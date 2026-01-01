АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД / НАСТЪПЛЕНИЕ НА АРМИЯТА: 31 ОКТОМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с GPT-5.2 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
Настъпление на армията
1 ноември
Скица №16.
Рано сутринта се получава заповед от армията да се изпрати в с. Кожелак един конен полк в разпореждането на началника на Сборната дивизия. Изпратен е в 7 ч. 15 м. пр. пл. 3. конен полк.
B Към 9 ч. 30 м. пр. пл. от разузнавателния ескадрон в посока на с. Хаджи-Омер се получава донесение, според което противника е настъпил южно от това село към к. 304 и ескадрона бил принуден да се оттегли към с. Чауш-Кьой,
За спиране на неприятелското настъпление, в посока на к. 313 е изпратен командира на 2. конна бригада, полковник Мархолев, с 4. и 6. конни полкове, 3. конна батарея и 2 роти от 16. п. полк. Към 1 ч. 30 м. сл. пл. се получава донесение от командира на бригадата, какво: „настапилия противник: 3 роти пехота и 1. конен полк, е отбит и се оттеглил - пехотата към с. Хаджи-Омер, а конницата, през с. Калфа, к. 223, към с. Фагарашу Ноу".
За да се даде по голяма устойчивост на разузнавателните части, изнесени са разузнавателни отряди от по дружина с по 2 оръдия на в. Кара-Тепе (к. 193). и на к. 313. (5 км. с. и. от с. Куруджа). Наредено е 1. конен полк с щаба на бригадата да се установи в с. Рахман, 3. конна бригада да се прибере вечерта в с. Куруджа.
В армията се съобщават следните нови донесения:
Твърде бързо
Командуващия III. армия
От заловен пленник румънец, младши подофицер от 40. п. полк, се установява, че 5. и 19. румънски дивизии заемали позиции между Остров и Мачин. На к. к. 39., 197., 196. и източно от к. 125. имало по една дружина от 33., 39., 49. и 62. полкове, другите били назад по селата между Остров и Мачин. 5. дивизия била в ляво от 19, а в ляво от тях били руски части. С 19. дивизия имало 1 артилерийски полк, който бил на позиция по хребета к. 39., 197. и 196. Според него от 40-ия полк едва били останали 300 човека. Другите полкове имали 600, 800 до 1000 човека. № 673., от с. Касимча, 1.XI.1916. г., 9 ч. 45. м. пр. пл.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев.
От опита за настъпление на противника южно от с. Хаджи-Омер, както и от по-оживената му дейност по целия му фронт да се изнесе с разузнаванието си по-на юг, също и от разпита на пленници се дохожда до заключение, че противника е получил значителни подкрепления, организирал се е и укрепил и е напуснал за сега идеята за отстъпление към север.
От разпита на пленници се установява, че край Дунава от с. Остров до Мачин и в участъка с. Остров, с. Фагарашу-Ноу са разположени освен руските части, но и 5. и 19. румънски дивизии, от които имало по една дружина на к. к. 39., 197., 196., 125: другите дружини били по-назад. Селата Сара-Гьол, Каил-Дере, Тестемел са заети от конни части с артилерия; зад тях пехотни части (4-6 роти в 1. линия), се окопават по хребета Д. Чамурли (к. 316.). K. 217., K. 165.
Към 4 ч. се получава от щаба на III. армия оперативна заповед № 47., според която армията получава задача: да настъпи към север, с цел да прогони оттатък Дунава всички неприятелски части".
На усилената конна дивизия се възлага задача: на 1. и 2. ноември да продължава да разузнава за противника, като на 2. ноември вечерта достигне с предните си части линията: к. 117., северно от с. Докузачи, к. 188. (Аракларъ Баиръ), Кору Баир, а на 3. същия, в 7 ч. пр. пл., да настъпи и действува срещу противника на фронта от с. Остров до с. Тополог, включително. След разбиването на противника да го преследва с цел да му пресече вероятния път за неговото отстъпление към Мачин".
За изпълнение на тази заповед по усилената конна дивизия се отдава оперативна заповед № 34. от 1. XI. 916. 7. ч. сл. пл., според която:
§ 3. На усилената конна дивизия е заповядано на 2. ноември да заеме с предните си части к. 117. (северно от с. Докузачи), к. 188. (Аракларъ Баир) и Кара-Баир.
а) Пехотата, полковник Габарев, с 8. и 16. пех. полкове, 2/35. п. дружина, с 3 1/2 полски батареи, да настъпи в 9 ч. пр. пл. и се затвърди здраво с авангарда на к. 188. и Кору-Баир, като с главните си сили се групира в района к. 193. (Кара-Тепе), с. Рахман, с. Хайдар.
б) Конница, полковник Табаков, с 1 конен полк, 2 оръдия от 2. конна батарея, да продължи разузнаването в дадения му участък, като с главните сили се установи в чифлика Терки.
Разузнавателните части на 2. и 6. к. п. да продължат разузнаването си в дадените им участъци, докато бъдат сменени от дивизионната конница на 4. дивизия, след което да се присъединят към частите си.
§ 4. Главните сили на конницата утре ще занощуват: 2. конна бригада и Лейб Гвардейския конен полк в с. Сарай, 5. к. бригада в с. Карапелит. Командирите на бригадите да придвижат частите си в 2 ч. сл. пл. към поменатите пунктове.
§ 5. Остава гарнизон в гр. Хърсово, капитан Недев, с 1/7. пех. дружина, 2 с. с. оръдия със задача да не позволява на противника да прехвърля войски през Дунава и заплашва с това фланга и тила на армията.
§ 6. Щаба на дивизията ще бъде в с. Касимкьой до 12 часа, след което ще се премести в с. Сарай".
Началник конна дивизия
(п) Генерал-Майор Колев
Началник щаба
(п) Подполковник Кисьов.
(Следва)
