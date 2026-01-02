НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1997 г. / ХИМИЯ / ЙЕНС СКОУ

Йенс Скоу (Jens Skou)
8 октомври 1918 г. – 28 май 2018 г.
Химия (заедно с Пол Бойер и Джон Уокър)
(За откриването на първия йонно-транспортен ензим: натриево-калиева-аденозинтрифосфатаза – натриево-калиева помпа)
Йенс Кристиан Скоу е датски учен – лекар, физиолог и биохимик, чиито изследвания имат фундаментално значение за развитието на молекулярната мембранна биология. Той е първият учен, който доказва експериментално съществуването на специфичен ензим, осъществяващ активен транспорт на йони през клетъчната мембрана.
Скоу завършва медицина в Университета в Копенхаген през 1944 г. и първоначално работи като клиницист. По-късно научните му интереси се насочват към физиологията и биохимията, а през 1954 г. защитава докторска дисертация в Университета в Орхус, където прекарва по-голямата част от академичната си кариера.
В средата на XX век е известно, че живите клетки поддържат различни концентрации на натриеви и калиеви йони от двете страни на клетъчната мембрана, но механизмът на този процес остава неясен. Доминиращите хипотези предполагат пасивна дифузия или слабо организирани процеси.
През 1957 г. Скоу публикува резултати, които променят това разбиране. Той установява, че в клетъчната мембрана съществува ензим, който използва енергията на аденозинтрифосфата (ATP), за да пренася натриеви и калиеви йони срещу техния електрохимичен градиент. Този ензим получава названието Na⁺/K⁺-ATPase.
Натриево-калиевата помпа функционира циклично, като при всеки цикъл извежда три натриеви йона от клетката и въвежда два калиеви йона в нея. По този начин се поддържат мембранният потенциал, обемът на клетката и условията за възникване и провеждане на нервни импулси.
Откритието на Скоу доказва, че клетъчните мембрани съдържат високо специализирани протеинови комплекси, които функционират като молекулярни машини. Това поставя основите на концепцията за активния мембранен транспорт и оказва решаващо влияние върху развитието на физиологията, биохимията и фармакологията.
Медицинското значение на Na⁺/K⁺-ATPase е изключително голямо. Ензимът играе ключова роля в дейността на нервната система, мускулните съкращения, работата на сърцето и бъбречната функция. Редица лекарствени средства, включително сърдечни гликозиди, взаимодействат пряко с него.
През 1997 г. Йенс Скоу получава половината от Нобеловата награда за химия за откриването на първия йонно-транспортен ензим. Другата половина на наградата е присъдена на Пол Бойер и Джон Уокър за изясняването на механизма на синтез на ATP, което подчертава фундаменталната връзка между производството и използването на клетъчната енергия.
Йенс Скоу е известен със своята научна прецизност и лична скромност. Въпреки първоначалния скептицизъм към откритието му, неговата работа днес се счита за един от крайъгълните камъни на съвременната биология. Той остава активен в научната общност до късна възраст и умира през 2018 г. на 99 години.
Редактор: Павел Николов
