ПОРТРЕТИ НА ГЕРМАНСКИЯ ФОТОГРАФ АУГУСТ ЗАНДЕР, ЗАСНЕТИ МЕЖДУ 1910-те И 1940-те ГОДИНИ

ПРЕВОД: Gemini 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
Аугуст Зандер (1876–1964) е германски фотограф, портретист и документалист. Докато работи в местна мина, се запознава за първи път с фотографията, помагайки на фотограф, нает от минната компания. С финансовата подкрепа на чичо си купува фотографски принадлежности и оборудва своя тъмна стая. Отбива военната си служба като асистент-фотограф, а през следващите години странства из Германия. През 1901 г. започва работа във фотостудио в Линц, но в края на 1909 г. го напуска, за да отвори ново студио в Кьолн.
През 1911 г. поставя началото на първата серия портрети за своя проект „Хората на XX век“. В началото на 20-те години на миналия век се свързва с „Кьолнските прогресисти“ – радикална група художници, свързани с работническото движение. По време на нацисткия режим работата и личният живот на Зандер са силно ограничени. Неговата книга „Лицето на нашето време“, публикувана през 1929 г. и съдържаща селекция от 60 портрета от поредицата му „Хората на XX век“, е конфискувана през 1936 г., а фотографските плаки са унищожени.
Творчеството на Зандер включва пейзажна, природна, архитектурна и улична фотография, но най-известен е със своите портрети, пример за които е поредицата му „Хората на XX век“. В нея той се стреми да покаже представителна извадка на обществото по време на Ваймарската република. Поредицата е разделена на седем секции: „Фермерът“, „Занаятчията“, „Жената“, „Съсловия и професии“, „Художниците“, „Градът“ и „Последните хора“. Описват го като „най-значимия германски портретен фотограф от началото на двадесети век“.
