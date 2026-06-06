ДАГЕРОТИПИ НА РОДИТЕЛИ С ДЕЦА ОТ СРЕДАТА НА XIX ВЕК

ИЗТОЧНИК: VINTAGE EVERYDAY
ПРЕВОД: : Gemini 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
Ако става въпрос за Викторианската епоха, тя съвсем не била добро време за децата. Била доста мрачно преживяване, независимо дали си беден или богат. Не са нужни много проучвания, за да разберем, че всички трябва да сме благодарни за това, че днес никой родител не би си позволил поведението на тогавашните родители.
Викторианските родители не били известни с това, че показват нежност. Те всъщност вярвали, че дори минималното количество ласки би разглезило детето. Родителите през тази епоха били насърчавани да не целуват никога или да прегръщат децата си – в краен случай се позволявало само една лека целувка по челото преди лягане, ако наистина не са можели да се сдържат.
Следващите дагеротипи от Мич Йънг (Mitch Young) са уловили викториански родители, позиращи с децата си в средата на XIX век.
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