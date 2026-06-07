ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: Gemini 3
РЕДАКТИРАЛ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
ДО ТУК:
БЕЛИТЕ АМАЗОНКИ / БЕЛИТЕ АМАЗОНКИ – 1 / БЕЛИТЕ АМАЗОНКИ – 2 / И ТОВА СЕРИОЗНО ДЕЛО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОВЕРИ НИКОМУ / СКАЗАНИЕ ЗА СИВИЯ ВЪЛК (ЖЕВОДАНСКОТО ЧУДОВИЩЕ) / НАИСТИНА УМНА ЖЕНА / ИСТИНСКА ПИСАТЕЛКА / ИСТИНСКА ПРИНЦЕСА / ДИВЕРСАНТ № 2 / ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ НА КРИМИНАЛИСТИКАТА / ИСТИНСКИЯТ ДЖЕКИЛ ХАЙД / БРАТЯТА И РАЗБОЙНИЦИТЕ / У, ПРОТИВНАТА / ЕДИН ПЕРЕЛМАН ОТ МИНАЛИ ВРЕМЕНА / ДА ПОМНИМ ГЕРОИТЕ / ОЧАРОВАНИЕТО НА ИСЛЯМА / ДА СЕ УДАВИШ В ПУСТИНЯТА / РАЗГАДАВАМЕ ЗАГАДКИТЕ / ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ПИТКАТА / КАКВИ ПИСАТЕЛИ ИМАЛО НЯКОГА! / ГЕРОЯТ ПРЕДПОЧЕЛ МАЛКИЯ СВЯТ ПРЕД ГОЛЕМИЯ, НО НЕ НАМЕРИЛ ЩАСТИЕ В НЕГО / ПРЕКРАСНИЯТ МАРКИЗ / ЗАЩО МУ Е НА ЧОВЕКА НЕЩАСТИЕТО / ФАТАЛНА ЖЕНА: РУСИЯ, ДВАДЕСЕТИ ВЕК / С БОТАНИК ОКОЛО СВЕТА / РОМАНОВИ, ПАДНАЛИ В БИТКА / ЗА ГАДНАТА ПРИРОДА НА КАРМАТА / МЛАДИ ГЕНЕРАЛИ / СЪВСЕМ МЛАДИ ГЕНЕРАЛИ / ГЛАВНИ ВОЕННИ ГЕРОИ / ПЪТЕШЕСТВИЯТА НА БАБА ШАПОКЛЯК / ПИЛЕНЦЕТО И ЛОКОМОТИВЪТ (ЗА ШВАРЦ) / НЕ ОБИЧАМ БОНАПАРТ / ЗАГАДКАТА НА ЧУДОВИЩЕТО / ПЪРВАТА ДЕВИЦА КАВАЛЕРИСТ / ГРАФ НОГИ ЧЕТЕ ВЕСТНИК / НЕСКРОМНОТО ОБАЯНИЕ НА АРИСТОКРАЦИЯТА / ДАМАТА С КУЧЕНЦЕТО ИЛИ МОМИЧЕ С ХАРАКТЕР / ИЗЧЕЗВАНЕ ЗА ДВАМА / ОБРАЗЪТ НА ЕНЕРГИЧНИЯ ГЛУПАК В РУСКАТА ИСТОРИЯ / ЛЮБОВНИКЪТ НА РЕВОЛЮЦИЯТА / ОТГОВОР НА ЕДИН ЧЕСТО ЗАДАВАН ВЪПРОС, ИЛИ ХУБАВО Е ДА СИ БЕЛЕТРИСТ / САТУРН ЕДВА СЕ ВИЖДА / ЯПОНСКИЯТ БОГ / НЕПРИЯТЕН ФАКТ / ЖИВОТЪТ И СМЪРТТА НА ВЕСЕЛИЯ ЧОВЕК / АКО БЯХ ШÒГУН / МЕЧТА ЗА УКРАЙНА / КАК СЕ РАЖДА ИДЕЯТА / ПОЕТЪТ ЦАР / ЦЕЛИЯТ СВЯТ Е ТЕАТЪР / ОТ АРИСТОКРАТ ДО ДЪНОТО (И ОБРАТНО)
В БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ - БОРИС АКУНИН / „ЖИВОТ НА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ХОРА И ЖИВОТНИ. КРАТКИ ИСТОРИИ ЗА НАЙ-РАЗЛИЧНИ НЕЩА“
НАЙ-СТРАШНИЯТ ЗЛОДЕЙ
Започнах да търся отговор на въпроса: кой е най-страшният престъпник? В смисъл, от какъв пол и на каква възраст.
По-страшен от убиеца, който изненадва жертвата (и читателя). Това трябва да бъде някой, от когото изобщо не очакваш агресия.
Ясно е, че мъжът в разцвета на своите сили се изключва – това е най-опасната разновидност на човека.
Жените в млада или средна възраст също не стават – такива персонажи има под път и над път, името им е Миледи, Никитà и агент Черната мамба.
Ето как трябва да изглежда идеалната убийца
Нелош вариант е детето убиец, но този ход също не е вече оригинален, а и освен това е някак си несимпатичен.
Старче с озъбена паст? Историята на човечеството и още повече литературата са много гъсто населени със злобни и жестоки старчета – от магьосника Черномор до доктор Лектър.
Така, по метода на изключването, стигнах до извода, че най-неочакваният, а следователно и най-страшният тип злодей е някоя баба с миловиден вид. Не вълк, преоблечен като баба, а най-истинска старица. Плете ръкавичка, святка с очилцата, на печката бълбука сладко, в краката ѝ дреме котарак. „Я ела, – казва, – внучке, да ти дам медена питка“. Внучката идва, а бабата прас! – с иглата за плетене в окото.
Страшно.
Бабата убиец предизвиква ужас, защото изважда от подсъзнанието спомена за детските страхове – за онова време, когато в живота на малкото дете жените играят много по-важна роля от мъжете. Неслучайно в детския фолклор има толкова много вещици и магьосници. От никого не съм се плашил така, както от Баба Яга - никакви Индианци Джо и Кашчейовци Безсмъртни не можеха да се сравнят с нея.
И ето, сега ще ви разкажа за една бабичка, живяла преди около двеста години в горите край бреговете на Сома.
И така, есента на 1816 година. Вечер. По пътеката върви добър и весел човек, съдържател на селски хан, и си подсвирква. Вижда стара, жалка просякиня, свита от студ. Тя моли за милостиня и мъжът вади кесията си, дожаляло му е за нещастницата. При вида на кесията бабичката скача върху минувача и с точен удар на ножа си му прерязва гърлото.
Това е първото убийство, извършено от Прюданс Пезе, по прякор Вълчицата. В продължение на четири години тя навява ужас в цялата околност. Само през 1819 година в сантерските гори намират деветнадесет трупа с прерязани гърла.
Вълчицата имала няколко помощници, като дясна ръка ѝ бил един дебил с гигантски ръст и фантастична сила на име Фермен Капеле. Шайката била наречена „Сантерските нажежители“ („Les Chauffeurs du Santerre“), защото по време на обирите, за да изтръгнат информация къде в къщата са скрити ценностите, престъпниците горели краката на жертвите си с нажежени въглени.
Като цяло това били доста обикновени изроди, каквито имало във всички времена. Необичайното е само това, че предводител им била една грохнала (по мерките на онази епоха) 72-годишна старица, на която те се подчинявали безпрекословно и която си служела с ножа като хирург със скалпела.
Кръстопътят се нарича „Гилотината“
В края на краищата за борба с бандата на Вълчицата бил повикан от Париж великият Видок – най-известният детектив на епохата. Той успял да се внедри в шайката и злодеите били заловени на местопрестъплението по време на поредния им удар.
Нашата бабичка получила удар с щик в корема, но успяла да избяга, държейки изсипалите се вътрешности в дланите си. Заловили я на следващия ден в относително добро здравословно състояние. Във всеки случай, Вълчицата доживяла до съда и ешафода.
Екзекутирали я със съучастниците ѝ публично, на един кръстопът. Вълчицата отказала да се изповяда пред свещеник, а като последен поздрав към човечеството, пред очите на всички, се облекчила по голяма нужда. Прощалните думи на тази класическа социопатка били: „Ще получите главата ми, но не и опашката“.
И вещицата знаела какво говори. В същото това кътче на Пикардия, 37 години по-късно (точно в годината, когато починал Видок!), се появила отново шайка „нажежители“ и членовете ѝ били екзекутирани на абсолютно същото място (виж снимката горе).
Щом прочетох в различни източници за тази бабичка, разбрах веднага: ще ми влезе в работа. Съвсем скоро ще я пусна (е, не самата Вълчица, а поредната ѝ „опашка“) да поуплаши малките деца от страниците на една книжка... (Става въпрос за повестта на Акунин „Странният човек“ – бел. прев.)
(Следва)
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