БОРИС АКУНИН / „ЖИВОТ НА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ХОРА И ЖИВОТНИ. КРАТКИ ИСТОРИИ ЗА НАЙ-РАЗЛИЧНИ НЕЩА“ / ГРАФ НОГИ ЧЕТЕ ВЕСТНИК

ГРАФ НОГИ ЧЕТЕ ВЕСТНИК
През първата половина на двадесети век тази снимка висяла в много японски домове. На пръв поглед в нея няма нищо особено. Семейна сцена: генерал Ноги чете вестник, а до него е съпругата му Шизуко. Съдейки по парадната униформа и лежащата на масата шапка с плюмаж, графът се подготвя за някое официално събитие или може би се е завърнал току-що от императорския дворец. Нищо необичайно – той посещавал често резиденцията на микадо [1] , защото заемал длъжността наставник на негово височество принц Хирохито.
Същата двойка, но вече от бронз
Но за японците тази на пръв поглед битова и безинтересна снимка криела в себе си история, изпълнена с висок трагизъм. По тази фотография в часовете по патриотизъм учели момчетата и момичетата на великата империя какво означава истинска японска закалка и самурайски дух. И мнозина били научени толкова основно, че това им струвало живота.
Списание „Нива“ отдава дължимото на страшния враг
В действителност графът и графинята не прекарват свободното си семейно време, а позират преди своята смърт.
Жената е облечена в траурно кимоно, а във вестника (не виждам заглавието, но съм сигурен) е отпечатано траурното известие за погребението на император Мейджи. Действието се развива на 13 септември 1912 година.
Генерал Маресуке Ноги, най-прославеният от японските военачалници, ръководел обсадата на Порт Артур. Когато мощната крепост паднала, името на победителя гръмнало по целия свят.
Тогава обаче, през 1905 г., малцина знаели, че след подписването на мира, по време на лична аудиенция при императора, генералът помолил за разрешение да сложи край на живота си. Той споделил, че се чувства отговорен за прекомерно големите загуби, които понесла неговата армия (според японските източници – 60 000 души, според руските – 110 000).
Генералът имал още една причина да желае смъртта, лична. По време на войната загинали и двамата му синове – млади, блестящи офицери. За осиротелите родители (други две техни деца починали в ранна възраст) животът станал немил, почестите не ги радвали.
Императорът заповядал строго на генерала да избие от главата си суицидните фантазии. Като самурай и дисциплиниран човек, Ноги отговорил: „Слушам, Ваше Величество“.
Когато обаче седем години по-късно император Мейджи се преселил в отвъдното, графът се освободил от дадената дума. Според древната, по онова време вече забравена традиция, самураят можел в знак на скръб да „последва своя господар“, а съпругата на самурая, на свой ред, имала правото да придружи своя съпруг. Това не се считало за самоволно, неразрешено напускане на живота.
Знатната двойка присъствала на императорското погребение и се снимала за поука – не на своето потомство, каквото не им останало, а вероятно за потомството на престолонаследника принц Хирохито.
По-големият син бил на 25 години, а по-малкият – на 23
След това, седейки под портрета на покойния император, графът разрязал корема си на кръст, а графинята забила в гърлото си острие, „вследствие на което – гласи протоколът от аутопсията – настъпило прободно нараняване на трахеята и хранопровода с разсичане на прешлените, което довело до летален изход“.
Ей богу, гвоздеи да правиш от тези хора.
БЕЛЕЖКА
1. Микадо - традиционна титла на японския император.
