АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН / БОЯТ ПРИ СЕЛО ГРАЧИ, КОТА 90 / 26, 27 ДЕКЕМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ДО ТУК:
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ / 26 ОКТОМВРИ / 27 ОКТОМВРИ / 28 ОКТОМВРИ / 29 ОКТОМВРИ / 30 ОКТОМВРИ / Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ / Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ / 2 НОЕМВРИ
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА - 3 НОЕМВРИ / 4 и 5 НОЕМВРИ / 6 НОЕМВРИ / 7, 8 и 9 НОЕМВРИ / 10 НОЕМВРИ
ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА - / 11 НОЕМВРИ / ПРЕМИНАВАНЕТО НА ДУНАВА ПРИ ЧЕРНА-ВОДА — ст. ФИТЕЩИ
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН - / 15 ДЕКЕМВРИ / 16 ДЕКЕМВРИ / 17 ДЕКЕМВРИ / 18 ДЕКЕМВРИ / 19 ДЕКЕМВРИ / 20 ДЕКЕМВРИ / 21 ДЕКЕМВРИ / 22 ДЕКЕМВРИ
БОЯТ ПРИ СЕЛО ГРАЧИ, КОТА 90 - / 23 ДЕКЕМВРИ
/ 24 ДЕКЕМВРИ
/ 25 ДЕКЕМВРИ
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
Боят при село Грачи, кота 90
26 декември
Нощта минава спокойно.
Според оперативната заповед по армията № 68. от 25.XII. 916. г., 11 ч. 55 м. сл. пл., „противника все още държи к. 90., к. 161. пред фронта на конната дивизия и западните склонове на к. 456., втората воденица по р. Лункавица (р. Морилор), Мон. Тикилещи. За днешния ден 4. дивизия има да продължи настъплението си към запад с захождане на десния фланг; конната дивизия продължава досегашната си задача“.
През деня няма никакви особени действия по фронта к. 90., к. 161.Конната дивизия е усилена с още артилерия: 2. и 3. с. с. батарея от 2. артилерийски полк (подполковник Христов К.), 2 полски с.с. батареи от 24. турски артилерийски полк (Хаири Бей), една 8·7 см, на пор. Кросновски, една гаубична батарея от Софийския тежък артилерийски полк.
Пристига полковник Вуйчев и поема командуването на 1. конна бригада.
27 декември
Според оперативна заповед по армията № 69. от 26.XII. 916. г., 11 ч. сл. пл., „противника заема линията с. Рашел, 1 км с.-з. от к. 456., к. 161., к. 90. 4. Преславска дивизия ще продължи настъплението си на фронта к. 456., к, 197., а конната дивизия, усилена с дружината на майор Филипов, от 11. пех. маршеви полк, да атакува и заеме к. 161.“.
Дружината (1.) от 11. пех. маршеви полк се присъединява към конната дивизия при с. Гречи в 7 ч. пр. пл.
Заповеданата атака ще закъснее, поради мъглата.
Командването на пехотата е обединено под началството на командира на 9. германски резервен п. полк полковник Вобринг, полка на който влиза в състава на дивизията.
Едва сл. пл., когато мъглата се вдига лениво се започва подготовка на атаката, като по голямата част от батареите в участъка на дивизията съсредоточават огъня си по к. 161.
Обаче, настъплението на нашата пехота е парализирано от успешното действие на неприятелската артилерия, която с умело насочване на огъня си нанася загуби на нашата пехота, която успява до края на деня да заеме само предната неприятелска позиция при к. 161., като залавя 2 офицера и 100 войника в плен.
От разпита на пленниците се узнава, че срещу конната дивизия действува цялата 10. сибирска дивизия, като има 39. и 40. пех. полкове на фронта, к. 90., к. 456., а другите два полка: 37. и 38. — в Мачин.
За да се усигури левия фланг на дивизията от към с. Каркилиу, който не достига до източния край на блатото, вечерта са насочени 2 дружини от 9. гер. п. резервен полк с картечната рота на полка да се развърнат на крайния ляв фланг и заемат незаетото пространство. При движението през нощта картечната рота, не подготвила движението си с разузнаване и охрана, попада в руските линии, бива обстреляна с кръстосан огън, част от хората избити, останалите падат в плен.
(Следва)
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