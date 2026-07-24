НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1999 г. / ИКОНОМИКА / РОБЪРТ МЪНДЕЛ

Робърт Мъндел (Robert Mundell)
24 октомври 1932 г. - 4 април 2021 г.
Икономика
(За неговия анализ на паричната и фискалната политика при различни режими на обменния курс и за неговия анализ на оптималните валутни зони)
Робърт Мъндел (Robert Mundell, 1932–2021) е един от най-влиятелните икономисти на XX век, често наричан „бащата на еврото“ и пионер в съвременната международна макроикономика. През 1999 г. получава Нобеловата награда за икономика за своя анализ на паричната и фискалната политика при различни режими на обменния курс и за теорията за оптималните валутни зони.
1. Кой е Робърт Мъндел?
Произход и образование: Роден е в Кингстън, Канада. Завършва Университета на Британска Колумбия, след което учи в London School of Economics (LSE) и защитава докторска степен в Масачузетския технологичен институт (MIT) през 1956 г.
Кариера: Работи в Международния валутен фонд (МВФ), преподава в Университета в Чикаго, а по-късно става професор в Колумбийския университет в Ню Йорк, където прекарва голяма част от академичния си живот.
2. Основни научни приноси
Мъндел прави революция в начина, по който икономистите разбират отворените стопанства и международните финансови потоци.
Теория за оптималните валутни зони (Optimum Currency Areas - OCA): През 1961 г. публикува фундаментален труд, в който задава въпроса: При какви условия за група от държави е полезно да се откажат от националните си валути и да създадат обща валута? Според него общата валута премахва трансакционните разходи и валутния риск, но държавите губят възможността да ползват собствената си парична политика (напр. да намаляват лихвите или да девалвират валутата си при криза). За да бъде една валутна зона успешна, е необходима висока мобилност на работната сила и капитала, както и гъвкавост на цените и заплатите. Този труд става теоретичният фундамент за създаването на Европейския икономически и паричен съюз и въвеждането на еврото.
Моделът Мъндел-Флеминг (Mundell-Fleming Model): Разработен независимо от Мъндел и Маркъс Флеминг през 60-те години, той разширява кейнсианския анализ за отворени икономики. Моделът показва как влияят фискалната (данъци, държавни разходи) и паричната политика (лихвени проценти) в зависимост от това дали обменният курс е фиксиран или плаващ, и колко свободно се движи капиталът.
„Невъзможната трилема“ (The Impossible Trinity): Мъндел формулира един от най-известните принципи в международната макроикономика. Според него една държава не може да има едновременно три неща: фиксиран валутен курс, свободно движение на капитали и независима парична политика. Всяка страна трябва да избере най-много две от тези три опции.
Икономика на предлагането (Supply-Side Economics): През 70-те години Мъндел става един от интелектуалните бащи на т.нар. Supply-Side Economics. Той подкрепя намаляването на данъците и регулациите с цел стимулиране на производството и инвестициите. Неговите идеи влияят силно върху икономическата политика на американския президент Роналд Рейгън („Рейгъномика“).
3. Връзката с еврото и наследство
Въпреки че е канадец по произход, Мъндел консултира редица европейски институции и е твърд поддръжник на интеграцията в Европа. Заради теоретичната рамка, която дава за единната европейска валута, той остава в историята с признанието „баща на еврото“.
Мъндел е известен и с нестандартния си дух — той прекарва голяма част от късните си години в реставрирано от него тосканско имение от XII век в Италия (Palazzo Altico), където организира академични конференции и срещи на икономисти от цял свят. Известен е и с колоритния си стил и достъпния си начин на обяснение на сложни глобални финансови системи.
Робърт Мъндел умира на 3 април 2021 г. на 88-годишна възраст в Италия.
Съставил: Gemini 3
Редактор: Павел Николов
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