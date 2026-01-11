БАРТ ЪРМАН / БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ / ГЛАВА 11. СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН, КЪСНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ТЪРСЕНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ИСУС / ИСТОРИЧЕСКИЯТ ИСУС

Превод: Gemini 2.5 Pro Think
Редактор: Павел Николов
ДО ТУК ОТ БАРТ ЪРМАН
В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“: „ИСУС ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЯТА“
ДО ТУК
ГЛАВА 1. КАКВО Е БИБЛИЯТА? ЗАЩО Е ТОЛКОВА ТРУДНА ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ? - 1; 2; 3
ГЛАВА 2. “БИТИЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5
ГЛАВА 3. ОТ ЕГИПЕТ В ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ: ОТ „ИЗХОД“ ДО „ВТОРОЗАКОНИЕ“ - 1; 2; 3; 4;
ГЛАВА 4. ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ. ОТ „ИСУС НАВИН“ ДО ЧЕТВЪРТА КНИГА „ЦАРЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5;
ГЛАВА 5. РАННИТЕ ПРОРОЦИ НА ИЗРАИЛ - 1; 2; 3; ЕРЕМИЯ; ОСИЯ, МИХЕЙ; НАУМ, СОФОНИЯ, АВАКУМ;
ГЛАВА 6. ИСТОРИЦИ И ПРОРОЦИ ОТ ВРЕМЕТО НА ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН И СЛЕД НЕГО - ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 1 / ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 2 / ЕЗЕКИИЛ / ИСАЯ ВТОРИ / ЙОИЛ, АВДИЙ, АГЕЙ / ЗАХАРИЯ, ИСАЯ ТРЕТИ, МАЛАХИЯ; ПО-НАТАТЪШНАТА ИСТОРИЯ НА ЮДЕЯ;
ГЛАВА 7. ПОЕТИ И РАЗКАЗВАЧИ НА ДРЕВНИЯ ИЗРАЕЛ - ПРИРОДА НА ЕВРЕЙСКАТА ПОЕЗИЯ / ПСАЛМИ / ПЛАЧ ЕРЕМИЕВ / ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ / РУТ / ЕСТИР / ЙОНА / КНИГА НА ДАНИИЛ / ЛЕТОПИСИ;
ГЛАВА 8. ПОУЧИТЕЛНИ КНИГИ И АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА - ПРИТЧИ / ЙОВ / ЕКЛЕСИАСТ / АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА
ГЛАВА 9. ПЕРИОДЪТ НА ИСУС И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3 / ЧАСТ 4 / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ - 2 / ПОЯВА НА НОВИЯ ЗАВЕТ И РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО
ГЛАВА 10. СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ: МАТЕЙ, МАРК И ЛУКА - СЮЖЕТНА ЛИНИЯ НА СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ; СИНОПТИЧНИЯТ ПРОБЛЕМ; ЕВАНГЕЛИЯТА КАТО БИОГРАФИИ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРК / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЙ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКА / СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ГЛАВА 11. СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН, КЪСНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ТЪРСЕНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ИСУС - ПРОЛОГЪТ НА ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ЙОАН
/ ЙОАН И СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ
/ ИЗТОЧНИЦИ НА ЧЕТВЪРТОТО ЕВАНГЕЛИЕ. ЙОАН ИЗМЕСТВА АКЦЕНТИТЕ
/ ДРУГИ ЕВАНГЕЛИЯ: ЕВАНГЕЛИЕ С ИЗРЕЧЕНИЯ
/ ЕВАНГЕЛИЯ ЗА ДЕТСТВОТО
/ СТРАСТИ ХРИСТОВИ
/ ГНОСТИЧНИ ЕВАНГЕЛИЯ
„БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ“ В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“
ГЛАВА 11. СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН, КЪСНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ТЪРСЕНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ИСУС
ИСТОРИЧЕСКИЯТ ИСУС
Както вече разбрахме, едно е да знаем, че в различните Евангелия се говори за думите, делата и преживяванията на Исус, а съвсем друго е да знаем какво в действителност се е случило през Неговия живот. Всичките Евангелия са различни; всяко от тях дава свое разбиране за това кой е бил Исус, какво е казвал и какво е вършил. Една от най-интересните задачи на изследванията на Новия завет е разпознаването какво се е случило всъщност зад това, за което говорят писмените свидетелства.
Трудности с източниците
Единственият начин да разберем какво е говорила и правила дадена личност от миналото (независимо дали става дума за Соломон, Юлий Цезар, Исус, Наполеон или Ейбрахам Линкълн), е да проучим източниците от този период, които могат да ни дадат информация. Повечето от нашите източници за миналото са литературни; тоест - текстове, написани от автори, позоваващи се на думите и делата на дадената личност. Но на източници от този вид не може да се разчита винаги. Дори разказите на очевидци могат да бъдат вътрешно противоречиви, а съвременният на тогавашните събития наблюдател нерядко не е в състояние да разбере какво точно се е случило. Нещо повече, що се отнася до далечното минало, основната маса от нашите източници не произхожда от очевидци, а от по-късни автори, които преразказват слухове и предания, които са чули.
Повечето историци ще се съгласят, че за реконструкцията на минало събитие (или на живота на личност от миналото) в идеалния случай бихме искали да разполагаме с източници, които са:
• многобройни, така че да могат да бъдат сравнявани помежду си;
• близки по време до самото събитие, за да бъде по-малка вероятността да се основават на мълвата;
• създадени независимо един от друг, така че авторите им да не са се наговаряли;
• непротиворечащи помежду си – използването на различни източници не би довело до грешка;
• вътрешно съгласувани, така че да дават съществено основание да им се доверим;
и
• безпристрастни към предмета на изложение, така че авторите да не изкривяват повествованието в името на свои лични цели.
Имайки предвид всичко това, какво можем да кажем за нашите източници на информация при търсенето на историческия Исус? Можем да разделим обектите на нашето разглеждане на две широки категории: нехристиянски (тоест юдейски и езически) и християнски.
Нехристиянски източници
Първото, което трябва да кажем за езическите (тоест неюдейските и нехристиянските) източници, е, че Исус не се споменава в нито един съвременен нему източник или, по същество, в източниците от целия I в. на християнската ера. Точка. Разполагаме с голямо количество документи от това време от изследователи на религиите, философи, историци, учени, поети и литературни дейци от всякакъв вид. В нито един документ от какъвто и да е вид не се появява името на Исус.
Ако се ограничим с езическите източници, отнасящи се до столетието след смъртта на Исус (30–130 г. н.е.), ще открием все пак няколко препратки към него. Първата се съдържа в писмо, написано през 112 г. от римски аристократ на име Плиний, наместник на една от провинциите в Мала Азия (съвременна Турция), който посочва, че в неговата област се появили християни, почитащи Христос „като Бог“. Това е всичко, което се казва за Исус, но не се съобщава нищо за Неговия живот или смърт. Другата единствена точна препратка се появява няколко години по-късно в съчиненията на Тацит, римски историк, който в своя разказ за Рим пише за това как през 64 г. римският император Нерон изкарал християните виновни за големия пожар в Рим, защото вероятно той заповядал да бъде подпален. Тацит посочва, че християните били последователи на Христос, когото „прокураторът Понтий Пилат екзекутирал по времето на Тиберий“ (Анали, 15:44). Това не е чак толкова много, но поне тези сведения показват, че в началото на II в. сред литературния елит на Рим било известно нещо за Исус.
От юдейските източници от този период (разбира се, юдейските писатели не били толкова много, колкото езическите) не може да се научи много повече. Но все пак Исус се споменава два пъти в съчиненията на юдейския историк Йосиф Флавий от 93 г., в неговата двадесета книга на „Юдейски древности“. На едно място Флавий просто споменава, че Исус бил наричан месия и имал брат на име Яков. Другото му сведение е по-дълго и от него става ясно, че Йосиф Флавий знаел, че Исус имал репутацията на мъдър човек, че вършел удивителни неща, че имал много последователи и че бил осъден на разпъване от Пилат по подстрекателство на юдейските лидери. Това също не ни дава достатъчно информация, ако искаме да разберем какво е казвал и правил в действителност Исус приживе и какво е довело до смъртта Му. За изненада на много читатели, Йосиф Флавий и езическите източници не казват нищо повече. Ако Исус действително можел да лекува болни, да изгонва демони, да контролира природните сили и да възкресява мъртви – защо за Него не се разказвало повече? Един възможен извод е, че Исус е живял и проповядвал наистина, но известията за Неговите чудеса не били широко познати извън кръга на Неговите последователи. И така, какво можем да кажем за източниците, които са оставили те?
Християнски източници
Разбира се, ние не разгледахме всички написани някога евангелия за Исус, но изучихме някои от най-ранните евангелия извън Новия завет. За повечето читатели не е трудно да разберат, че почти във всеки случай останалите евангелия предоставят не надеждна от историческа гледна точка информация за това какво е казвал и правил Исус, а по-късни предания. Историческият Исус не е убивал своите другари в игрите, нито е погубил учителя си на петгодишна възраст; Той не излязъл от гробницата Си, висок колкото планина; не преподавал гностически митове от библиотеката в Наг Хамади. Неканоничните евангелия са безкрайно увлекателни и действително важни за разбирането на това как се е развивало християнството през следващите векове, но не помагат особено за установяването на това какво в действителност е говорил и вършил Исус.
Разбира се, в Новия завет има още двадесет и три книги освен четирите евангелия, така че някой би могъл да се надява, че в тях се съдържат истории от живота на Исус. Но, за съжаление и за изненада на много читатели, в тях може да се намерят съвсем малко неща. Дори апостол Павел, нашият най-ранен автор, съобщава много малко какво е говорил и правил Исус в интервала между Своето раждане и Своята смъртта. Можем да структурираме лесно цялата информация, която дава Павел, като просто прочетем внимателно неговите писма. За вашата схема няма да ви трябва лист, по-голям от 3x5 инча (виж карето „Препратки на Павел към историческия Исус“). Другите новозаветни писатели съобщават дори още по-малко.
Независимо дали ни харесва или не, ако искаме да научим нещо за историческия Исус, сме повече или по-малко ограничени до изучаването на разказите за Неговия живот и смърт, съдържащи се в четирите евангелия на Новия завет. Това не е защото в основата на тази историческа задача стоят религиозни мотиви и теологични въпроси, нито защото само християните се интересуват от този въпрос. А защото те са нашите най-ранни източници и единствено те биха могли да ни дадат каквато и да е информация, която не произтича от предания и не се е появила значително по-късно.
|
ОТСТЪПЛЕНИЕ
Свидетелството на Йосиф Флавий
Може би най-спорният откъс в цялото творчество на Йосиф Флавий е неговото описание на Исус в осемнадесета книга на „Юдейските древности“: „По това време живял Исус, мъдър човек, ако изобщо може да бъде наречен човек. Той извършил изумителни дела и стана наставник на онези хора, които приемали охотно истината. Той привлякъл към себе си мнозина юдеи и елини. Той бил Христос. По настояване на наши влиятелни лица Пилат Го осъдил на кръст. Но тези, които Го обичали по-рано, не са престанали да го обичат и сега. На третия ден Той им се явил отново жив, както възвестили за Него и за много други Негови чудеса боговдъхновените пророци. И до днес още съществуват така наречените християни, именуващи се така по Неговото име (18.3.3)“.
Над тази характеристика на Исус изследователите си блъскат отдавна главите. Защо Йосиф, благочестив юдей, който не възнамерявал да става християнин, признава открито вярата си в Исус, предполагайки, че Той бил нещо повече от човек, нарича Го Месия (а не просто съобщава, че други мислели така) и заявява, че възкръснал и по този начин било изпълнено пророчеството?
Повечето учени признават, че този проблем може да бъде разрешен, ако се изследва как и от кого се разпространявали съчиненията на Йосиф Флавий през вековете. Защото те не били запазени от евреите, мнозина от които го смятали за изменник заради поведението му по време и след войната с Рим. Напротив, именно християните преписвали съчиненията на Йосиф Флавий в продължение на векове. Възможно ли е това споменаване на Исус да е било леко „подобрено“ от християнски писар, който искал да изобрази Йосиф като по-възприемчив към „истинската вяра“?
Ако премахнем от този откъс прохристиянските вставки, според едно от най-убедителните скорошни изследвания ще получим следното: „Около това време живеел Исус, мъдър човек. Той извършил изумителни дела и станал наставник на онези хора, които охотно приемали истината. Той привлякъл към себе си мнозина юдеи и елини. По настояване на наши влиятелни лица Пилат Го осъдил на кръст. Но тези, които Го обичали по-рано, не са престанали да го обичат и сега. И до днес още съществуват така наречените християни, именуващи се така по Неговото име“ [1] .
Обаче при използването на тези Евангелия като исторически източници също възникват трудности. Не казвам, че са спорни като литературни изображения на Исус или като свидетелства на вярата. Просто в момента ги разглеждам като исторически източници, които могат да ни дадат действителна информация за това какво наистина е говорил и правил Исус. При работа с Евангелията именно тук възникват трудности поради причини, за които вече споменахме. В тях не се твърди, че са написани от очевидци, и почти със сигурност не са написани от очевидци (дори и да бяха, това не означава автоматично, че са точни). Те са написани в периода между 35 и 65 години след смъртта на Исус от хора, които не Го познавали, живеели в други страни и говорели на друг език. Евангелията не са онзи вид многобройни, ранни и независими източници, на каквито се надява историкът. Спомнете си: две от тях (от Матей и от Лука) са използвали третото (от Марк) като свой първоизточник. Още по-тревожно е това, че тези Евангелия не съвпадат на много места, различават се в много отношения и се характеризират с разминавания и дори противоречия.
Наличието на толкова много разминавания се обяснява, на първо място, с това, че авторите са заимствали своите истории от устната традиция. След смъртта на Исус (а всъщност и преди нея) хората разказвали истории за Него. Тези истории се разпространявали в устна форма, година след година, десетилетие след десетилетие. Не бива да се мисли, че понеже Древният свят притежавал предимно устна култура, а не писмена (защото мнозинството било неграмотно), хората се стараели да не променят изобщо разказваните истории (както понякога твърдят някои съвременни християнски апологети). Всъщност, ако антропологичните изследвания на устните култури са ни научили все пак на нещо, то е, че подробностите в историите се променяли непрекъснато, защото разказвачът адаптирал винаги разказа в зависимост от аудиторията и ситуацията.
|
ОТСТЪПЛЕНИЕ
Препратки на Павел към историческия Исус
Студентите понякога остават изненадани, когато научат колко малко информация за историческия Исус може да се извлече от онези съчинения в Новия завет, които не влизат в състава на четирите Евангелия. Апостол Павел, който лично не познавал Исус, но който вероятно познавал някои от Неговите ученици, съобщава най-много подробности. За съжаление, информацията не е голяма. Павел казва, че Исус:
• бил роден от жена (Гал. 4:4);
• роден е като юдей (пак там);
• имал братя (1 Кор. 9:5), името на единия от които е Яков (Гал. 1:19);
• службата Му преминала сред юдеите (Рим. 15:8);
• имал дванадесет ученици (1 Кор. 15:5);
• установил тайнството Евхаристия (пак там, 11:23–25);
• бил предаден (не е ясно дали Павел знае това, или всъщност говори за нещо друго; той пише, че Исус събрал всички на Тайна вечеря „в нощта, в която бил предаден“ (пак там, 11:23), и е възможно да има предвид, че е бил „предаден от Господ на смърт“, а не „предаден“ със зла умисъл);
• бил разпънат на кръст (пак там, 2:2).
Павел цитира подробно думите Му на Тайната вечеря (пак там, 11:23–25), а също така препраща към две други изказвания на Исус: за това вярващите да не се развеждат (пак там, 7:10–11) и да плащат възнаграждение на своите проповедници (пак там, 9:14).
Това е, разбира се, твърде малко за изследователска работа. Информацията е достатъчна, за да покаже, че Павел знаел наистина някои важни сведения за Исус (според Павел най-важните неща в историята на Исус са две: Неговото разпятие и Неговото възкресение от Господа); но това не е достатъчно, за да ни помогне съществено при определянето на това какво е представлявало посланието на Исус или какво е правил и преживявал по време на Своя живот. Любопитно е да размислим защо Павел не дава повече сведения за живота на Исус. Нищо повече ли не е знаел? Как е възможно да не е знаел повече от изложеното, след като е познавал и Петър, и Яков (вж. Гал. 1–2)? Не е ли поискал да научи повече? Смятал ли е, че животът на Исус няма значение в контекста на неговото евангелско послание? Или просто не му се представил случай да каже повече в своите послания, написани по конкретни поводи? Изследователите обсъждат тези въпроси и по всички тези теми може да се каже още много!
Ясно е напълно, че историите за Исус се променяли. В противен случай всичките щяха да съвпадат помежду си без противоречия. Но случаят изобщо не е такъв. Също така е очевидно, че християните измисляли истории за Исус. Който е разказал за първи път приказките за петгодишния Исус, който убил своите приятели и погубил своя учител, за този вреден Син Божий, той е измислил всичко това. За да видим как подобен вид въображение попада в източниците, не е необходимо да чакаме появата на късните Евангелия. Който е разказал пръв историята, записана у Лука, за преброяването по целия свят по времето на цезаря Август, той не се е опирал на исторически факт. Историята била измислена.
В общи линии, Евангелията са нашите най-добри източници на информация за това какво в действителност е правил и говорил Исус; но в същото време възникват много трудности при работата с тях като с исторически източници. Поради това историците, желаещи да възстановят живота на историческия Исус, трябва да избягват две крайности в работата си с Евангелията. Първата крайност се състои в това да се игнорират трудностите и да се представят нещата така, сякаш Евангелията са напълно точни, надеждни от историческа гледна точка биографии на Исус. Те съвсем не са такива. Другата крайност е изследователите, отчаяно вдигайки ръце към небето, да заявяват, че не сме в състояние да разберем нищо за историческия Исус. Това също не е вярно. Тези Евангелия могат да се използват като исторически източници, но трябва да се използват предпазливо, като се следват строги методологични принципи. Ако се следват тези принципи, става ясно, че можем да кажем нещичко за това какво в действителност е говорил, правил и преживял Исус. Наред с другите, изброените по-долу критерии били прилагани от историците към тези източници в техните търсения на историческия Исус.
Критерий първи: древност
Тъй като историите се променят с времето и често биват разкрасявани, най-добре е да се разчита на източници, които са от време, близко до събитията, за които разказват. Евангелията от IV в. са по правило с по-малка вероятност да съдържат исторически достоверна информация за Исус, отколкото Евангелията от I в. Нещо повече, трябва да се доверяваме особено на най-ранните от каноничните Евангелия – и на техните източници. Евангелието от Йоан е последно от четирите и, както вече отбелязахме, в него образът на Исус е развит напълно и се описва от теологична гледна точка. По правило то няма да съдържа толкова исторически сведения, колкото има у синоптиците (дори ако повечето читатели предпочитат теологията на евангелието от Йоан пред тази на синоптичните Евангелия). От синоптиците Марк е най-ранен и на него трябва да се обърне особено внимание. Източникът Q е датиран приблизително по същото време с евангелието от Марк, така че този източник също трябва да заема видно място в изчисленията на изследователите.
Критерий втори: независимо свидетелство
Всеки път, когато имате работа с двама или повече свидетели, всеки от които потвърждава съобщението на другия за случилото се, без свидетелите да са се наговаряли помежду си, съществува сериозна възможност нещата да са се случили точно така, както ги описват. Ако имате само един свидетел, съществува вероятност да си е измислил всичко; или, ако имате двама свидетели, които преди това са общували помежду си, единият би могъл да предаде своята гледна точка на другия. Нужни са ви много независими свидетели.
В случая с четирите Евангелия имаме работа именно с такива свидетели. Евангелието от Марк е създадено без оглед на източника Q; източникът М – без оглед на източника L; Йоан не бил запознат със синоптиците; и ако става въпрос, авторът на евангелието от Тома не бил запознат с нито едно от каноничните Евангелия. Павел не познавал нито едно от Евангелията (защото още не били написани) и, доколкото можем да съдим, авторите на Евангелията не са чели посланията на Павел. Всичко, което се съдържа в тези източници, е засвидетелствано независимо. Така например, съществува независимо свидетелство за това, че Исус дошъл от Назарет (Марк, L, Йоан), че в самото начало се свързал с Йоан Кръстител (Марк, Йоан, Q), че говорил с притчи за Царството Небесно (Марк, Q, М, L, Тома) и че бил разпънат от Понтий Пилат (всички източници). Това, че тези факти са фиксирани в много източници, не означава непременно, че са исторически, но шансовете за това се увеличават значително. Искам да подчертая: дори ако дадено изказване или деяние на Исус се появява само в едно Евангелие (например притчата за добрия самарянин), това не означава задължително, че не идва от Исус. Но вие ще бъдете в състояние да докажете, че дадено изказване или деяние се отнася действително за Исус, опирайки се на критерия за независимо свидетелство.
Критерий трети: несходства
Знаем, че християните променяли и дори измисляли истории за Исус, вероятно още от самия зародиш на християнството. Очевидно са правели това с цел повече истории да разказват за нещата, които самите те искали да чуят. Но какво ще стане, ако разполагаме с предания за Исус, които не съдържат онова, което християнските разказвачи биха искали да видят в тях? Би било трудно такива предания да се обяснят като съчинени от християните за техните цели. Но защо тогава съществуват подобни предания? Най-вероятно защото са правдиви. Това се нарича критерий за несходство. Ако в традицията са се запазили сведения за изказвания или деяния на Исус, които се разминават с това, което християните биха искали да кажат за Него, най-вероятно тези сведения са верни.
Трудно е да си представим причина, поради която християните биха измислили, че Исус е дошъл от Назарет – малко градче, за което никой никога не е чувал. Ако искате да изберете роден град на месията, това би бил Витлеем или Йерусалим, или Рим. Но не и Назарет. Защо в източниците се посочва последователно, че Исус дошъл от Назарет? Вероятно защото Той в действителност е дошъл оттам. Също така е трудно да си представим защо на християните би им трябвало да съчиняват история за това, че Исус е бил кръстен от Йоан, поради две причини. Първо, защото в ранното християнство, според широко разпространеното мнение, онзи, който извършва кръщението, стои духовно по-високо от онзи, който бива кръстен (енориашът няма да кръсти своя пастир). Но кой би поискал да заяви, че Йоан превъзхожда Исус? Второ, Йоан кръщавал за опрощение на греховете. Кой би могъл да каже, че Исус има грехове, които трябва да бъдат простени? Ако християните не са имали причина да измислят подобни истории, защо тогава съществуват разкази за Неговото кръщене? Защото е бил кръстен от Йоан в началото на Своята служба.
Последният пример може да ви порази със своята странност. Почти с пълна увереност може да се каже, че християните не са измислили разказа за това, че Исус е бил разпънат на кръст. Но защо? Спомнете си всичко, което казахме и научихме за юдейските очаквания от бъдещия Месия. Той трябвало да бъде могъщ цар-воин или велик лидер-свещеник на Израил. Кой би могъл да предположи, че Месията ще бъде разпънат? Абсолютно никой. Ако християните, които видели в Исус Месията, искали да съчинят история за Неговата съдба, те биха казали, че е станал цар в Йерусалим и сега управлява над всички римляни. Защо не са казали така? Защото всички знаели, че това не е истина. Той бил погубен от римляните, екзекутиран по най-унизителния възможен начин. Това не е история, която някой би измислил за Месията. И така, Исус е бил наистина разпънат.
Критерий четвърти: Ситуативно правдоподобие
Предходните три критерия бяха „позитивни“. Те могат да бъдат приложени към всички предания за Исус, за да се види какво в действителност е говорил и правил. Те обаче не помагат да разберем какво Той не е говорил и правил. Последният критерий обаче може да бъде използван за тази цел и по този начин той е нашият единствен „негативен“ критерий. Същността на критерия за ситуативно правдоподобие се състои в следното: ако съществува предание за Исус, съдържащо Негови изказвания или деяния, които не се вписват убедително в контекста на юдейската Палестина от I в., то не може да се смята за надеждно от историческа гледна точка. Прост пример: в гностичните Евангелия Исус е изобразен понякога да представя гностични митове за това как е възникнало царството на боговете и как хората се оказали затворени в материалния свят. Нямаме никакви индикации, че каквото и да е подобно мнение е било разпространено сред живеещите в селата палестински иудеи от I в. Почти със сигурност можем да кажеме, че учението на Исус не е включвало такива елементи.
БЕЛЕЖКА
1. Взето от: Meier J. A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus. New York: Doubleday, 1991. P. 61. (Бел. авт.)
(Следва)
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.