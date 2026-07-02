МНОГО КРАТКИ ИСТОРИИ / НАПЛИВ ОТ КОБРИ

ИЗТОЧНИК: The Mind Collection
ПРЕВОД: : Gemini 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
ДО ТУК:
НАЙ-ДОБРОТО, НА КОЕТО СИ СПОСОБЕН
/ БЕЗ ПАТИЦА
/ ЛИЦЕ В ЛИЦЕ С РАЗЯРЕНАТА ТЪЛПА
В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“
НАПЛИВ ОТ КОБРИ
Следващата история е разказана от германския икономист Хорст Зиберт. С нея Зиберт въвежда прочутия термин „Ефект на кобрата“ (икономически и социологически термин, който описва ситуация, при която опитът да се реши даден проблем само го влошава заради непредвидени (но логични) странични ефекти – бел прев.)
По време на британското управление в Индия, когато популацията от кобри в Делхи нараснала до тревожни равнища, властите предложили награда за всяка убита кобра. Хората започнали да търсят змиите, да ги убиват и да ги предават. Това проработило – но само до известно време.
Някои по-изобретателни местни жители започнали да развъждат кобри, за да печелят от тяхното убиване и предаване. Тъй като това не отговаряло на замисъла за стимулиране и не решавало съществуващия проблем, британското правителство прекратило програмата. И това проработило – но само на хартия.
Кобрите станали изведнъж безполезни за тези, които ги развъждали. Затова ги пуснали на свобода, което предизвикало отново истински наплив от кобри в Делхи. Даже се твърди, че положението станало по-лошо, отколкото преди намесата на правителството.
(Следва)
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