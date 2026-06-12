НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1998 г. / ЛИТЕРАТУРА / ЖУЗЕ САРАМАГУ

Жузе Сарамагу (José Saramago)
16 ноември 1922 г. - 18 юни 2010 г.
Литература
(За това, че създава притчи, изтъкани от въображение, със състрадание и ирония, които постоянно ни позволяват да схванем една илюзорна реалност)
Жузе Сарамагу (José Saramago) е португалски писател, удостоен с Нобелова награда за литература през 1998 година. Той е смятан за един от най-значимите и влиятелни португалски писатели на XX век, чието творчество оставя трайна следа в световната литература.
Роден е на 16 ноември 1922 г. в малкото село Азиняга, провинция Рибатежо, Португалия, в бедно селско семейство. Трудното му детство и социалният произход оказват дълбоко влияние върху мирогледа и творчеството му. Сарамагу завършва само основно образование поради финансови затруднения и се налага да работи от млада възраст като механик и чиновник, преди да се посвети изцяло на литературата.
Литературната му кариера започва сравнително късно. Дебютният му роман "Terra do Pecado" ("Земя на греха") е публикуван през 1947 г., след което следва дълга пауза от почти двадесет години. Едва от 70-те години на миналия век той се завръща активно в литературата и именно тогава започва да изгражда своята уникална творческа идентичност.
Международното му признание идва с романа "Memorial do Convento" ("Мемоар за един манастир", 1982 г.), последван от "O Ano da Morte de Ricardo Reis" ("Годината на смъртта на Рикардо Рейс", 1984 г.) и "A Jangada de Pedra" ("Каменният сал", 1986 г.). Тези произведения утвърждават Сарамагу като майстор на историческия и алегоричен роман.
Сред най-известните му произведения, преведени на български език, са романите "Слепота" ("Ensaio sobre a Cegueira", 1995 г.) и "Приумиците на смъртта" ("As Intermitências da Morte", 2005). Романът Слепота разказва за внезапна епидемия от слепота, обхванала едно общество, и е определян от критиците като смущаващо и едновременно прекрасно произведение, дълбоко изследващо човешката природа, морала и социалните структури.
Стилът на Сарамагу е изключително характерен и лесно разпознаваем. Той използва дълги, извиващи се изречения, нетрадиционна пунктуация — диалозите не са отделени с кавички, а са вградени в основния текст — и притчов, алегоричен език. Разказвачът при него е активен участник в историята, коментиращ събитията с ирония, съчувствие и философска дълбочина. Именно тази неповторима нарация прави прозата му едновременно предизвикателна и завладяваща.
Нобеловият комитет присъжда наградата на Сарамагу на 10 декември 1998 г. в Стокхолм, мотивирайки решението си с думите, че той създава „притчи, изтъкани от въображение, със състрадание и ирония, които постоянно ни позволяват да схванем една илюзорна реалност". На церемонията по награждаването Сарамагу произнася своята прочута нобелова реч, в която разказва за детството си и за пътя, довел го до световното литературно признание.
Освен Нобеловата награда, Сарамагу е носител и на наградата „Камойш" — най-престижното литературно отличие в португалоезичния свят. Tворчеството му е преведено на повече от 25 езика и е изучавано в университети по целия свят.
Интересен факт е и ранният му ръкопис "Claraboya" ("Прозорец"), написан в началото на 50-те години на XX век, но публикуван едва 59 години по-късно — произведение, което хвърля светлина върху ранния творчески свят на писателя.
През последните години от живота си Сарамагу живее на Канарските острови, Испания, заедно със съпругата си — испанската журналистка и преводач Пилар дел Рио. Той остава активен и ангажиран с обществени и политически въпроси чак до края на живота си, изказвайки се открито по теми като социалното неравенство, капитализма и правата на човека.
Жузе Сарамагу умира на 18 юни 2010 г. в Тиас, Лас Палмас, Канарските острови, на 87-годишна възраст. Смъртта му е посрещната с огромна скръб в Португалия и по целия свят. Тленните му останки са транспортирани в Лисабон, където са положени за поклонение, а прахът му е разпръснат под маслиново дърво пред Дома-музей „Жозе Сарамагу" в Лисабон — символичен финал за писател, дълбоко свързан с португалската земя и португалската душа.
Наследството на Сарамагу в световната литература е неоспоримо. Той доказва, че литературата може да бъде едновременно философски дълбока, политически ангажирана и художествено завладяваща. Творчеството му продължава да вдъхновява читатели и писатели по целия свят и остава живо завещание за силата на човешкото въображение и словото.
Съставил: Gemini 3.1 Pro
Редактор: Павел Николов
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