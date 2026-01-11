БАРТ ЪРМАН / БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ / ГЛАВА 11. СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН, КЪСНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ТЪРСЕНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ИСУС / ДРУГИ ЕВАНГЕЛИЯ / ГНОСТИЧНИ ЕВАНГЕЛИЯ. СЛЕД ЕВАНГЕЛИЯТА

Превод: Gemini 2.5 Pro Think
Редактор: Павел Николов
ГЛАВА 1. КАКВО Е БИБЛИЯТА? ЗАЩО Е ТОЛКОВА ТРУДНА ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ? - 1; 2; 3
ГЛАВА 2. “БИТИЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5
ГЛАВА 3. ОТ ЕГИПЕТ В ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ: ОТ „ИЗХОД“ ДО „ВТОРОЗАКОНИЕ“ - 1; 2; 3; 4;
ГЛАВА 4. ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ. ОТ „ИСУС НАВИН“ ДО ЧЕТВЪРТА КНИГА „ЦАРЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5;
ГЛАВА 5. РАННИТЕ ПРОРОЦИ НА ИЗРАИЛ - 1; 2; 3; ЕРЕМИЯ; ОСИЯ, МИХЕЙ; НАУМ, СОФОНИЯ, АВАКУМ;
ГЛАВА 6. ИСТОРИЦИ И ПРОРОЦИ ОТ ВРЕМЕТО НА ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН И СЛЕД НЕГО - ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 1 / ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 2 / ЕЗЕКИИЛ / ИСАЯ ВТОРИ / ЙОИЛ, АВДИЙ, АГЕЙ / ЗАХАРИЯ, ИСАЯ ТРЕТИ, МАЛАХИЯ; ПО-НАТАТЪШНАТА ИСТОРИЯ НА ЮДЕЯ;
ГЛАВА 7. ПОЕТИ И РАЗКАЗВАЧИ НА ДРЕВНИЯ ИЗРАЕЛ - ПРИРОДА НА ЕВРЕЙСКАТА ПОЕЗИЯ / ПСАЛМИ / ПЛАЧ ЕРЕМИЕВ / ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ / РУТ / ЕСТИР / ЙОНА / КНИГА НА ДАНИИЛ / ЛЕТОПИСИ;
ГЛАВА 8. ПОУЧИТЕЛНИ КНИГИ И АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА - ПРИТЧИ / ЙОВ / ЕКЛЕСИАСТ / АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА
ГЛАВА 9. ПЕРИОДЪТ НА ИСУС И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3 / ЧАСТ 4 / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ - 2 / ПОЯВА НА НОВИЯ ЗАВЕТ И РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО
ГЛАВА 10. СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ: МАТЕЙ, МАРК И ЛУКА - СЮЖЕТНА ЛИНИЯ НА СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ; СИНОПТИЧНИЯТ ПРОБЛЕМ; ЕВАНГЕЛИЯТА КАТО БИОГРАФИИ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРК / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЙ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКА / СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ГЛАВА 11. СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН, КЪСНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ТЪРСЕНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ИСУС - ПРОЛОГЪТ НА ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ЙОАН
/ ЙОАН И СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ
/ ИЗТОЧНИЦИ НА ЧЕТВЪРТОТО ЕВАНГЕЛИЕ. ЙОАН ИЗМЕСТВА АКЦЕНТИТЕ
/ ДРУГИ ЕВАНГЕЛИЯ: ЕВАНГЕЛИЕ С ИЗРЕЧЕНИЯ
/ ЕВАНГЕЛИЯ ЗА ДЕТСТВОТО
/ СТРАСТИ ХРИСТОВИ
ГЛАВА 11. СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН, КЪСНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ТЪРСЕНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ИСУС
ДРУГИ ЕВАНГЕЛИЯ
Гностични евангелия
Както вече споменах по-рано, Коптското евангелие от Тома е намерено случайно сред сбирка от съчинения, открити от неколцина местни селяни, а не от археолози, през 1945 г. в Наг Хамади, Египет. Намерени са общо тринадесет книги, които са антологии, съдържащи петдесет и две съчинения. Като група често ги наричат Библиотеката от Наг Хамади.
Това откритие станало едно от най-значимите археологически събития на XX век, до голяма степен защото повечето (но не всички) съчинения се оказали написани от християни за християни, известни на учените като гностици. Терминът „гностицизъм“ означава група религии, за които знаем основно от около II век и нататък. Изследователите спорят дали гностицизмът е възникнал като вид християнство, или е съществувал независимо и по-късно е попаднал под влияние на християнството. В много гностични религиозни течения (които са доста на брой и се различават помежду си по ключови моменти) Исус е важна фигура – всъщност, ключова фигура за спасението. Но не защото смъртта Му е изкупителна жертва за греховете. А защото донесъл „знание“ свише, което освободило душите, затворени в материалността на човешките тела. На гръцки език „знание“ е gnosis, ето защо тези хора се наричат гностици.
Много от съчиненията в Библиотеката от Наг Хамади или разгласяват гностични митове, залегнали в основата на сложна гностична система, или поне съдържат препратки към тях; някои от тези текстове са наречени дори Евангелия, защото в тях Исус заема централно място. Според гностичните митове не съществува един Бог, а има множество богове. Някои митове обясняват произхода на отделните божества. Нещо повече – според тях материалният свят, в който живеем, не е създаден от един единствен истински Бог; той е творение на низше, по-младшо и понякога злонамерено божество. Юдейският Бог е едно от тези същества: не е единствената божествена същност, а е невежо създание, което вярва от глупост, че е единствен Бог. Материалният свят е създаден за капан на божествените искри, които идват от небесното царство на боговете. Някои от нас притежават такава искра, затворена в неугледното им тяло. За да се спаси човек от капана, трябва да получи тайно знание за това кои сме всъщност, откъде сме дошли, как сме се озовали тук и как можем да се върнем обратно.
Няма нужда да казваме, че гностичните евангелия – като Евангелието от Филип, Евангелието на истината, Апокрифът на Йоан или Апокалипсисът на Яков – са увлекателно и интересно четиво. Те представят и олицетворяват една форма на християнството, която е много по-различна от тази в Новия завет, и посочват убедително, че ранното християнство не било просто единно течение с един-единствен възглед за вярата. То съдържало в себе си множество различни течения.
След Евангелията
Но какво било християнството в своето начало? Каква е „най-първата“ форма на християнската вяра? Този въпрос е свързан тясно с нашата по-нататъшна тема за обсъждане. В следващата глава ще видим, че християнството не е просто религията, на която учил Исус. Напротив, християнството, както се развило след смъртта на Исус, е по-добре да се разбира като религия за Исус. Но за да разберем как по-късните християни, включително авторите на Евангелията, а също и, което е важно, Павел и другите апостоли, разбирали религията за Исус (например за Неговата смърт и възкресение), е важно да разберем посланието, което Исус проповядвал приживе чрез думи и дела. Това е нашата следваща задача. Като имаме предвид всичките Евангелия, всяко от които съдържа различна концепция за това кой е Исус, какво можем да научим за живота на човека на име Исус?
