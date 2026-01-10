РЕТРО СНИМКИ И ПЛАКАТИ НА ФРЕНСКАТА ВАРИЕТЕТНА ЗВЕЗДА МИСТАНГЕТ

ПРЕВОД: Gemini 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
Мистангет (родена като Жан-Флорентин Буржоа) е френска актриса и певица. Още от съвсем малка Буржоа се стреми да стане артистка. Тя започва като продавачка на цветя в ресторант в родния си град, пеейки популярни балади, докато предлага своите букети. След като преминава курсове по сценично изкуство и пеене, тя започва кариерата си на сцената през 1885 г. Един ден, докато пътува във влака за Париж за урок по цигулка, среща Сен-Марсел, който ръководи ревютата в „Казино дьо Пари“. Той я наема първоначално като сценичен работник и именно там тя започва да преследва целта си да се превърне в професионална актриса.
Буржоа прави своя дебют като Мистангет в „Казино дьо Пари“ през 1895 г. и впоследствие се появява на сцени като „Фоли бержер“, „Мулен руж“ и „Елдорадо“. Нейните провокативни изпълнения завладяват Париж и тя се превръща в най-популярната френска артистка на своето време и в най-високоплатената жена в развлекателната индустрия в света, като през 1919 г. дори застрахова краката си за 500 000 франка. По време на турне в Съединените щати списание Time моли Мистенгет да обясни своята популярност. „Това е вид магнетизъм - отговаря тя. - Казвам „ела по-близо“ и ги привличам към себе си.“
Мистангет умира на 82-годишна възраст в Буживал, Франция. След смъртта ѝ писателят Жан Кокто отбелязва в свой некролог: „Гласът ѝ, леко извън тон, беше гласът на парижките улични продавачи – дрезгавият, проточен глас на хората от Париж. Тя принадлежеше към онези същества, които не дължат нищо на интелектуализма. Тя беше въплъщение на самата себе си. Нормално е сега да се разпадне, подобно на другите кариатиди на онази велика и чудесна епоха, която беше наша.“
ДОБАВКА ОТ РЕДАКТОРА (Mistinguett: "Oui, je suis d' Paris"):
