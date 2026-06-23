МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО / РАЗКАЗИ / „БОТУШКИ“

ПРЕВОД: Gemini 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
ДО ТУК ОТ МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО:
1923 г. – „ИЗПОВЕД“ / „БЕДА“ / „НА ЖИВА СТРЪВ“ / „БОГАТ ЖИВОТ“ / „ЖЕРТВА НА РЕВОЛЮЦИЯТА“ / „АРИСТОКРАТКА“ / „ЧАШАТА“ / „МАТРЬОНИЩЕ“ / „КУЧЕШКИ НЮХ“ / „БРАК ПО СМЕТКА“
1924 г. – „ЛЮБОВ“ / „ЖЕНИХ“ / „ЩАСТИЕ“ / „НЕ ТИ ТРЯБВАТ РОДНИНИ“ / „СЕЛСКИ САМОРОДЕН ТАЛАНТ“ / „ЧЕСТЕН ГРАЖДАНИН“ / „ИГРА НА ПРИРОДАТА“ / „ПАЦИЕНТКА“ / „БАНЯ“ / „НЕРВНИ ХОРА“
1925 г. – „АКТЬОР“ / „КРИЗА“ / „БЕДНОСТ“ / „АДМИНИСТРАТИВЕН ВЪЗТОРГ“ / „МАЙМУНСКИ ЕЗИК“ / „ЛИМОНАДА“ / „ДИКТОФОН“ / „ЧЕТИРИ ДЕНА“
1926 г. – „ИМЕН ДЕН“ / „ТАТКО“ / „ДЪРВА“ / „КРАДЦИ“ / „ПЪТНИК“ / „СЪПРУГ“ / „РАБОТЕН КОСТЮМ“ / СПИРАЧКА „ВЕСТИНГАУЗ“ / “МЕДИК“ / “ПЕЧАЛЕН СЛУЧАЙ“ / “КИНОДРАМА“ / “РЕЖИМ НА ИКОНОМИИ“ / “БЪЧВА“ / “ВЕЛИКДЕНСКА СЛУЧКА“ / “СИЛНО СРЕДСТВО“ / “БЯС“ / “ДАМСКА МЪКА“ / “ПРЕКРАСНА ПОЧИВКА“ / “ГАЛОШ“
1927 г. – “МОНТЬОР“
/ „ПРЕЛЕСТИТЕ НА КУЛТУРАТА“
/ „ДРЕБОЛИИ“
/ „БЮРОКРАТИЗЪМ“
МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“
„БОТУШКИ“
Трофимич от нашата комунална квартира отиде да купи на дъщеря си ботушки. Дъщеря му, Нюшка, е едно такова малко, дефектно хлапе. На седем години.
Та отиде значи Трофимич с тази своя Нюшка да купуват ботушки. Защото работата отива към есен, а ботушки, разбира се, нямат.
И ето, Трофимич поскърца със зъби — един вид, голям разход ще бъде,— хвана своята Нюшка за лапата и отиде да ѝ направи покупка.
Влезе с детето си в един търговски магазин. Нареди да му покажат стоката. Нареди да я премерят. Всичко е съвсем наред — и стоката е хубава, и мярката точна. Само едно, знаете ли, никак не бива — цената не бива. Цената, направо да си кажем, дванадесет рубли! А Трофимич, разбира се, искаше да купи детските ботушки по-евтинко — за към рубла и половина, две рубли.
Тръгна тогава Трофимич, въпреки отчаяния рев на Нюшка, към друг магазин. В другия магазин му поискаха десет рубли. В третия магазин — пак десет рубли. С една дума, където и да отидат — същата история: и кракът влиза в ботуша, и стоката си бива, но цената — много висока: голяма жожица и изобщо Нюшка реве.
В петия магазин Нюшка премери едни ботушки — хубави. Попитаха за цената: девет рубли и никаква отстъпка. Започна Трофимич да се моли да му смъкнат три-четири рубли, а през това време Нюшка, с новите ботушки, отиде до вратата и, понеже не е глупава, излезе на улицата.
Опита се Трофимич да хукне след детето си, но управителят го задържа.
— Първо — казва, — трябва да платите, другарю, а после тичайте по свои работи.
Започна Трофимич да се моли да изчакат.
— Сега — казва, — детето може да се върне. Може да е отишло детето да се разтъпче с новите ботушки.
Управителят казва: — Това не ме засяга. Не виждам стоката. Платете парите за стоката. Или не излизайте от магазина.
Трофимич отговаря: — По-добре е да не излизам от магазина. Ще изчакам, докато не се появи детето.
Само че Нюшка така и не се върна. Тя излезе от магазина с новичките ботушки и, понеже не е глупава, си отиде у дома.
„Че иначе — мисли си, — татко, сто на сто, няма да ги купи заради тази скъпотия.“ Така и не се върна.
Няма как — плати Трофимич колкото му искаха, поскърца със зъби и си тръгна за дома.
А Нюшка си беше вече вкъщи и се фръцкаше с новите ботушчици.
Макар че Трофимич я понатупа, ботушките си останаха нейни.
Сега, след този факт, може би сте забелязали: в държавните магазини започнаха да дават за проба само по един ляв ботуш.
А десният ботуш е скрит сега някъде или управителят го стиска между коленете си и не допуска да се пипа.
А дечицата, разбира се, са станали доста самостоятелни.
Доста свободно, казвам ви, поколение.
1927 г.
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