НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1999 г. / ХИМИЯ / АХМЕД ЗЕУАИЛ

Ахмед Хасан Зеуаил (أحمد حسن زويل)
26 февруари 1946 г. - 2 август 2016 г.
Химия
(За неговите изследвания на преходните състояния на химичните реакции с помощта на фемтосекундна спектроскопия)
Ахмед Хасан Зеуаил е египетско-американски химик, останал в историята като „бащата на фемтохимията“. През 1999 г. получава Нобеловата награда за химия за своите пионерски изследвания на преходните състояния на химичните реакции с помощта на фемтосекундна спектроскопия. Той е първият египтянин и изобщо първият арабин, който печели Нобелова награда в научна сфера.
Пътят към науката
Роден е на 26 февруари 1946 г. в град Даманхур, Египет. Завършва бакалавърска и магистърска степен в Александрийския университет, след което заминава за САЩ, където защитава докторат (PhD) в Пенсилванския университет през 1974 г. След кратък постдокторантски престой в Калифорнийския университет в Бъркли, през 1976 г. се присъединява към Калифорнийския технологичен институт (Caltech), където работи до края на живота си и оглавява катедрата по химическа физика „Лайнъс Полинг“.
Научен пробив: Какво е фемтохимия?
Преди работата на Зеуаил учените можели да изследват химичните реакции само по техните изходни вещества и крайни продукти. Процесът на разкъсване и образуване на химични връзки е обаче изключително бърз и изглеждал невъзможен за улавяне в реално време.
Зеуаил преобръща това, като разработва техника, използваща изключително кратки лазерни импулси. Продължителността на тези импулси се измерва във фемтосекунди.
Мащабът на една фемтосекунда: Ена фемтосекунда е равна на 10-15 секунди (една квадрилионна част от секундата). За да си го представим: една фемтосекунда се отнася към една секунда така, както една секунда се отнася към 32 милиона години.
Чрез тази „ултрабърза фотография“ (използваща лазерни импулси вместо светкавица) Зеуаил успява буквално да заснеме молекулите в момента на тяхната трансформация – т.нар. преходно състояние. Това позволява на научния свят да разбере защо някои химични реакции се случват, а други не, и как точно се държи материята на атомно ниво.
Други научни приноси
След Нобеловата награда Зеуаил не спира дотам. Той пренася фемтосекундната концепция в електронната микроскопия, като разработва 4D електронната микроскопия. Тя добавя времето като четвърто измерение към класическата микроскопия, позволявайки на учените да наблюдават промените в структурата на материята (както на неогранични материали, така и на биологични обекти) в реално време и пространство.
Обществена дейност и признание
Зеуаил е изключително влиятелна фигура не само в науката, но и в научната дипломация. Назначен е в Президентския съвет на САЩ по наука и технологии (PCAST) при Барак Обама и става първият научен пратеник на САЩ в Близкия изток. Освен това подкрепя пламенно образованието и науката в своята родината. По негова инициатива е създаден Научно-технологичният град „Зеуаил“ (Zewail City of Science and Technology) край Кайро – проект, целящ да върне Египет на световната научна карта.
Ахмед Зеуаил умира на 2 август 2016 г. в САЩ на 70-годишна възраст. Погребан е с държавни почести в Кайро, оставяйки след себе си наследство, което променя начина, по който човечеството вижда динамиката на микросвета.
Съставил: Gemini 3
Редактор: Павел Николов
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