ПЕТТЕ НАЙ-СКЪПИ ВЕЩИ ОТ „ТИТАНИК“, ПРОДАДЕНИ НА ТЪРГ

ИЗТОЧНИК: ДИЛЕТАНТ
ПРЕВОД: : Gemini 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
Билети за кораба, дори за трета класа, можели да си позволят само заможни хора. Заедно с лайнера потъват разкошни бижута и битови предмети.
Часовникът
Часовникът принадлежал на Едмънд Стоун, който бил стюард в първа класа на „Титаник“. Уникалността на находката e в това, че спрял в 2:16 ч. — точно в момента, в който часовникът, заедно със своя собственик, поел към дъното на Атлантика. Часовникът е продаден за $154,000.
Намерен е и друг часовник, принадлежал на 24-годишния пътник Джон Гил. Неговият часовник е спрял в 3:21 ч., когато „Титаник“ бил вече изцяло под вода. Като извадили тялото на Гил от водите на Атлантическия океан, го предали на вдовицата му Сара. Тя подменя механизма на часовника, но запазва стария механизъм и циферблата отделно. Часовникът е продаден от племенника на Гил на търг в Лондон за 25 хиляди паунда.
Писмото на Адолф Заалфелд
От потъналия „Титаник“ са продадени на различни аукциони много ръкописи. Най-известният от тях е писмото, написано от Адолф Заалфелд до съпругата му. Адолф Заалфелд ръководел фармацевтичната и козметична фирма Sparks, White, and Co. Ltd.
Той пътувал за Америка с колекция парфюми, планирайки да разшири своята козметична мрежа. Късметът бил на негова страна — успял да се качи в спасителна лодка и да оцелее. В писмото до жена си той описва шикозния интериор на „Титаник“, изумителното меню и разказва за своето „прекрасно пътуване“. Между другото, оригинално меню от „Титаник“ било продадено на търг за $125,000.
Гривната „Ейми“ („Amy“)
Най-загадъчният предмет от потъналия „Титаник“ е златна гривна с надпис „Ейми“. Изследователите предполагат, че нейна собственичка може да е била Аманда, която била член на екипажа. Но бижуто може да е принадлежало също така и на някоя от двете девойки, които пътували във втора класа — мис Аманда или мис Амели.
Освен това има версия, че гривната е пътувала като подарък за някого. Основната част на бижуто е изработена от чисто злато, а надписът е изписан с диаманти. Освен тази гривна, на „Титаник“ са открити множество други бижута от злато и диаманти на обща стойност около $200,000,000.
Цигулката
Цигулката принадлежала на Уолъс Хартли. Той бил ръководител на оркестъра, който свирел на палубата на лайнера в момента на корабокрушението. Музикантите били принудени да свирят, за да предотвратят паниката и поне малко да успокоят пътниците. Уолъс се удавил, като привързал цигулката за себе си, защото инструментът бил за него изключително ценен: подарък от годеницата му мис Робинсън.
Цигулката било намерена през 2006 г. и експертите установявали доста дълго нейната автентичност. Продадена е на търг в Лондон за 1.7 милиона долара.
Хюмидорът на капитана на „Титаник“
Капитанът на „Титаник“ Едуард Джон Смит не можел да си представи живота без пури. Любовта му към вредния навик стигала понякога дотам, че молел дори близките си да пазят пълно мълчание, докато пуши. Затова британската компания White Star Line, собственик на „Титаник“, му подарила луксозна кутия за пури — хюмидор. Тя е изработена от орехово дърво, а приблизителната ѝ стойност е $ 40,000.
Хюмидорът на Джон Смит е продаден на търг в Ливърпул за 25 хиляди паунда. Предишният му притежател не подозирал колко е ценен, докато експерти не открили емблемата на компанията White Star Line.
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