ПЕТ ЗВЕРСТВА НА ИВАН ГРОЗНИЙ

ПРЕВОД: Gemini 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
Обезглавяването, обесването и дори набиването на кол ще изглеждат съвсем хуманни, ако се сравнят с тези убийства.
„Свободни сме да помилваме своите холопи [1], но сме свободни и да ги екзекутираме“ (старорус.: „Жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнить вольны же„ – бел. ред.) — така Иван Грозний определил сам правото си да лишава от живот неугодните на държавата хора. Много екзекуции били определени от „Съдебника“ (сборник със закони – бел. прев.) от 1550 г., но царят и неговите подчинени (опричниците [2]) често си позволявали жестоки импровизации.
1. В КОТЕЛ С ВРЯЩА ВОДА
Някои боляри загивали от наистина ужасна смърт. Те буквално били сварявани в котел. Обикновено този вид наказание се прилагало спрямо държавните изменници. Именно по времето на Иван Грозний това престъпление било формулирано като юридическо понятие. Поставяли нещастника в котел, напълнен с вода или с масло.
Ръцете му били вкарвани в специални халки, които не му позволявали да излезе. Поставяли котела на огън, като течността се загрявала постепенно. На такава мъчителна смърт бил предаден държавният ковчежник Никита Фуников. Понякога екзекутирали престъпниците (от гледна точка на опричниците) по малко по-различен начин: обливали ги последователно ту с вряла, ту с ледена вода, докато кожата им „не се свлече като чорап“.
Иван IV Василевич. Гравюра. Фрагмент. Нюрнберг, втората половина половина на 16 в. Х. Вайгел.
2. НА БУРЕ С БАРУТ
Цар Иван Грозний екзекутирал воеводата и пратеник в Кримското ханство Никита Голохвастов по може би най-известния начин. За него разказва и един от героите във филма „Иван Василевич сменя професията си“.
Той бил завързан за буре с барут, което взривили. По аналогичен начин Грозний екзекутирал не един монах. Според легендата при такива случаи царят казвал: „Нека, подобно на ангели, полетят веднага към небесата“.
3. ОБШИВАНЕ КАТО МЕЧКА
Новгородският епископ Леонид бил екзекутиран чрез едно от любимите наказания на Иван Грозний. Духовникът бил зашит в меча кожа, а след това насъскали срещу него кучета, които го разкъсали. В летописите този метод е наречен „обшить медведно“ (да обшиеш като мечка).
Понякога обаче провинилите се пред царя бивали екзекутирани с помощта на мечки, но по друг начин – не чрез „обшиване“, а като ги хвърляли просто на хищниците, за да бъдат изядени.
3. МАСОВО УДАВЯНЕ
Хората на Иван Грозний вършели и масови екзекуции. През 1570 г. няколкостотин представители на новгородската аристокрация били удавени в реката. Понякога преди това царят заповядвал хората да бъдат подпалвани със специално запалително вещество, а после връзвани за шейни и влачени от препускащи коне.
По-нататък, по правило, хвърляли от моста в реката жените и децата на нещастниците. Ръцете и краката на жените бивали завързвани отзад, а децата привързвани към майките им. Никой не успявал да се спаси: след извършването на зверството, опричниците, плаващи с лодки по реката, доубивали с куки онези, които се опитвали да се спасят.
“Опричници“, Н. В. Неврев
4. НА КЪСОВЕ
Иван Висковатий – държавният пазител на печата, който дръзнал да критикува разправата над болярите – бил завързан за един стълб. След това „господарските псета“ (рус. „псы государевы“ – бел. ред.), приближените на царя, отивали до чиновника и режели от тялото му парче месо.
Висковатий починал, когато своята „порция“ отрязал един от опричниците на име Иван Реутов. Иван Грозний предположил, че Реутов е убил нарочно Висковатий, за да не се мъчи повече. За което опричникът си платил – бил осъден на смърт. Но преди да бъде екзекутиран, Реутов се разболял от чума и починал.
БЕЛЕЖКИ
1. Иван Грозний изисквал от всички — включително от най-висшите аристократи (болярите) — да се наричат негови „холопи“. Така че в случая думата „холопи“ означава „безправни поданици“, от най-нисшия, до най-висшия човек в царството.
2. Опричник - член на специалния репресивен апарат на Иван Грозний, символ на безконтролното насилие и на абсолютната царска власт през XVI век.
(Следва)
