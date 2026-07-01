АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН / ЗАВЛАДЯВАНЕ НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ к. 161, к. 90 / 2 ЯНУАРИ

Текстът на книгата е трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3.1 Pro и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ДО ТУК:
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ / 26 ОКТОМВРИ / 27 ОКТОМВРИ / 28 ОКТОМВРИ / 29 ОКТОМВРИ / 30 ОКТОМВРИ / Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ / Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ / 2 НОЕМВРИ
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА - 3 НОЕМВРИ / 4 и 5 НОЕМВРИ / 6 НОЕМВРИ / 7, 8 и 9 НОЕМВРИ / 10 НОЕМВРИ
ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА - / 11 НОЕМВРИ / ПРЕМИНАВАНЕТО НА ДУНАВА ПРИ ЧЕРНА-ВОДА — ст. ФИТЕЩИ
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН - / 15 ДЕКЕМВРИ / 16 ДЕКЕМВРИ / 17 ДЕКЕМВРИ / 18 ДЕКЕМВРИ / 19 ДЕКЕМВРИ / 20 ДЕКЕМВРИ / 21 ДЕКЕМВРИ / 22 ДЕКЕМВРИ
БОЯТ ПРИ СЕЛО ГРАЧИ, КОТА 90 - 23 ДЕКЕМВРИ / 24 ДЕКЕМВРИ / 25 ДЕКЕМВРИ / 26, 27 ДЕКЕМВРИ / 28 ДЕКЕМВРИ / 29, 30 ДЕКЕМВРИ
ЗАВЛАДЯВАНЕ НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ к. 161, к. 90 - 31 ДЕКЕМВРИ
/ 1 ЯНУАРИ
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН
Завладяване на неприятелската позиция к. 161, к. 90
2 януари
Нощта минава спокойно. Оперативна заповед на армията, № 74, от 1. I. 1917. г., 10 ч. сл. пл., определя фронта, на който частите от армия ще настъпят и преследват както следва:
„Сборната дивизия — от Дунава до к. 197, изключително; — 4. дивизия на фронта к. 197, включително и к. 364, изключително; конната дивизия — от юг".
С оперативната заповед на конната дивизия № 52 от 2. януарий 1917. г., 6 ч. 30 м. пр. пл., се урежда разпределението на частите и техните задачи. В нея се подчертава, че удара ще се извърши с десния фланг и ще се използува командующето положение, което той заема. Артилерията да се разположи така, че да може да даде една пълна подкрепа на пехотата.
Ето и самата заповед:
Поверителна
Оперативна заповед
по
1 конна дивизия
№ 52
Щаб с. Туркоя 2. януари 1917. г., 6 ч. 30 м. пр. пл.
Карта 1:200,000
§ 1. След вчерашните успешни боеве противника бил принуден да се оттегли по цялата линия и да заеме вторите си укрепени и усилени с телени мрежи позиции, които почват от р. Дунава, около 500 метра южно от Мачин към к. 105.
§ 2. Нашите части съ достигнали 2 клм. западно от к. 82. — западно от к. 197. — 1 ½ клм. северо-западно от к. 264.—500 и южно от гр. Мачин.
§ 3. Днес армията ще продължи преследването си към линията к. 86. (Божеку)—Мачин—Браила.
На усилената конна дивизия (без 1. конен полк) е заповядано да атакува неприятелската позиция пред фронта си, като преследва в посока Мачин—Браила.
а) Командира на Сборната пехотна бригада, полковник Бобринг, — след като установи сигурна свръзка между частите от бойната част, да групира войските си по начин, че да може в скоро време да се атакува неприятелската позиция, когато бъде заповядано и да извърши удара с десния си фланг, като използва предимството на командующето положение, което този фланг има, по отношение на главната неприятелска позиция.
б) Началника на артилерията, полковник Ангелов, да намести полските и тежки батареи по начин, че да могат да дадат пълна подкрепа на пехотата при действията ѝ, като има пред вид, че главния удар ще бъде насочен по височините северо-източно от гр. Мачин.
в) Началника на лявата отбранителна застава — подполковник Кисьов, да продължава да изпълнява дадената му вече задача, да охранява левия фланг и като следи развитието на боя по фронта да настъпи с заставата си по посока на гр. Мачин.
г) Командира на 1. конна бригада, полковник Вуйчев — да замине съ 1. конен полк за гр. Тулча, където се придава временно в разпореждане на началника на Сборната дивизия за да охранява Дунавския бряг от Исакча до Тулча (включително) с 1. конен полк и от Тулча до морето с изпратения вече 4. конен полк.
д) Войски в мое разпореждане:
Командира на 71. турски низамски полк, майор Мухаидин ефенди, да се разположи край шосето — с. Черна—Мачин, по южните склонове на к. 90.
2) 2 ескадрона от Лейб Гвардейския конен полк да се разположат на същото място при турския полк.
§ 3. Заповед за обща атака и за започването на артилерийската подготовка ще се даде допълнително.
§ 4. Домакинските и продоволственни кола, както и лишните кола от бойните обози да не надминават линията на рекичката, която тече от с. Гречи.
§ 5. Аз ще се намирам при к. 90. — където всички отделни началници да се съединят с телефон.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал майор Колев
И. Д. Началник щаба,
от генералния щаб,
(п) Майор Соларов
Мъглата се вдига едва въ 2 ч. сл. пл. Артилерията открива огън, но опита на пехотата да атакува е спрян от силния пушечен, картечен и артилерийски огън на противника. Положението остава непроменено и при падането на нощта, въпреки изискванията на началника на конната дивизия за по-енергични действия.
За положението в армията се изпраща следното донесение:
Командующия III. армия.
Частите от усилената конна дивизия продължиха настъплението, захождайки с дясното рамо, през това време неприятелската артилерия прояви доста оживена деятелност, а пехотата — интензивен огън. Привечер нашата линия достигна до 100—150 кр. до телените мрежи; след като частите се поустроят ще предприемат атаката на височината северо-източно от Мачин, от която зависи и владението на града. № 1038, 2. I. 917. г., 6 ч. 45 м. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев.
(Следва)
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