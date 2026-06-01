АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН / БОЯТ ПРИ СЕЛО ГРАЧИ, КОТА 90 / 29, 30 ДЕКЕМВРИ

Текстът на книгата е трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3.1 Pro и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ДО ТУК:
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ / 26 ОКТОМВРИ / 27 ОКТОМВРИ / 28 ОКТОМВРИ / 29 ОКТОМВРИ / 30 ОКТОМВРИ / Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ / Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ / 2 НОЕМВРИ
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА - 3 НОЕМВРИ / 4 и 5 НОЕМВРИ / 6 НОЕМВРИ / 7, 8 и 9 НОЕМВРИ / 10 НОЕМВРИ
ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА - / 11 НОЕМВРИ / ПРЕМИНАВАНЕТО НА ДУНАВА ПРИ ЧЕРНА-ВОДА — ст. ФИТЕЩИ
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН - / 15 ДЕКЕМВРИ / 16 ДЕКЕМВРИ / 17 ДЕКЕМВРИ / 18 ДЕКЕМВРИ / 19 ДЕКЕМВРИ / 20 ДЕКЕМВРИ / 21 ДЕКЕМВРИ / 22 ДЕКЕМВРИ
БОЯТ ПРИ СЕЛО ГРАЧИ, КОТА 90 - / 23 ДЕКЕМВРИ
/ 24 ДЕКЕМВРИ
/ 25 ДЕКЕМВРИ
/ 26, 27 ДЕКЕМВРИ
/ 28 ДЕКЕМВРИ
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН
Боят при село Грачи, кота 90
29 декември
Нощта минава спокойно. Оперативна заповед по армията № 71 от 28. XII. 1916 г. 10 ч. сл. пл. посочва „противника на линията к. к. 90., 161., 1 км. с. з. от к. к. 456. 197., 82., с. з. от Лункавица, в състав 10. и 61. пехотни дивизии.“
Конната дивизия е засилена с още 2 дружини от 6. маршеви полк, 1 дружина от 75. низамски пех. полк, (всичко 10 дружини) и 8. турска 15 с.м. гаубична батарея, всичко: 12 батареи, — възлага ѝ се да се затвърди на позициите си и съдействува с огъня на частите от 4. дивизия към к. 456.
4. и сборната дивизия (вкарана в действие в дясно от 4. дивизия) да продължат настъплението съ към запад.
С оперативна заповед по конната дивизия № 50 от 29. XII. 1916 г., 3 ч. пр. пл. не се дават някои нови нареждания: за началник на артилерията се назначава подполковник Христов, като по-късно той е подчинен на началника на тежката артилерия, полковник Ангелов.
Новопридадените части пристигат: 3/75. турска дружина в 11 ч. 15 м. пр. пл., 1. и 3/6. маршеви в 4 ч. сл. пл. и са изпратени зад десния фланг към с. Гречи.
Деня минава сравнително спокойно. Към 3 ч. сл. пл. към к. 456. противника открива силен артилерийски огън, това дава повод да се мисли, че частите на 4. дивизия настъпват и за да се облекчи положението заповядва се и на батареите на конната дивизия да засилят своя огън, а деснофланговите части срещу к. 161. — да настъпят. Противника веднага отговаря със силен артилерийски огън и спира тяхното настъпление.
30. декември
Скица № 19.
Нощта минава с пушечна стрелба между двете страни. Гъста мъгла покрива местността.
Оперативната заповед на армията № 72 от 29. XII. 1916 г. 11 ч. 30 м. заповядва: „4. дивизия да атакува с десния си фланг к. 197., а с левия — кариерата при к. 161.
Конната дивизия, към която се придават още 2 дружини от 75. турски полк, да атакува к. 161., като с огъня на 3 батареи подпомага атаката на 4. дивизия срещу к. 161. Да усили десния си фланг с 2 дружини от 6. п маршеви полк, а зад левия разположи 75. турски низамски полк“.
Оперативната заповед на дивизията № 51 от 30. XII. 1916 г., 3 ч. 30 м. пр. пл. дава следните нови указания: „Главния удар на пехотата — к. 161, удара да бъде мощен и неочакван за противника“, да се яви възможност по нататък да се извърши сигурен и дълбок прорив в неприятелското разположение в посока на Мачин, като по възможност се дадат минимум жертви; общ началник на артилерията се назначава полковник Ангелов, който с огъня да подкрепи атаката по к. 161., и „к. кариера“ с. и. от котата; да определи придружающи батареи. Началника на лявата застава подполковник Кисьов, да следи хода на боя и при удобен момент да настъпи край Дунава през с. Каркалиу за гр. Мачин; общ резерв — 75. турски низамски полк — зад средата на участъка“.
Мъглата почва да се вдига едвам към пладне и към 2 ч. става възможно да се започнат действията.
Към това време се получава и категорична заповед от командующия III. армия „артилерията да открие барабанен огън по к. 161. и кариерата и под негова закрила пехотата да настъпи. Барабанния огън да се пренася постепенно докато пехотата не се затвърди на заетите места“.
След откриване на артилерийския огън, дружините, 4/31. и 1/11., от п. маршеви полкове настъпват, но са силно поразявани от неприятелската артилерия, която не е задушена от огъня на нашите батареи и търпят жестоки загуби по откритата местност и скалистия гребен на к. 161, срещу противник добре окопан и не разколебан от нашия артилерийски огън.
Въпреки това, началника на дивизията заповядва атаката да продължава, като в подкрепа на десния фланг се изпраща 1 дружина от 75. турски полк.
На 9. германски полк срещу к. 90. е дадено заповед през нощта да се приближи на 500 кр. до противника, за да атакува на разсъмване.
Боят продължава и през нощта. Частите се приближават, устройват и попълват с бойни припаси.
(Следва)
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