АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА: 3 НОЕМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с GPT-5.2 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ДО ТУК:
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ
/ 26 ОКТОМВРИ
/ 27 ОКТОМВРИ
/ 28 ОКТОМВРИ
/ 29 ОКТОМВРИ
/ 30 ОКТОМВРИ
/ Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ
/ Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ
/ 2 НОЕМВРИ
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА
3 ноември
В допълнение и разяснение на заповедта № 687., по конната дивизия се отдава оперативна заповед № 36., от 3. XI. 916. г., 9 ч. пр. пл.
Оттеглянето на частите и заемане новото разположение се извършва своевременно и необезпокоено от противника. Обаче този последния веднага след това предприема опити да настъпи към юг.
Така, в 12 ч. 15 м. от Ешил - Тепе (к. 228.) един пех. полк с артилерия се спуска в югозападна посока (към с. Айгар - Амет), като насочва вериги към к. 188. Друга колона се насочва от Гйолжик-Баир към с. Фугарашу - Ноу. Противника открива артилерийски огън по нашите части на к. 193. (Кара - Тепе) и с. Рамазанкьой.
По-нататък противника заема с предни части по рота пехота и взвод конница к. 304. (5 км. южно от Хаджи Омер), с. Чауш - Кьой, к. 313. (2 км. източно от с. Агифака). Привечер противника открива огън с една бат - рея от к. 196. Гюлджук - Тепе) и насочва 2 роти с 1 ес- кадрон към к. 188. (Араклар).
Привечер от щаба на 3. армия се получава оперативна заповед № 49, и инструкция към нея, за началника на 1. конна дивизия. за предстоящите действия.
Според тях задачата на конната дивизия се определя както следва:
„Конната дивизия продължава да разузнава за противника на фронта Дунава, с. Рахман, с. Касъмча; ядрото на дивизията - в района с. Сарай, с. Муслу, с. Картал. Източно от пътя с. Пазарли, Римник, с. Сара - Гьол, с. Каил- Дере разузнава 3. конен полк, разположен в Тари-Верди.
Дивизията продължава да изпълнява възложената ѝ задача, до когато е възможно, без да се заангажира в сериозен бой с превъзходен противник (било то пехота или конница).
В случай, че противника почне да настъпва, дивизията, пазейки контакт с него и разузнавайки за посоките на настъплението му, ще се оттегля постепенно към главната позиция на армията (посока на ядрото към с. Доробанцу) и щом стоенето пред фронта стане невъзможно, ще мине зад фронта на армията и се групира в района: с. Каратай, с. Аликапъ, с. Назърча.
В този случай 8. пех. полк и дружината от 7. пех. полк влизат в състава на 4. дивизия при с. Сатискьой, а батареята в състав на на сборната дивизия - с. Естер.
Гарнизона на Хърсово да остане на мястото си докогато е възможно, а след това се оттегля заедно с дивизията; частите му в последствие отиват по своите дивизии. Всички материали и провизии, както и моторната мелница в града да бъдат приведени в негодност за използуване от противника, преди гарнизона да напусне града".
В духа на тези искания се дават от началника на конната дивизия следните нареждания до частите от с става на дивизията.
Поверително
Командирите 1., 2. и 5. к. бр., 2/4. п. бр., 9. к. п., н-ку гарн. Хърсово и к-ру конното артилер. отделение
Съгласно телеграмата №7406. от командуващия III. армия:
1) Войските от III. армия ще се укрепят на линията: к. 178. (8 км. северно от с. Бонасчик, к. 234., с. Сатискьой, к. 203., к. 189.., к. 177. (югозападно от с. Естер), к. 145. - Бериш-Тепе, по височините на р. Апа Касимча до устието ѝ. Отделна група при с. Каракуюн ще затваря пясъчливата ивица край морето.
4. пехотна дивизия ще има авангарди при с. Капуджи и при в. Тепе (к. 185.), Сборната дивизия при в. Кара-Теле (к. 165.), северно от Палас Мик.
2) Усилената конна дивизия ще продължава да разузнава на линията Дунава, с. Рахман, с. Касъмча.
3. конен полк, придаден към Сборната дивизия ще разузнава пред фронта на Сборната дивизия към с. Инам-Чешме, с. Тари-Верде.
3) Конната дивизия продължава да изпълнява задачата си, до когато е възможно, без да се ангажира в сериозен бой с превъзходен противник. В случай, че противника настъпи с превъзходни сили, дивизията, поддържайки свръзка между частите си, ще отстъпи в обща посока на с. Доробанцу. И щом стоенето ѝ пред фронта на армията стане невъзможно ще се оттегли в района с. Каратай, с, Аликапъ, с. Назарча. В този случай и по моя заповед 8. пех. полк и 1/7. пех. дружина остават в състава на дивизията си към с. Сатис-Кьой, с. Таш-Бунар, а полската батарея - в състава на Сборната дивизия, при с. Естер.
4) Гарнизона от Хърсово ще остане на мястото си до гдето стоенето на дивизията, северо-източно от Хърсово, бъде възможно. Щом дивизията под натиск бъде принудена да се оттегли, гарнизона по моя заповед също ще се оттегли и частите му ще се присъединят към полковете си.
5) При оттеглянето към юг, както началника на гарнизона Хърсово, така и другите началници (командири на бригади и полкове) ще заповядат, всеки в своя район на действия, да се унищожат всички материали, продукти и технически въоръжения, които противника би могъл да използува за нуждите на войските си. Всеки началник да направи по случая своите съображения и подготви изпълнението им. № 696. от с. Сарай, 3.XI.916. г., 10 ч. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев.
(Следва)
