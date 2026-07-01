АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН / ЗАВЛАДЯВАНЕ НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ к. 161, к. 90 / 31 ДЕКЕМВРИ

Текстът на книгата е трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3.1 Pro и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ДО ТУК:
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ / 26 ОКТОМВРИ / 27 ОКТОМВРИ / 28 ОКТОМВРИ / 29 ОКТОМВРИ / 30 ОКТОМВРИ / Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ / Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ / 2 НОЕМВРИ
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА - 3 НОЕМВРИ / 4 и 5 НОЕМВРИ / 6 НОЕМВРИ / 7, 8 и 9 НОЕМВРИ / 10 НОЕМВРИ
ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА - / 11 НОЕМВРИ / ПРЕМИНАВАНЕТО НА ДУНАВА ПРИ ЧЕРНА-ВОДА — ст. ФИТЕЩИ
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН - / 15 ДЕКЕМВРИ / 16 ДЕКЕМВРИ / 17 ДЕКЕМВРИ / 18 ДЕКЕМВРИ / 19 ДЕКЕМВРИ / 20 ДЕКЕМВРИ / 21 ДЕКЕМВРИ / 22 ДЕКЕМВРИ
БОЯТ ПРИ СЕЛО ГРАЧИ, КОТА 90 - / 23 ДЕКЕМВРИ
/ 24 ДЕКЕМВРИ
/ 25 ДЕКЕМВРИ
/ 26, 27 ДЕКЕМВРИ
/ 28 ДЕКЕМВРИ
/ 29, 30 ДЕКЕМВРИ
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН
Завладяване на неприятелската позиция к. 161, к. 90
31 декември
На разсъмване частите правят последен натиск върху противника при к. 161. и в 7 ч. 30 м. пр. пр. успяват да заемат височината, затвърдяват се набързо и отбиват неприятелската контраатака. Противника оставя 4 оръдия, 5 картечници и 150 души пленени.
Началника на дивизията веднага насочва вниманието си за овладяването к. 90., като в 7 ч. 35 м. пр. пл. дава заповед на командира на Сборната бригада, полковник Бобринг:
„Частите да се укрепят на к. 161., да се устроят и след като се инсталира артилерията, която да фланкира к. 90., да се предприеме атаката и на последната кота. Предупредете началниците на частите да държат частите си в ръка и при настъплението си да са готови да срещнат контраатака.“ № 1019.
На началника на артилерията се заповядва „да постави батареи на к. 161., които не само да заздравят положението, но да използват и успеха“.
По пладне началника на дивизията, който е нетърпелив да види използването на успеха, иска на командира на Сборната бригада „настъплението да се води по-енергично и се уясни положението към к. 90., гдето до това време продължава затишие“ (№ 1020.).
Към 5 ч. сл. пл., 9. германски пех. полк достига до телените мрежи пред к. 90. Противника все още продължава да се съпротивлява, като заема височината и с. Каркалиу.
Към к. 161. нашите части развиват успеха си, като продължават настъплението. Те напредват по гребена 1 ½ клм. на север от к. 161., като числото на взетите картечници се увеличава от 5 на 8, а пленниците — на 683 войника с 6 офицери.
Към 7 ч. на настъплението към к. 90. наново се дава тласък за движение. Противника продължава да указва съпротива, въпреки, че нашите на някои места минават телените мрежи.
Също и при с. Каркалиу противника до 7 ч. държи окопите си.
Едва по-късно, към 9 ч. 50 м., германците заемат к. 90., напусната от противника.
Началника на дивизията заповядва: на командира на Сборната бригада да се затвърди на к. 90.; на началника на артилерията — да изнесе и затвърди артилерията; на командира на конната бригада — разузнаване през нощта към гр. Мачин и настъпление на конната бригада на другия ден сутринта. Привечер в армията се изпращат следните донесения:
Командующия III. Армия.
Противника продължава да се съпротивлява на к. 90. Нашите части (германския 9. полк) е достигнал до телените мрежи и тази вечер към 7 часа ще продължи атаката.
В атаката на к. 161. участвуваха само български дружини и плениха до сега известни 523 долни чина с 6 офицера, 4 планински оръдия и 8 картечници. Има да пристигнат още здрави и ранени пленени руси.
В този момент се донася, че нашите деснофлангови части са достигнали височината на гребена на к. 161., която отстои на 2 ½ км. северно от надписа на к. 161. и че, са пленили нови 160 души. № 1022., от 31. XII. 916, г., 4 ч. след пладне.
Началник на 1. конна дивизия.
(п) Генерал-майор Колев.
Командующия III. Армия.
Кота 90. е завладяна, противника отстъпва по посока на Мачин, разпоредих частите да се окопаят, като изпратят силни патрули напред и разезди да поддържат контакт с противника, Утре рано ще предприеме настъпление с целия отряд.
№ 1025. 31. XII. 916 г., 9 ч. 45 м. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев.
(Следва)
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