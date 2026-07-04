ГЛОРИЯ ДЖИЙН В КРАЯ НА 30-те И ПРЕЗ 40-те ГОДИНИ

ИЗТОЧНИК: VINTAGE EVERYDAY
ПРЕВОД: : Gemini 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
Родена през 1926 г. в Бъфало, Ню Йорк, американската актриса и певица Глория Джийн е наета от сравнително малка нюйоркска оперна компания и става най-младият член на оперна трупа в Съединените щати, когато е едва 12-годишна. Глория Джийн участва в главни или поддържащи роли в 26 игрални филма от 1939 до 1959 г. и има множество изяви по радиото, телевизията, на сцената и в нощни клубове. Днес тя е най-известна с ролята си като партньорка на В. К. Фийлдс във филма „Never Give a Sucker an Even Break“ (1941 г.). Умира от сърдечна недостатъчност и пневмония през 2018 г. в болница близо до дома си в Маунтин Вю, Хавай, на 92-годишна възраст.
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.