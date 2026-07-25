ТРИДЕСЕТ ЖИЗНЕРАДОСТНИ СНИМКИ НА ДЕВОЙКИ ОТ 40-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК

ИЗТОЧНИК: VINTAGE EVERYDAY
ПРЕВОД: : Gemini 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
Девойките през 40-те години на миналия век се радвали на независимост, която би накарала много днешни девойки да им завидят. Те били възпитавани от родители и учители, които ги насърчавали да се обличат красиво, за да си намерят съпруг, и да работят на почасова работа, за да могат да си купят скъп сватбен порцелан.
Но когато достигнали възраст, когато вече можели да работят почасово, младежите заминали на война, а и майките, и бащите им работели извън дома. Без момчета, които да впечатляват, и без родители, на които да угаждат, девойките се оказали с неочаквано много свобода и с доста лични средства за харчене.
В училище от тях се изисквало да спазват строго облекло, което определяло абсолютно всичко — от вида на блузата, полата, чорапите и обувките до бижутата и прическите, които могат да носят. Извън училище обаче те разполагали с много повече избор как да прекарват свободното си време и за какво да харчат парите си. Купували си дрехите, които сами искали да носят: плетени пуловери, карирани поли, къси чорапи („bobby socks“), лофъри и очила, лакирани с лак за нокти.
Девойките през 40-те години живеели във вълнуващ и драстично променящ се свят. Когато войната свършила и обществото започнало да се връща към „нормалния“ си ритъм, те били вкусили вече от независимостта и изобщо нямали намерение да се откажат от нея.
Тези ретро снимки са от колекцията на Стивън Мартин и показват как изглеждали младите момичета през 40-те години на миналия век.
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