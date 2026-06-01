АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН / БОЯТ ПРИ СЕЛО ГРАЧИ, КОТА 90 / 28 ДЕКЕМВРИ

Текстът на книгата е трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3.1 Pro и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ДО ТУК:
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ / 26 ОКТОМВРИ / 27 ОКТОМВРИ / 28 ОКТОМВРИ / 29 ОКТОМВРИ / 30 ОКТОМВРИ / Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ / Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ / 2 НОЕМВРИ
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА - 3 НОЕМВРИ / 4 и 5 НОЕМВРИ / 6 НОЕМВРИ / 7, 8 и 9 НОЕМВРИ / 10 НОЕМВРИ
ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА - / 11 НОЕМВРИ / ПРЕМИНАВАНЕТО НА ДУНАВА ПРИ ЧЕРНА-ВОДА — ст. ФИТЕЩИ
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН - / 15 ДЕКЕМВРИ / 16 ДЕКЕМВРИ / 17 ДЕКЕМВРИ / 18 ДЕКЕМВРИ / 19 ДЕКЕМВРИ / 20 ДЕКЕМВРИ / 21 ДЕКЕМВРИ / 22 ДЕКЕМВРИ
БОЯТ ПРИ СЕЛО ГРАЧИ, КОТА 90 - / 23 ДЕКЕМВРИ
/ 24 ДЕКЕМВРИ
/ 25 ДЕКЕМВРИ
/ 26, 27 ДЕКЕМВРИ
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН
Боят при село Грачи, кота 90
28 декември
Нощта минава в рядка патрулна и артилерийска стрелба. Според оперативната заповед на армията № 70. от XII. 916. г., 11 ч. 30 м. сл. пл., „противника е отстъпил с левия си фланг на линията с. Лункавица. к. 197.
Конната дивизия да овладее к. 161., като за атаката засили пехотните си части срещу к 161. с още една пех. дружина и да действува със съсредоточен артилерийски огън по височината; 4. пех. дивизия да съдействува на атаката, като вкара в действие повече батареи срещу к. 161.“
Въз основа на тази заповед по конната дивизия се отдава оперативна заповед № 49. от 28. XII. 916. г , която даваме изцяло по долу.
Поверително.
Оперативна заповед
по
конна дивизия
№ 49.
Щаб с. Туркоя.
29. декмври 1916. г. 2 ч. 30 м. пр. пл.
Карта 1:200,000
§ 1. След вчерашните оживени боеве по целия фронт противника е бил принуден да отстъпи и нашите части са достигнали линията: р. Дунав, 2 км. северно от с. Гречи, и рекичката, която тече през това село — 1 км. с. з. от к. 456. — левия бряг на р. Лункавишка — височините юго-западно от село Рашел—с. Рашел.
§ 2. Днес армията ще продължи настъплението си все със същата цел, да отхвърли противника от укрепената му позиция и завладее тет де-пона при гр. Мачин.
Задачата за усилената конна дивизия остава същата — да отблъсне противника от позицията му от р. Дунав — през к. 90. — до к, 161. включително и завладее Мачин.
Заповядвам:
а) Командира на 9. резервен германски полк, полковник Вобринг, който е обединил вече командването на всички части придадени на конната дивизия, да настъпи с пехотата под прикритието на мъглата, или артилерията, за да се приближи още повече към неприятелската позиция, където да се окопае и чака заповед за обща атака; да групира по възможност повече сили за атака на к. 161; да вземе мерки против контра-атаки, които противника би предприел срещу левия ни фланг и мерки за тясна свръзка с 4. пех. Преславска дивизия.
б) Началника на артилерията — в съгласие с командира на 2. тежък артилерийски полк — да премести някои от полските и тежките батареи още тази нощ напред по начин — да може да обстрелват с още по-ефикасен огън неприятелската позиция; да прикриват настъплението на пехотата и да подготви и поддържа атаката, както на к. 161. и височините далеч северно от тази кота, тъй също и к. 90. Независимо от това да изпрати един артилерийски взвод в разпореждане на началника на лявата отбранителна застава.
в) Началника на лявата отбранителна застава — командира на 4. конен полк — подполковник Венедиков с 2 ескадрона, колоездачната рота и един артилерийски взвод да охранява левия фланг на бойното разположение, да настъпи през теснината между р. Дунав и блатото от с. Иглица към с. Каркалиу и завладее последното село.
г) Войски в мое разпореждане — полковник Вуйчев — с 1. конна бригада да се разположи зад средата на бойния ред и да изпрати офицери, които да рекогносцират предлежащата местност за в случай на действие в конен строй.
§ 3. Заповед за започване общата атака и за усилената артилерийска стрелба ще дам допълнително.
§ 4. Дадените до сега разпореждания относително до санитарната и ветеринарната служба, попълването на бойни припаси и обозите остават в сила.
§ 5. Аз ще се намирам на наблюдателния пункт — височината 3 км. юго-западно от с. Гречи.
Началник на 1. конна дивизия.
(п) Генерал-майор Колев.
И. Д. началник щаба,
(п) Майор Соларов.
Поради слабия числен състав в пехотата, широкия фронт на дивизията и упоритата съпротива на противника (който вкарва в действие нови батареи и пехотни части), което предсказва, че при удобен случай той би могъл да премине в контър-атака и ние бихме рискували артилерията си недостатъчно охранявана по фронта.
Вън от всичко това, противника се е окопал с телени мрежки, а частите нямат ножици за рязане на тел. Началника на дивизията се вижда принуден да преустанови проектираната атака, за което донася в армията
Тук даваме изцяло донесението на командира на Смесената бригада, полковник Вобринг от 28. декември, от което се вижда развитието на действията и отдадената от него заповед за този ден.
Началнику 1. конна дивизия
По заповед от армията на 27. октомври, 2 ч. 30 м. сл. пл., приех командването на всички пехотни части от кавалерийската дивизия: българския комбиниран полк с 4 дружини и 9. германски резервен полк с три дружини.
Двата полка в това време заемаха следното положение: комбинирания полк, дружини в първа линия от дясно на ляво: 4/31 в с. Гречи; от него до шосето 2/48; от шосето до Дунава 4/19.
В резерв зад десния фланг в с. Гречи 1/11.
9. германски резервен полк 2. дружина в Гречи; 1. и 3. дружини при кръстопътя между шосето Сатул Ноу — Мачин и пътя Туркоя за шосето Сатул-Ноу — Мачин.
Щаба на полка се намира на наблюдателния пункт на дивизията.
Целия полк беше в дивизионен резерв.
Цялата артилерия почна престрелка по неприятелските позиции, особено по окопите на височината 161. в 2 ч. 30 м. сл. пл. В 3 ч. започна стрелбата на поражение по окопите на к. 161., атаката на която беше заповядано на комбинирания полк.
Към 4 ч. сл. пл. русите не можаха да издържат силния наш артилерийски огън върху височината и напуснаха в бягство своите позиции на южните склонове на к. 161., като отстъпиха на северо-западна посока.
Намиращите се срещу к. 161. части от комбинирания полк, които бяха настъпили в 4 ч. заеха неприятелските окопи и плениха няколко офицери и около 100 войника.
Комбинирания полк получи, при заемането на южните окопи, бърза заповед да атакува с цялата си линия заетите още руски окопи.
2. дружина от 9. германски полк биде привдигната към рътлината и юго-западно от Гречи вече под силния неприятелски пушечен огън.
1. и 3. дружина от 9. полк бидоха предвигнати зад наблюдателния пункт на дивизията.
Преди първа дружина да бъде достигнала до там, тя беше изпратена в 4 ч. 15 м. преди пл. по заповед от дивизията за охрана на фланга на комбинирания полк към к. 90., с допълнителна заповед — да вземе участие, ако стане нужда, в атаката на комбинирания полк. Настъплението на комбинирания полк неможа да напредне на десния фланг, поради действието на неприятелския шрапнелен огън на откритата местност. По тази причина, предната линия получи заповед да се окопае и по-нататъшното настъпление биде отложено до настъпване на тъмнината.
В 4 ч. 20 м. сл. пл. дадох следната заповед до бригадата:
1. По заповед от армията съм назначен за през време настъплението към Мачин командующ на всички пехотни части на конната дивизия (с право на бригаден командир).
2. С настъпване на тъмнината да се заеме следното разпределение на участъците:
Десен участък — комбинирания полк (подполковник Георгиев) 4/31, 2/48, 4/19, 1/11) от к. 161. включително до шосето Сатул-Ноу — Мачин, изключително.
Ляв участък: 9. германски резервен полк (без 3. дружина) командир Мюмуер от шосето Сатул-Ноу — Мачин (включително) до Дунава.
Пехотата от предната линия през нощта да настъпи към противника до непосредствено съприкосновение с него.
Донесенията за събитията през нощта и за позициите на нашите предни линии, а особено за разстоянието до противника, да се отправят по телефона до мен.
4. 3/9 остава като резерв на бригадата при наблюдателния пункт на дивизията.
5. Наблюдателния пункт на бригадата ще се намира само там и да бъде устроена телефонна станция, с която частите да се свържат.
Към 6 ч. сл. пл. силни руски патрули опитаха да настъпят срещу българските позиции на к. 161. С силен артилерийски и пехотен огън те бяха отбити.
През нощта нашите войски продължиха да настъпват. Резултата от това се вижда от донесението на двата полка.
Комбинирания полк донася:
От наблюдателния пункт на могилата в с. Гречи. 28. XII. 916. г. 4 ч. 45 м. пр. пл. Донасям, че дружините на подчинения ми полк при настъпване на нощта заеха своите участъци: от височината 161., включително, до шосето Сатул-Ноу — Мачин, при което три дружини и една рота са на първа линия, а останалите три роти като полкови резерв.
През нощта имаше схватки между нашите и неприятелските патрули. Първата линия е в съприкосновение с противника.
Командира Сборния полк.
9. германски полк донася: 2/9. (намираща се в дясно в свръзка с Комбинирания полк) е настъпила до 500 крачки от неприятелските позиции на к. 90. Допиращата се до нея българска дружина заема около 900 метра по-назад с фронт на северо-изток.
2/9. има в резерв две роти и картечната рота. 1. дружина (в ляво от втора до блатото) се намира средно на около 300 м. пред неприятелските позиции на к. 90. Левия фланг ѝ е извит по такъв начин, че се намира на около 2000 метра от с. Каркалиу.
1/9. има в резерв: 1 рота зад центра на дружината, един взвод зад левия фланг до блатото, за охрана на левия фланг — 1 взвод картечница.
Руската позиция на к. 90. показва две една зад друга лежащи линии окопи, отчасти покрита, и с малки изключения една телена мрежа от 2—3 кола широчина.
Селото Каркалиу изглежда да е силно заето от пехота с картечници.
В 3 ч. сутринта два взвода от картечната рота № 1., които отивали да заемат мястото си на позицията, се заблудили и се натъкнали на руската позиция, гдето били обиколени и обстреляни от всички страни.
Само един ранен се завърнал. Загубени са: 4 картечници с прислугата им (3 подофицера и 25 войника). 28. XII. 916. г.
(подп.) Полковник Вобринг.
Атаката на отбранителната застава в посока на село Каркалиу, която трябва да се извърши по съвършено открита и равна местност с тесен фронт, пресечена с два ръкава, втория от които е пред неприятелските окопи, също така е изоставена.
Частите от заставата достигат само до първия ръкав и там се окопават.
(Следва)
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