АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН / ЗАВЛАДЯВАНЕ НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ к. 161, к. 90 / 1 ЯНУАРИ

Текстът на книгата е трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3.1 Pro и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ДО ТУК:
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ / 26 ОКТОМВРИ / 27 ОКТОМВРИ / 28 ОКТОМВРИ / 29 ОКТОМВРИ / 30 ОКТОМВРИ / Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ / Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ / 2 НОЕМВРИ
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА - 3 НОЕМВРИ / 4 и 5 НОЕМВРИ / 6 НОЕМВРИ / 7, 8 и 9 НОЕМВРИ / 10 НОЕМВРИ
ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА - / 11 НОЕМВРИ / ПРЕМИНАВАНЕТО НА ДУНАВА ПРИ ЧЕРНА-ВОДА — ст. ФИТЕЩИ
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН - / 15 ДЕКЕМВРИ / 16 ДЕКЕМВРИ / 17 ДЕКЕМВРИ / 18 ДЕКЕМВРИ / 19 ДЕКЕМВРИ / 20 ДЕКЕМВРИ / 21 ДЕКЕМВРИ / 22 ДЕКЕМВРИ
БОЯТ ПРИ СЕЛО ГРАЧИ, КОТА 90 - 23 ДЕКЕМВРИ / 24 ДЕКЕМВРИ / 25 ДЕКЕМВРИ / 26, 27 ДЕКЕМВРИ / 28 ДЕКЕМВРИ / 29, 30 ДЕКЕМВРИ
ЗАВЛАДЯВАНЕ НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ к. 161, к. 90 - 31 ДЕКЕМВРИ
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН
Завладяване на неприятелската позиция к. 161, к. 90
1 януари
Времето се влошава (предния ден вали) все повече и повече. Сняг покрива през нощта височините.
Изнесената напред конна бригада разкрива нова позиция, южно от гр. Мачин.
Неприятелската позиция отива по гребена на хребета, който е на около 500 кр. южно от окрайнината на града, надвесен над рекичка със стръмни брегове и кално дъно. По на север отива в обща посока на к. 108. Артилерията е разположена северно от града по хребета към с. Жижила. Над Дунава има два понтонни моста при Браила.
Пехотните части бързо се подават в равнината и наближават неприятелската позиция. Движението на десния фланг по скалистия гребен е по-бавно поради трудностите на местността, добре използвана от противника.
Конната застава (2 еск. от Л. Гв. конен полк, и колоездачната рота) е изнесена в с. Каркалиу, за да охранява ивицата между Дунава и блатото, северно от с. Каркалиу.
Поради необходимостта да се настани артилерията на нова позиция и се подготви за стрелба, което може да се извърши през нощта, началника на дивизията решава да извърши атаката на следния ден сутринта, като през нощта частите и артилерията се приближат, окопаят и подготвят за атака.
В такава смисъл са отдадени нужните заповеди до командира на Сборната пехотна бригада и началника на артилерията.
Тук даваме изпратената до командира на Сборната бригада заповед:
Командующия Сборната пех. Бригада.
Противника заема новата си отбранителна линия, която минава около 300 метра южно от гр. Мачин с обща посока към к. 108. и която е усилена с телена мрежа; поради топографическите особености на местността, батареите ни ще могат да вземат по-удобна позиция само през нощта, затова разпоредете пехотните части да се приближат колкото може повече до телените мрежи, да се окопаят и организират, за да могат утре след артилерийска подготовка да атакуват. При разпределението на частите си, имайте предвид, че ударът ще бъде нанесен пак с десния фланг от към височините. За започването на атаката ще получите заповед. Предупредете частите да вземат мерки против случайно нощно нападение от страна на противника; това е особено важно за 9. германски полк, зад когото се намира цялата артилерия. № 1033., 1.I.917. г, 3 ч. 10 м. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев.
По нареждане от армията 2-та ескадрона на 4. конен полк са взети от състава на дивизията и целия 4. конен полк е събран в. Сара-Гьол ю. и. от Тулча, даден в разпореждане на Сборната дивизия, за охрана на Дунавския бряг източно от гр. Тулча. Същия ден, по-късно 1. конен полк се изпраща в Тулча. Двата полка формират бригада, командира на бригадата с щаба си — в Тулча, временно подчинен на началника на Сборната дивизия, с задача да охранява бряга от Исакча до морето.
От началника на заставата при с. Каркалиу се получават привечер следните сведения за Мачин:
Началнику 1. конна дивизия.
Ивицата суша между Дунава и блатото, което е северно от с. Каркалиу е свободно от противник. Наши разезди достигнаха на един и ½ км. южно от Мачин в тая ивица, но бяха обстреляни с артилерийски огън. Спешен патрул достига 1 км. южно от града, но биде обстрелян с пушечен огън от южната окрайна на града. Ивицата е съвсем открита, без никакви прикрития. По показание на трима местни жители, взети от с. Каркалиу и отведени в Мачин да копаят окопи снощи вечерта и избягали тая сутрин в плав през Дунава, противника продължава да изтегля своите части по двата моста за Браила. В Мачин имало само артилерия и много малко пехота. Русите казвали, че се оттеглят от Браила. № 285., 1 I. 917. г. 4 ч. сл. пл. Получено в Щ. на Д. същия ден, 5 ч 10 м. сл. пл.
Командир на Лейб-Гвардейския конен полк
(п) Подполковник Кисьов.
(Следва)
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