АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН / БОЯТ ПРИ СЕЛО ГРАЧИ, КОТА 90 / 25 ДЕКЕМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ДО ТУК:
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ / 26 ОКТОМВРИ / 27 ОКТОМВРИ / 28 ОКТОМВРИ / 29 ОКТОМВРИ / 30 ОКТОМВРИ / Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ / Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ / 2 НОЕМВРИ
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА - 3 НОЕМВРИ / 4 и 5 НОЕМВРИ / 6 НОЕМВРИ / 7, 8 и 9 НОЕМВРИ / 10 НОЕМВРИ
ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА - / 11 НОЕМВРИ / ПРЕМИНАВАНЕТО НА ДУНАВА ПРИ ЧЕРНА-ВОДА — ст. ФИТЕЩИ
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН - / 15 ДЕКЕМВРИ / 16 ДЕКЕМВРИ / 17 ДЕКЕМВРИ / 18 ДЕКЕМВРИ / 19 ДЕКЕМВРИ / 20 ДЕКЕМВРИ / 21 ДЕКЕМВРИ / 22 ДЕКЕМВРИ
БОЯТ ПРИ СЕЛО ГРАЧИ, КОТА 90 - / 23 ДЕКЕМВРИ
/ 24 ДЕКЕМВРИ
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
Боят при село Грачи, кота 90
25 декември
Оперативната заповед на армията № 67. от 24. XII., 11 ч. 30 м.. заповядва за 25. декември атаката на неприятелския тет-де-пон при Мачин: „частите от 4. Преславска дивизия да настъпят в 7 ч. пр. пл. със захождане с дясното си рамо в зоната между гребена к. 427., к. 456. и шосето с. Рашел — Мачин включително и атакуват на фронта к. 105. (източно от с. Жижища) к. 197., к. 456.
Частите от усилената конна дивизия, след силна артилерийска подготовка от всички свои батареи и тежките на 4. дивизия, да настъпят от юг и атакуват в свръзка с 4. пех. дивизия, неприятелската позиция на фронта к. 90. — к. 161. включително“.
С оперативна заповед по конната дивизия № 46. от 25. XII. 4 ч. пр. пл., която прилагаме по-долу, се урежда действието на конната дивизия както следва:
Поверително.
Оперативна заповед
по
1. конна дивизия
№ 46.
Щаб с. Туркоя
25. декемврий 916. г., 4 ч. пр. пл.
1 : 200,000
§ 1. След успешните боеве на III. армия през последните дни, нашите войски са достигнали линията: юго-западно от с. Гречи — с. Гречи — к. 456. — 4. клм. северо-западно от буквата „Л“ на надписа „Тайлорз“ — гр. Исакча.
§ 2. Противника в състав около 1 пех. полк (40) от 10. Сибирска дивизия, усилен със спешени части от 3. донска казашка дивизия и артилерия около 2 полски и 1 тежка батарея, заема заблаговременно укрепената и усилена с телена мрежа позиция от р. Дунав, през к. 90. с. и. от с. Каркалия — к. 161., а с други части заеме позиция по височините в северо-източна посока до другото коляно на р. Дунав.
§ 3. Днес III. армия ще атакува последните позиции на противника за да завладее гр. Мачин.
На поверената ми дивизия, усилена с 4 пехотни дружини, (4/31, 2/48, 4/19. и 2/9. германска) с две полски с. с. батареи, една 15 см. гаубична германска батарея и една тежка дългобойна 12 см. Д. 28 батарея, е заповядано да атакува и овладее неприятелската позиция от р. Дунав до к. 161. включително.
В дясно от конната дивизия действува 4. пех. Преславска дивизия. лявофланговите части на която ще овладеят к. 456. — 364. — 105., източно от с. Жижла.
Заповядвам:
1. Командира на Сборния пех. полк, подполковник Георгиев, с 4 дружини и картечния ескадрон от 1. конен полк да атакува участъка от неприятелската позиция — к. 90. — к. 161. включително, като нанесе главния удар срещу к. 161.
2. Командира на полското с. с. отделение, подполковник Овчаров, след като обедини командването на всичките батареи в дивизионния участък и направи необходимите изучавания и поправки в разположението на батареите, за да може стрелбата им да бъде напълно полезна, да подготви и съдействува на атаката на пехотата.
3. Войски в мое разпореждане: командира на конната бригада, полковник Кметов, след като изпрати 2 ескадрона за охрана на крайния ляв фланг на бойното разположение и картечния ескадрон на 1. конен полк в разпореждане на командира на Сборния полк, с останалите ескадрони да се разположи зад средата на дивизионния участък.
§ 4. Съответните началници да направят съображенията си с нужните подготовления за предстоящата атака и да чакат заповед за започването ѝ, като имат пред вид, че те няма да починат по-рано от 9 ч. пр. пл.
§ 5. Дивизионния лекар да открие главен превързочен пункт в с. Туркоя.
б) Ветеринарния лекар на Лейб-Гвардейския конен полк, санитарен майор Рачев, да открие превързочен пункт също в с. Туркоя.
§ 6. Попълването с бойни припаси: а) пехотата — от огнестрелния парк на 4. пехотна дивизия; б) за артилерията огнестрелния склад на ст. Кароль I.
§ 7. Домакинските обози на частите да останат на сегашните си места.
§ 8. Аз ще се намирам на наблюдателния пункт — височината 3 км. юго-западно от с. Гречи.
Началник на 1. конна дивизия
(п.) Генерал-майор Колев
И. Д. началник щаба
от генералния щаб
(п.) майор Соларов.
В участъка на дивизията са разположени още: 3 батареи 15 с/м. гаубици (майор Стоянов), 3 батареи 10.5, от които 2 дълги и едната гаубична (майор Максимов) — всички под командата на полковник Ангелов,
Тъй като противника се предпазва от огнева дейност и всякакво движение по окопите си, а в тила се забелязва по-оживено движение, в щаба на дивизията се дохожда до заключение, че противника се е изтеглил с по-големите си сили и държи позициите с слаби части, заради това началника на дивизията заповядва към 11 ч. пр. пл. пехотата, подкрепена с артилерийски огън, да настъпи и заеме неприятелската позиция.
Нейното настъпление, обаче, е срещнато с силен артилерийски и пушечен огън, от който се разбира, че противника заема здраво позициите си.
Въпреки численото надмощие на нашата артилерия, тя не може да заглуши неприятелските батареи, които без да влизат в двубой с нашите батареи, зорко следят за движението на нашата и пехота, не ѝ позволяват безнаказано да настъпва и приближи к. 161.
Началника на дивизията помолва полковник Ангелов, който не е подчинен, да организира командването на всичката артилерия в участъка на дивизията, за да се добере до едно по-добро командуване и използване.
Деня преминава така — в артилерийска борба.
Понеже 4. пех. дивизия не успява да заеме изходната си позиция, атаката се отлага.
В състава на конната дивизия влизат и другите 2 дружини, заедно с 8 картечници от 9. резервен германски полк; те остават в разпореждане на началника на дивизията при раздвояването на пътя Мачин за с. Сатул - Ноу и с. Черна.
(Следва)
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