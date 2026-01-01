АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД / НАСТЪПЛЕНИЕ НА АРМИЯТА: 2 НОЕМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с GPT-5.2 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ДО ТУК:
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ
/ 26 ОКТОМВРИ
/ 27 ОКТОМВРИ
/ 28 ОКТОМВРИ
/ 29 ОКТОМВРИ
/ 30 ОКТОМВРИ
/ Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ
/ Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД
Настъпление на армията
2 ноември
Сутринта пехотните части започват заповяданото групиране, под прикритието на изнесените напред разузнавателни части и до вечерта заемат определените им места. В дясно челните части на 4. дивизия достигат с. Куруджа към 4 ч. сл. пл.
В щаба на дивизията се изработва оперативна заповед № 35. от 2. ХI. 916. г., 6 ч. сл. пл., която урежда начина на действие на частите в боя на следния ден.
Според тази заповед дивизията настъпва както следва:...
§ 3. а) Лява колона, полковник Табаков, 2/16 дружина, 1. конен полк, пешите картечни ескадрони на 3. и 6. конни полкове, 1 конно артилерийско отделение, всичко: 4 ескадрона, 1 дружина, 11 оръдия, 8 картечници, да настъпи от к. 188. (Араклар-Баир) към к. 196. (Гюлджик-Теле) с цел да овладее височините, южно от с. Айгар-Амет, да осигури позиция за артилерията, която в последствие да съдействува за настъплението на дясната колона.
б) Дясна колона, полковник Габарев, с 3 ½ др. от 8. пех. полк, 3 дружини от 16. пех. полк, 3 ½ п. с. с. батареи, 1 ескадрон от 6. конен полк, всичко: 6 ½ дружини, 8 картечници, 14 оръдия, 1 ескадрон, да настъпи от с. Рахман, източно от с. Фагарашу-Ноу и да завладее височините Ешил-Тепе (к. 228.) и Гюлжи-Баир.
в) Войски в разпореждане на началника на дивизията — конницата, 6. конни полка, да се съсредоточи 1 км. южно от к. 193. (Кара Тепе), 2/35. пех. дружина и пешия картечен ескадрон на 9. конен полк да се разположат на кръстопътя на шосето Сарай, Тополог и пътя Рахман, Фагарашу-Ноу.
§ 4. а) Домакинските обози да се съсредоточат: на пехотните части в с. Рахман и с. Хайдар, на конните - в с. Сарай и с. Карапелит.
б) Парковите пехотни взводове — на 4 км. южно от к. 193. (Кара тепе).
в) Междинен огнестрелен склад — с. Сарай.
§ 5. а) Отделението дивизионен лазарет на 1. пех. дивизия — в с. Рахман.
б) Полската болница от 4. пех. дивизия — в с. Сарай.
в) Поредния автомобилен ешелон да достигне кантона на шосето за гр. Хърсово, северно от с. Тикилещи, гдето да се отправят продоволствените кола на частите.
§ 6. Началника на дивизията ще се намира на к. 193. (Кара-Тепе), гдето началниците на колоните да се свържат с телефон.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев
Началника щаба
(п) Подполковник Кисьов.
Докато в щаба на дивизията и частите се подготвя изпълнението на тази заповед, от щаба на III. армия се получи предупреждение, че изпълнението на оперативната заповед по армията № 47. се отлага. По-късно, през нощта, се получава и телеграфическа заповед от командуващия 3. армия, която гласи:
Началника 1. конна дивизия.
По заповед на фелдмаршал Макензен атаката се отлага. Частите от армията утре при зори да се оттеглят на старите си места, съгласно оперативна заповед № 45.
Поверената Ви дивизия, усилена с 8. пех. полк и 1 полска батарея, да остане в района с. Сарай, с. Муслу, гдето да продължава да разузнава за противника, като изпрати един конен полк, усилен с 2 роти в района с. Рахман, с. Касъмча. 3. конен полк остава в разпореждане на Сборната дивизия. Гарнизона на Хърсово остава на мястото си. 16. пех. полк и дружината от 36. пех. полк, заедно с останалите полски батареи, да се оттеглят утре при зори по пътя с. Картал с. Геленджик, за Естер, от гдето да влязат в състава на своята дивизия. Да се съобщи на всички офицери и войници, че това се прави да се примами противника на старата позиция и контър атакува. № 7393, 2. XI. 916. г. 10 ч. 45. м.
Командующи III. армия
(п) Генерал-лейтенант Тошев.
В изпълнение на това искане, н-ка на конната дивизия дава следната твърде бърза заповед:
„Командирите на 1., 2., 4. конни бригади 2/4 пех. бригада, 2/35. дружина, конно-артилерийското отделение.
В изпълнение телеграмата № 7393. от командуващия III. армия, заповяданото с оперативна заповед № 35., се отменява. В мое разпореждане остава само 8. пех. полк с 1. п. с. с. батарея, а 16. пех. полк, с 2/35. дружина и три полски батареи, още утре, 3. того, да се снеме от позиция при зори и незабелязано от противника, като се групира, се насочи по пътя с. Картал, с. Геленджик — за с. Естер, от гдето да влезе в състава на дивизията си.
Усилената конна дивизия ще остане в зоната с. Сарай, с. Кара-Пелит, с. Мохамедча, като продължава да разузнава за противника, за което:
Полковник Табаков, с 1. конен полк, 2 роти от 8. пех. полк и 2 оръдия от 2. конна батарея, да остане при с. Рахман к. 193. и да разузнава в района от Дунава до с. Калфа, включително.
Подполковник Топалджиков, с 9. конен полк, 2 роти от 8. пех. полк, 2 оръдия от 2. конна батарея, да се установи в с. Касъмча, к. 313. и разузнава в района: с. Калфа (изключително) с. Каил-Дере, като търси свръзка с 3. конен полк, придаден към сборната дивизия, към с. Сара-Гьол.
Полковник Габарев, с останалата част на 8. пех. полк и ½ батарея на капитан Аврамов, да се установи в с. Мохамедча, да установи връзка с разузнавателните отряди и се разположи по начин — да може своевременно да ги подкрепи и прикрие в случай на нужда.
Конницата (Л. Гв. 4., 6. и 2. конни полкове) да остане в сегашния си район за разположение. Разузнавателните ескадрони от 4. и 6. конни полкове да останат на местата си до втора заповед.
Снемането и отеглянето на частите от позициите да стане още тази нощ, тихо и незабелязано от противника. За привеждане в изпълнение настоящата заповед да се донесе в щаба на дивизията, който остава в с. Сарай. № 687., от 2.XI.916. г. 11 ч. 40 м. сл. пл.
Началник 1. конна дивизия (п)
Генерал-майор Колев.
През деня по фронта на конната дивизия не се случва нищо особено, освен един опит на противника да настъпи в 2 ч. 45 м. сл. пл. с 3 роти от к. 117. към с. Рахман, обаче, 8. пех. полк, който заема по това време изходното си положение, отбива това неприятелско настъпление.
Противника през деня открива картечен огън и по Хърсово.
При това положение, в щаба на дивизията има известна загриженост дали частите, изнесени в непосредствено съприкосновение с противника, пред вид настоящето настъпление, ще получат своевременно нарежданията за оттегляне и ще могат ли да извършат това движение незабелязано и необезпокоявани от противника.
По този начин идеята за преследване на противника се напуска окончателно, пред вид засилването и организирането на противника.
Още две думи за това преследване.
От получаваните заповеди от фелдмаршал Макензен и командуващия III. армия, начиная от 26. октомври се вижда, че висшето командуване на войските в Добруджа по това време няма една ясна и определена цел, едно решение за поведението, което трябва да усвои по отношение на противника и че то не преследва твърдо и енергично изпълнението на едно такова решение до край.
От начало това командуване смята, че армията в Добруджа постига вече крайната си задача и я спира да се укрепява на линията с. Бонасчик, ез. Ташавлу, а на конната дивизия дава една по-ограничена задача за разузнаване и преследване. По-късно от конната дивизия, с нейните ограничени средства, се иска да разпръсне и унищожи противника и изчисти цяла Добруджа.
Тази заповед се пояснява: конницата да преследва до последни сили на конете си, като остави пехотата си на място. След това дивизията се засилва с пехота и артилерия и се настоява за енергично преследване, без да се държи сметка дали снабдяването позволява такова преследване, дали дадените подкрепления са под ръка.
Още по-късно се решава армията да премине в настъпление, за да заеме цяла Северна Добруджа. Това решение скоро се отменява, за да се възприеме наново първоначалното решение за укрепяване на линията с. Бонасчик, ез. Ташевлу.
При подобни непостоянни и несъобразни с положението искания до конната дивизия от страна на командуването и изпълнението на възлаганите задачи не може да се постигне, въпреки и най-искреното желание да се изпълни дълга до край. А противника печели време, организира се, получава подкрепления, отново добива вяра в силите си, с това и по-голяма смелост и желание да предприеме нови нападателни действия.
По този начин, въпреки силното желание на командуването да преследва, при сравнително благоприятните условия за такова по отношение на противника, но благодарение на колебание в нарежданията, в предвиждане необходимите средства за извършването му и този път, то не може да се осъществи в пълен размер, за да даде решителни резултати.
За лишен път се потвърждава, че не всеки път искането може да се съгласува с моженето.
К. Кирицеску за този период от войната в Добруджа казва: „след заемането на Хърсово от противника, на 13/27. октомври, разнебитените ромънски дивизии са събрани в с. з. ъгъл на Добруджа и там от 4 дивизии се формират две: 2/5. и 9/19., които скоро са прехвърлени в Ромъния.
Отбраната на Добруджа се поема от русите с нов командуващ на войските, генерал Сахаров. В приказа му № 1. от 17/30. октомври между другото се казва: „Негово Величество ме прати тук за да победим, а не да пестим нашата кръв, или тази на нашите приятели. В този момент нашия фронт е: Остров, Тополог, Бабадаг. Напред! Господ не помага на страхливите и на подлите“. Промяната, която бе своевременно забелязана от конната дивизия в поведението на противника, съвпада по време с промяната, която се извършва в командването на противниковите войски.
Сведенията на разузнавателните органи на дивизията, донесенията на началника на същата до командуващия армията от 28. октомври, посочват, че тази промяна се извършила вече у противника и определят линията: Остров, Тополог, Бабадаг, на която противника се спира и организира.
(Следва)
