МНОГО КРАТКИ ИСТОРИИ / НАЙ-ДОБРОТО, НА КОЕТО СИ СПОСОБЕН

ИЗТОЧНИК: The Mind Collection
ПРЕВОД: : Gemini 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
За Хенри Кисинджър. От книгата „Кисинджър: Биография“ от Уолтър Айзаксън.
Една често разказвана история за Кисинджър […] е свързана с доклад, над който Уинстън Лорд работил в продължение на дни. След като го предал на Кисинджър, той му го върнал със следната бележка: „Това ли е най-доброто, на което си способен?“. Лорд пренаписал и изпипал доклада, след което го предал отново. Той обаче му бил върнат със същия рязък въпрос.
След като го преработил още веднъж – и за пореден път получил същия въпрос от Кисинджър – на Лорд му дошло до гуша и избухнал:
- По дяволите, да, това е най-доброто, което мога да направя!.
- Добре тогава, в такъв случай този път май ще го прочета...
(Следва)
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.