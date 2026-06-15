МНОГО КРАТКИ ИСТОРИИ / БЕЗ ПАТИЦА

ИЗТОЧНИК: The Mind Collection
ПРЕВОД: : Gemini 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
ДО ТУК: НАЙ-ДОБРОТО, НА КОЕТО СИ СПОСОБЕН
В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“
БЕЗ ПАТИЦА
Ето една съвременна история, разказана от софтуерния разработчик Джеф Атууд.
Добре известно е, че продуцентите (позиция в гейм индустрията, приблизително еквивалентна на проджект мениджър) изпитват нужда да правят промени в абсолютно всичко, което се създава. Предполага се, че на подсъзнателно ниво усещат, че ако не променят нещо, нямат никакъв принос.
Аниматорът, който работел по движенията на царицата за играта Battle Chess, бил наясно с тази тенденция и намерил иновативно решение. Създал анимациите на царицата така, както смятал за най-добре, но с едно допълнение: "дал" на царицата домашна патица. Анимирал патицата във всяка една сцена, като я карал да пърха из ъглите на екрана. Освен това положил големи усилия да се увери, че никога не застъпва „същинската“ анимация.
Накрая дошло време продуцентът да прегледа готовия набор от анимации на царицата. Той седнал и изгледал всичко. Когато приключили, се обърнал към аниматора и казал:
- Изглежда страхотно. Само едно нещо — махни патицата.
(Следва)
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