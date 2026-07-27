ДМИТРИЙ БИКОВ / СТО ЛЕКЦИИ ЗА РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА НА ХХ ВЕК / ИСААК БАБЕЛ, „КОНАРМИЯ“

ПРЕВОД ОТ РУСКИ: Grok
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
ДО ТУК:
АНОТАЦИЯ, ПРЕДИСЛОВИЕ, ОТ АВТОРА / ЛЕОНИД АНДРЕЕВ, „МЪЛЧАНИЕ“, 1900 г. / ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ, „ВЪЗКРЪСНАЛИТЕ БОГОВЕ. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“ / МАКСИМ ГОРКИЙ, „НА ДЪНОТО“
/ ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ, „URBI ET ORBI“
/ АНТОН ЧЕХОВ, „ВИШНЕВА ГРАДИНА“
/ АЛЕКСАНДР КУПРИН, „ДУЕЛ“
/ МАКСИМ ГОРКИЙ, „МАЙКА“
/ ФЬОДОР СОЛОГУБ, „МАЛКИЯТ ДЕМОН“
/ МИХАИЛ КУЗМИН, „АЛЕКСАНДРИЙСКИ ПЕСНИ“
/ СБОРНИКЪТ „ВЕХИ“
/ НАДЕЖДА ТЕФИ, “ХУМОРИСТИЧНИ РАЗКАЗИ“
/ АЛЕКСАНДР БЛОК, “НОЩНИ ЧАСОВЕ“
/ АННА АХМАТОВА, „ВЕЧЕР“
/ АНДРЕЙ БЕЛИЙ, „ПЕТЕРБУРГ“
/ ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ, “ОБЛАК В ГАЩИ“
/ ИВАН БУНИН, “ГОСПОДИНЪТ ОТ САН ФРАНЦИСКО“
/ АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ, “ЕГОР АБОЗОВ“
/ БОРИС ПАСТЕРНАК, “СЕСТРА МОЯ - ЖИВОТ“
/ ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ, “АПОКАЛИПСИС НА НАШЕТО ВРЕМЕ“
/ ЗИНАИДА ГИПИУС, “ПЕТЕРБУРГСКИ ДНЕВНИЦИ“
/ ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН, “НИЕ“
/ НИКОЛАЙ ГУМИЛЬОВ, “ШАТРА“, „ОГНЕНИЯТ СТЪЛБ“
/ НЕОБИЧАЙНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ХУЛИО ХУРЕНИТО“
/ ВИКЕНТИЙ ВЕРЕСАЕВ, „В БЕЗИЗХОДИЦА““
СТО ЛЕКЦИИ ЗА РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА НА ХХ ВЕК в БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ
1920‑те
ИСААК БАБЕЛ
„КОНАРМИЯ“, 1924 г.
Ще се опитаме да поговорим за 1924 година, а именно за сериозния литературен дебют на Бабел. Истинският му дебют, забелязан от малцина, освен от тогавашните пазители на нравствеността, е през 1916 година в списание „Летопис“, когато разказите на двадесет и две годишния Бабел били публикувани от Горкий. И веднага срещу Бабел било повдигнато обвинение за порнография. Но понеже революцията избухнала една година по-късно, това нямало за него никакви последствия.
Първата му публикация, заслужила внимание, в която влезли най-добрите разкази от „Конармия“, включително известният разказ „Сол“, се осъществила в списание „ЛЕФ“ с подкрепата на Маяковский. През 1924 г. в Одеса показали на Маяковский разказите на Бабел и той се развълнувал изключително много, до такава степен, че обожавал да ги чете на глас. Павел Лавут си спомня, че четял на глас пиесата „Залез“ при първа възможност. Озове се в купе с приятел, чете му; привлича гости на „Гендриков переулок“, чете им. По същия начин четял неколкократно от сцена разказа „Сол“, който го изумявал с точността в предаването на интонациите. Наслаждавал се на строежа на стила на Бабел, на невероятната, малко карикатурна и шаржирана, но въпреки това абсолютно точна речева маска на страшния червеноармеец Никита Балмашев, който в разказа „Измяна“ призовава да се разстрелват всички подозрителни: „измяната ходи събута в нашия дом, измяната е метнала на гърба си чепиците, за да не скърцат дъските в дома, който обира“. А в разказа „Сол“ разстрелва една спекулантка: „И като свалих от стената вярната пушка, измих този позор от лицето на трудовата земя и републиката“.
Исаак Бабел
Бабел е изобщо забележителен с тази абсолютна драматургична точност и пластика при възпроизвеждането на чуждата реч, но точно това най-често отвлича вниманието от наистина грандиозните проблеми, които поставя. Всъщност, както самият той характеризира Беня Крик, Беня говори малко, но колоритно и ти се иска да каже още нещо. По същия начин и Бабел говори колоритно, и зад красотата, зад съвършенството на неговата прозаична пластика забравяме напълно за зверствата и кошмарите, които рисува.
Генезисът на Бабел е доста сложен. Има една епиграма, приписвана на Флит: „Под гърмеж на оръдия, под звън на саби, от Зошченко роди се Бабел“. Смятало се, че Бабел води наистина началото си от повествованието на Зашченко, от предаването на чуждата реч като Зошченко, но, разбира се, корените на Бабел са много по-дълбоки. Мисля, че на формално равнище неговият маниер произтича най-вече от Талмуда, от Библията. Не случайно получил талмудическо образование, а на шест-седем години владеел иврит значително по-добре от руски. Получил изключително книжно образование, знаел също така доста добре френски, а на руски започнал да пише на 12–13 години. Както сам отбелязва: „удаваше ми се само диалогът“. Втората съставка на неговата проза е, разбира се, френският натурализъм, преди всичко Зола и в известна степен много любимия му Мопасан. Бабел написал прекрасен разказ за това как го превеждал заедно с една графоманка. Удивителното е, че този синтез от библейско безсрамие, както го наричал Пушкин, „библейска цинизъм“, и безсрамието на френската проза родили заедно небивалата по откровеност и точност, по еротизъм и физиологичност проза на Бабел. Както казва напълно справедливо за него Воронский: „Светът на Бабел е кръв, сълзи, пот и сперма“. Да, наистина е така.
Но при все това мисля, че ако разгледаме непосредствените предшественици на Бабел, знаем, че в руската литература всичко е циклично. Всички персонажи се възпроизвеждат. Да речем, Блок повтаря съдбата на Жуковский, после Окуджава повтаря неговата съдба. Пастернак заема в много отношения нишата на Пушкин и сам пише за това „Станси“, които се римуват с пушкиновите. Тази цикличност така или иначе се осъзнава от всички. Солженицин и Достоевский се копират един друг по странен начин, като две огледала. По същия начин Бабел има един предшественик, абсолютно очевиден. Вие ще кажете лесно неговото име. Той е книжен човек, който 100 години преди Бабел се опитал да обикне бруталните, първичните, страшните хора, опитал се да опише един пиян и шумен интернационал, който върлува приблизително по същите места, в средите на западнните славяни, непосредствено на полската граница. Човек, който с възторг и ужас описва могъщи кентаври, ездачи, полуживотни полухора, полубогове, които са лишени вероятно от традиционния морал, но за сметка на това имат свои много строги представи за чест. Кой е този книжник, създал своя страховит казашки епос? Имало един класически анекдот за това какъв е образователният минимум на просветения човек: „Да не бърка Гогол с Хегел, Хегел с Бебел, Бебел с Бабел, Бабел с кабел, кабел с копой (рус. кобел – бел. ред.), а копой с кучка“. Това е жизненият минимум на интелектуалеца. Та ето, трагедията се състои точно в това, че по някои параметри Гогол и Бабел могат наистина да бъдат лесно сбъркани. Бих назовал два от най-фрапиращите параметри. Първият – който е за мене много принципен, защото става дума за честен художник, за честно поставена пред него задача – опитва се честно да обикне абсолютно чуждия за него свят. Трудно е да си представим нещо по-далечно за Гогол от запорожкото казачество. Стеснителният Гогол, помните ли, Кушнер писал за него: „Не да се съблече, той хапка не можеше да преглътне пред свидетели“. Да, това е наистина така. Предпазлив, затворен, по всяка вероятност или никога не познал женска любов, или я познал и се уплашил завинаги. Чужд на всякаква бруталност, образован, изтънчен човек, автор на най-сложна проза, по-скоро фантастична, отколкото реалистична. Гогол се опитва да обикне искрено богатирите, хората, за които силата е над всичко, и истината, и честта, разбира се, но нека не отричаме, че с истината и с вярата най-често прикриват своите зверски оргии. Всичко това относно вярата и истината е демагогия. И Тарас Булба загива доста глупаво, заради лулата, която искал да прибере. Но това също доказва, че за него предразсъдъците са над разума, честта над прагматизма. Неприемливо е да остави лулата, за да попадне в ръцете на поляците: „Не искам лулата да остане на ляхите!“. Това е много твърдо разделение на свой и чужд. Хора, за които, разбира се, честта е над съвестта, за тях Гогол се опитва да намери максимум романтика и оправдания. Това е опит да бъдат обикнати озверели, силни мъже, опит, който идва от човек книжен, разсъдъчен. Та нали и Бабел иска страстно да стане такъв, каквито са героите от „Конармия“, но пътят към това признание, към това, както той пише: „казаците да престанат да изпращат с усмивчици мене и моята кобила“, минава през отказ от собствената личност, за съжаление. Минава през убийство (пак било то убийство на гъска в разказа „Моята първа гъска“), през отказ от собствените морални ориентири. Иван Акинфиев, главният садист сред конармейците, вика на Кирил Лютов, протагониста на Бабел: „Ти молокан такъв, не слагаш патрони!“. Има предвид – не зареждаш. Лютов не иска да стреля по хора. А „молокан“ означава сектант, хуманист, религиозен човек. За тях няма вече нито Бог, нито дявол. С опита си да ги обикне, Бабел се отказва, за съжаление, от собствената си идентичност. Той е принуден да признае, че губи в „Конармия“ лицето си. В крайна сметка цялата „Конармия“, цикълът от разкази (или роман, както го наричат), е повествование за загубата на лицето, за опита да се слееш с масата и за безнадеждността на този опит.
Разбирате ли, това е време разделно, когато дори през семейството минава страшна пукнатина. Вижте описанието на страшното семейство с ококорени очи в гениалния разказ „Писмо“, където първо бащата измъчва попадналия в плен син, а след това другият син отмъщава, като измъчва бащата: „Добре ли ви е, татенце, в моите ръце? А на Федя, когато го клахте, добре ли му беше във вашите ръце?“. Това е доста страшен разказ за пропукването, което минава през монолита, а след това монолитът зараства, сякаш е жива плът. Да ги обикне не се получило, Бабел така и не станал свой.
Втората тема, която ми се струва дори по-важна. И в „Конармия“, и в „Одески разкази“ темата „Тарас Булба“, искаме или не, е тема за бащата, който убива своите деца. Това е впрочем старозаветна тема. Не казвам, че е темата за Авраам и Исаак. Изобщо, вие знаете, че в Библията темата за отношенията е изключително болезнена. Достатъчно е да си спомним класическия анекдот, когато един евреин отива при равина и казва: „Раби, какво да правя, синът ми стана християнин!“ – „Господ ви съчувства, но Той има същия проблем.“ Ето тук е абсолютно същата история. Рухването на света, в който бащата е основна ключова фигура. Рухването на мита за бащата, рухването на патриархалния свят. В този свят истински разбунтувалият се син е, разбира се, Андрий, който предпочел любовта. Но и Остап, който е обречен, също показва ясно, че светът на Бащата, светът на предишните ценности е приключил. Дошло е нещо друго. След „Тарас Булба“ светът ще бъде друг и тъкмо в това е ужасът. Светът на Бабел, светът на „Одески разкази“ и „Конармия“, е свят, в който е свършила властта на бащите. В „Писмо“ децата измъчват бащата, в „Залез“, централното произведение от одеския цикъл, двамата синове на Мендел Крик се бунтуват срещу баща си. Това до голяма степен е именно крахът на старозаветния свят. За това разказвал Гогол в „Тарас Булба“, за това разказва Бабель в „Одески разкази“ и „Конармия“.
В „Одески разкази“ всички са свои хора. В Одеса дори бандитите обират жертвата с пълно уважение. Първо пишат подробно вежливо писмо, за да сложи жертвата пари под една каца за вода. Ако не ги сложи, обясняват подробно в какво не е права. Забележителен е диалогът от „Одески разкази“, които започват също да се печатат през 1924 година в одеския вестник „Маяк“, когато Рувим Тартаковский, жертва на обира на Беня Крик, му вика: „Хубава мода си възприел – да убиваш живи хора!“. Всичко това се случва в рамките на една общност. Всички са свои хора. А в света на „Конармия“, в страшния свят, всички са чужди помежду си. Това е свят на непоправими разделения. Бабел (Лютов) е чужд за конармейците, поляците са чужди за казаците, евреите са чужди за всички. Всичко завършва пак с масово изтребление на евреите. Това е свят, в който няма никаква обща платформа, няма за какво да се договорят. Най-страшното разделение е показано може би в разказа „Ивановците“, в който дякон Иван, дезертьор, е попада в лапите на споменатия Иван Акинфиев, който го кара към трибунала, но е ясно, че ще го убие по пътя. Дяконът симулирал глухота и Акинфиев гърми през цялото време с пистолет до ухото му, за да предизвика у него истинска глухота. Страшна е молбата на дякона: „Пишете на съпругата ми в Касимов, нека ме оплаче“. Ето това са двете лица на Русия: зверското лице на Иван Акинфиев и кроткото лице на дякона. Между тях не може да има нищо общо, няма никаква обща платформа. Русия е непоправимо чужда за всички и всички са непоправимо чужди един за друг. Това е всъщност и основната поука от „Конармия“.
Какъв изход си представя Бабел е много трудно да кажем, защото, както забелязвали правилно мнозина, светът на Бабел е свят, в който властта на Бащата е приключила, а властта на Христос не е започнала, Христос не е дошъл. Вярно е, че имам едно кощунствено съображение относно „Одески разкази“. Наистина, на мястото на Мендел Крик, който дори сред каруцарите се смятал за грубиян, идват неговите синове, преди всичко Беня. Беня е център на нов жанр, пикаресковия роман. Пикаресковият роман, както знаем вече от една предишна лекция, започва в Русия с „Хулио Хуренито“ и неговите ученици, след това продължава с Беня Крик, разбира се, продължава у Илф и Петров, у Катаев в „Разхитителите“, у няколко забележителни автори наведнъж. Естествено, Бендер е в случая най-важната фигура. В „Ибикус“ у Толстой това е Невзоров. Главна фигура на двадесетте години се оказал хитрецът.
И ето тук се замислям защо. Работата е в това, че пикаресковият роман, което виждаме особено ясно, имайки примера с Беня Крик и Хулио Хуренито, е свят, в който наместо страшния свят на бащата патриарх се предлага по своему милосърдният, шутовският, пародийният свят на хитреца. Оттук не е далече до страшния извод, че първият пикаресков роман в историята на човечеството е Евангелието. Христос е също хитрец, велик шегобиец, който ходи по вода, превръща водата във вино, говори с притчи (говори малко, но колоритно). Изобщо Беня Крик е, разбира се, христологична фигура. Той се опитва да се договори, да избегне убийството, вместо страшното силово управление на бащината каруцарска компания да въведе някакви човешки, повече или по-малко рационални правила. И също е обречен. Ясно е, че ще го убият. Убиват го в сценария, който Бабел написал, имайки предвид, разбира се, съдбата на Мишка Япончик. Загива Хулио Хуренито, не загива, но пълен крах претърпява Бендер. Хитрецът е обречен точно защото се опитва да се шегува в този несмешен свят, опитва се да го смекчи с парадокси. A най-важното е, че светът на хитреците е свят на високата пародия, както Евангелието е пародийно спрямо Стария завет. „До седем пъти ли да прощавам? Не, до седемдесет пъти по седем“.
Светът на „Конармия“ е лишен от това светло, помиряващо, ако щете, шутовско начало. Той е гадещо сериозен свят. Единствената фигура в него, която по някакъв начин претендира може би за някаква доброта и помирение, е фигурата на Лютов. Но Лютов е прекален конформист, за да промени каквото и да било в този свят. Той иска да бъде като другите и в това е неговата беда. Ето защо оцелява, но губи безнадеждно душата си. „Конармия“ е история за това как интелектуалецът губи лицето си, опитвайки се да се отърве напразно от своето човешко съдържание.
Критическата съдба на Бабел е доста щастлива приживе. Почти веднага го приели за класика, но има един човек, който го нападнал и започнал да го тъпче с абсолютно копитна убеденост. Това е Будьоний, същият, който е представен от него едва ли не като легендарен, безмерно положителен, безмерно почитан герой. Но Будьоний усетил точно отвращението на Бабел от грубостта на конармейския бит, от неговата пошлост, от неговото самовъзхищение. Будьоний е представен там, разбира се, донякъде като Петрушка. Той написал голяма статия: „Бабизмът на Бабел“ (бабизъм, от баба (рус.) `жена` - бел. ред.). На Горкий му се наложило да се застъпи за Бабел.
Най-удивителното е, че наричат Бабел бард на световното еврейство, а същевременно тъкмо Троцкий, човекът, който бил в революцията носител на еврейското отмъстително начало, също не обикнал много Бабел. Той написал, че Бабел, разглеждайки огромното тяло на революцията, видял само нейните полови органи. Това е чудовищна глупост, разбира се, но няма какво да се направи: на Троцкий му харесват героиката и романтиката, а Бабел предпочел да опише най-неуспешния поход, полския, в който и той участвал. Поход, който завърши с поражение и с крах на мита за световна революция. Затова от страна на началството, за съжаление, се наблюдавал сериозен скептицизъм. Не зная доколко са достоверни разказите на Бабел за срещите му със Сталин във вилата на Горкий, но Еренбург си спомня, че Бабел се върнал мрачен и казал: „Лоша работа, приятелю. Не ме хареса“.
Той не умеел да се харесва на публиката, защото, за да ѝ хареса, трябвало да бъде чудовище, а Бабел бил човек. Това го направило забележителен писател и жертва на онези чудовищни времена.
Последното, което следва да се каже е, разбира се, това, че ако не се вземат предвид твърде сложните библейски или други коннотации, препратките и цитатите на Бабел, ако се наслаждаваме просто на неговата стилистика, той е безусловно най-яркият писател на двадесетте години, защото, както сам казва: „Никое желязо не може да влезе в човешкото сърце така вледеняващо като точката, поставена навреме“. Лаконизмът на Бабел (някои от разказите му са от по половин страница), великолепието на неговите речеви характеристики, любовта му към одеския бит и омразата му към зверството – всичко това направило от него най-обаятелната фигура на 20-те години.
Именно затова през 30-те години творчеството му фактически прекъснало. Книгата с новели за колективизацията „Великата Криница“ останала незавършена, иззели я при ареста му и до днес не се знае къде е. Романът за чекистите, върху който работел през последните си години, така и не му се отдавал и по всяка вероятност никога не би го завършил.
Изобщо, в свят, в който кислородът ставал все по-малко, Бабел замлъкнал. Той наричал себе си велик майстор на мълчанието. Тъкмо затова малкото, което написал и публикувал, остава и до днес за нас невероятно привлекателно. В известен смисъл неговото мълчание, неговото изчезване нанася най-голямата травма на съветската литература.
Защо при подобна точност, сценична реч и подобно майсторство новелите на Бабел не са филмирани и до днес, а пиесите му нямат сценична съдба?
Бабел, като Гогол, има две пиеси. Едната е много успешна в сценичен смисъл – „Залез“. Втората била поставяна успешно броени пъти, защото е много сложна. У Гогол това е „Женитба“, а у Бабел – „Мария“. Първата е комедия, а втората по-скоро драма или във всеки случай трагикомедия.
Мога да обясня защо текстовете на Бабел нямат щастлива сценична съдба. Именно защото са проза. Прозата се превежда трудно на езика на театъра. Когато Беня Крик говори у Бабел, това е на първо място литература. Да бъде изигран Беня Крик е невъзможно, защото трябва да се изиграе една легенда, образ с невероятно обаяние. Свердлин, който изигра Беня Крик в една пиеса, написана за киното, беше гениален актьор. Знаете го от ролята му на Настрадин от „Бухара“. Но дори и той не е в състояние да предаде атмосферата на легендата, която обгръща въпросния бандит. Всички играят бандит, а трябва да играят Христос. Ето в това е парадоксът.
Вижте Котовский, една парадоксална фигура. Той е обирджия, разбойник, маргинал, той е герой, той е в известен смисъл национален светец, защото поведението му в Одеса, когато се изявявал като някакъв Робин Худ, вземал от богатите и давал на бедните, също го прави легенда. Работата не е в това, че Беня Крик е бандит. Работата е в това, че Беня Крик идва да въведе ред в света, разорен от бащата, свят, в който бащата е грубиянствал и нахалствал, а Беня Крик е дошъл да изгради нови връзки. Той е очарователен. И точно това очарование никой не може да изиграе. Всички играят убиец, бандит, а Беня Крик не изпитвал никакво удоволствие от бандитизма. Нали помните как в прочутия разказ „Кралят“ в сцената със сватбата на сестра му Двойра, отчаян, че му развалят празника, казва: „Татко, не обръщайте внимание на тези глупости. Моля ви, пийте и замезвайте...“.
Тъкмо там е работата, че за него светът на работата и светът на пиршеството са много тясно свързани, но при все това много строго разделени. Трябва да се пирува отделно и да се убива отделно. И когато в разказа „Справедливост в скоби“ се оказва, че не се налага да се убива, че Цудечкис е насочил по грешка бандитите, те започват да се целуват от радост. Олекнало им много от това, че не се налага да вършат излишно злодейство.
Ето какво трябва да се играе: милосърдие, радост, а те играят бандити. Затова прозата на Бабел няма нито сценична, нито кинематографична съдба, ако не броим доста успешната екранизация „Каруцарят и Кралят“, а и то само защото стиховете на песните са написани от забележителния прозаик и преводач Асар Епел, който все пак съумял почти конгениално на Бабел да предзнави всичко на театрален език, а Алеников го заснел. По принцип се налага да признаем, че ако дадено нещо е създадено в жанра проза, то, както отбелязва Шкловский, защо трябва да разваляме вече свършената работа? Нека стигнем до мисълта, че някои неща си остават непреводими.
(Следва)
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