунава-Тополог. Противника продължава да се окопава на старите си места, като е изнесъл предни части при к. 117 и к. 228 (северно от Фагарашу-Ноу). № 666, от с. Касимча, 31. X. 916 г., 4 ч. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев
(Следва)
